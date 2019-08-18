Прощай, Россия! Порошенко вынес ей приговор

Автор:

Покровский Александр

«Россия боится трех вещей: во-первых, нашего единства и солидарности. Во-вторых, она ненавидит международное присутствие в Украине – на Донбассе, в Крыму или Азовском море. В-третьих, Путин ненавидит европейский успех Украины, и это для нас дополнительная мотивация ещё решительнее проводить реформы и возвращать Украину к европейской семье».

Это слова экс-президента Украины Петра Порошенко. Если кто забыл – могучего лидера могучей страны, победоносно победившей Россию под Изварино, Иловайском, Дебальцево и проч.

Победоносно.

Ибо Россия страшно боялась единой и солидарной Украины.

Солидарность на восемь миллиардов

Не будем упоминать об обвинениях в адрес Порошенко, согласно которым, он якобы присвоил и вывез 8 миллиардов долларов, пользуясь служебным положением президента. В конце концов, в этом обвинил его некий еврейского происхождения украинский бизнесмен из Америки, что само по себе – горящая печать на стене.

В том смысл, что подобного рода обвинения могут быть насквозь лживыми, но под ними лежит настолько унавоженная почва, что им верят априори. А Пётр Порошенко, признаем при всей нашей симпатии к нему, немало дал поводов за своё президентство для такой веры.

Но это, повторимся, неважно. Что Порошенко – вор, который должен сидеть в тюрьме, кричат многие на Украине. Забавно, этот вор берёт на себя смелость говорить, что Россия боится своей временно оккупированной бандеровцами территории. В какой оккупации бывший глава майданного режима принял самое горячее участие.

Взглянем на контекст.

Если бросить взгляд на горизонт, то окажется, что Россия боится не только Украины, но и Грузии, Эстонии, Латвии, Литвы, Молдавии. А также всего блока НАТО. Помнится, в своё время обделавшийся от страха перед русскими самолётами Миша Саакашвили, горячо жуя очередной галстук, уверенно вещал о том, что Россия и лично Путин очень боятся единства Грузии. И её успехов в евроинтеграции, само собой.

Владимир Путин. Фото: globallookpress.com

Путин, натурально, трусливо отсиживался за спинами солдат, которые в одиночку останавливали и разворачивали восвояси целые вооружённые колонны грузинских бесстрашных воинов. Но фактом осталось то, что Россия, теряя сознание от страха перед Грузией, принудила её к фактической капитуляции и освободила от грузинского ига два народа – абхазов и осетин.

Теперь Россия так же до дрожи боится Украины. Согласно Порошенко.

Есть момент, признаем

Боится ли Россия Украины?

Понятно, что смешна сама постановка вопроса. В августе 2014 года всего лишь две полковые группы посаженных на российскую бронетехнику добровольцев размозжили украинских карателей в фарш. И это даже не было пресловутым вводом российских войск – хотя, объективно говоря, это было бы абсолютно нормальное действие в целях освобождения территорий России, временно оккупированных нацистами. Нет – и я лично был тому свидетелем – командирами самоходных артустановок «Нона» были именно добровольцы, ушедшие защищать Донбасс от нацистов, из уральских, ростовских, вологодских, московских областей.

И те, кто со стороны Украины понимал, о чём идёт речь, – втянутые в карательные акции войска украинской армии, например, – оговаривали по радиообмену маршрут своего выхода из, например, Луганского аэропорта. А обезумевшие от власти над жизнью и смертью гражданские каратели из «Айдара» как раз и уверяли себя в трусости России перед ними, великими. Там и легли. А командир колонны русских добровольцев говорил потом: «А у меня не было даже раненых!»

Фото: globallookpress.com

Поэтому давайте будем честными. После того, что сделала Россия для Донбасса после 2014 года, после того, как там появились и продолжают появляться граждане России, никакого страха перед киевским режимом быть уже не может. Это – из того же анекдота, как страх перед Мишаней Саакашвили. Даже если и будет проблемно – выхода Москва для себя не оставила. Она по Конституции обязана защищать граждан России. Без страха и упрёка.

Остальное – разговор для бедных

«Единство» и «солидарность» украинцев для Москвы – по фигу. Во-первых, их нет. И не будет. Ибо единство и солидарность предлагаются на основе предательской идеологии – а даже при нынешней оболваненности масс на Украине там осталось достаточно людей чести, которые предательства не приемлют в принципе. А уж на основе оголтелого местечкового нацизма – в особенности.

Во-вторых, даже если бы единство и солидарность были, то уж точно они не концентрировались бы вокруг идеи противостоять России ради того, чтобы различные порошенки под этой маркой получали возможность выводить из страны миллиарды долларов.

Далее. Русские ненавидят «международное присутствие на Донбассе, в Крыму или Азовском море»? Разумеется. С чего бы им любить иностранное присутствие на собственной территории? У русских есть много недостатков. Но история показывает, что они, как это говорил один исторический деятель, «всегда приходят за своими деньгами». То есть история показывает, что Россия так или иначе восстанавливала свою целостность.

И отсюда – логичный переход к третьему «страху» России. «Европейский успех Украины»? Как говорится, не смешите мои тапки. Умение за пять лет стать беднейшей европейской страной – это, конечно, тот ещё признак успеха. А уж сравнить с Украинской ССР, бывшей по всем показателям вровень с Францией, – это сегодня покажется и вовсе пересказом деткам на ночь дикой сказочки.

Но дело даже не в этом. Проблема нынешней Украины – что она не является самостоятельным государством. Ни экономически, ни политически. Её – да простят автора за корявую для русского языка фразу – не обо что бояться! Вся порошенковская и нацистская риторика возможна в условиях, когда Кремль, исходя из мудрых глубинно-исторических соображений, продолжает Украину кормить. Если завтра будет принято решение в ответ на все провокации и нацистские заигрыши перекрыть границу для любых поставок, – Украина встанет послезавтра.

И это будет даже не 2014 год, когда Киев был готов на большое отступление – и ему помогли американцы, вмешавшие в мелкий территориальный конфликт на территории Большой России свои геостратегические интересы. Это будет простое экономическое… отступление.

Россия уйдёт из Украины. И кто тогда возьмёт её на содержание?