|
Прощай, роуминг: Входящие звонки по России стали бесплатными
01 июня 2019, 12:09 • 57 • Политика
Граждане России официально попрощались с национальным и внутрисетевым роумингом. С 1 июня 2019 года все входящие звонки по стране стали бесплатными.
С 1 июня в России официально вступил в силу федеральный закон об отмене сетевого роуминга.
Как указано в документе, оператор подвижной радиотелефонной связи в своей сети устанавливает равные условия оказания услуг для каждого абонента. При этом отмечается, что значения не имеет, находится ли абонент в своем регионе или же за его пределами.
Напомним, закон был подписан в декабре 2018 года президентом России Владимиром Путиным. В конце мая 2019 года соответствующее постановление подписал и премьер-министр Дмитрий Медведев.
Инициатива была одобрена, несмотря на сопротивление со стороны региональных операторов связи, которые утверждали, что отмена тарификации входящих звонков в национальном роуминге якобы приведет к убыткам.
Как передает РИА Новости, четыре основных оператора связи в России (компании МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и Тele 2) подтвердили журналистам, что все входящие звонки в поездках по России при регистрации в сетях других операторов будут абсолютно бесплатными для абонентов.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
57
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 мая 2019, 05:24
|
30 мая 2019, 01:39
|
25 мая 2019, 20:39
|
28 мая 2019, 13:54
|
25 мая 2019, 23:54
|
27 мая 2019, 05:24
|
31 мая 2019, 06:54