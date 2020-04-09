Прощай, Россия? На Украине готовятся к "худшему сценарию" по газу

"Нулевой" транзит

Украина готовится к разным сценариям событий по российскому газу. В том числе рассматривается и "худший". На Украине считают, что транзит может вообще прекратиться - стать "нулевым", заявил в интервью Liga.net глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"К нулевому транзиту мы готовы. И наша программа оптимизации направлена на подготовку к этому сценарию", - заявил спикер.

При этом он подчеркнул, что Украина продолжит борьбу с "Северным потоком - 2". В этом страна рассчитывает на помощь и поддержку "американских и европейских партнёров". Макогон считает, что "Северный поток - 2" несёт угрозу не только Украине, но и всей Европе. Так страны ЕС станут более зависимыми от поставок русского газа. При этом глава компании выразил уверенность, что "Газпром" не закончит этот проект раньше 2021 года.

"Параллельно мы работаем над развитием альтернативных способов использования нашей ГТС. Мы запустили транзит через Украину между европейскими странами и рассматриваем возможность поставок американского LNG через Польшу и дальше в страны Восточной Европы. Также я вижу большой потенциал в развитии бизнеса по сезонному хранению газа в украинских ПХГ", - заявил Сергей Макогон.

Борьба с "Северным потоком - 2"

В начале марта президент Владимир Путин в интервью Андрею Ванденко для спецпроекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" объяснил, почему США постоянно вводят санкции против "Северного потока - 2". Рассуждая об этом, глава государства напомнил, что Соединённые Штаты "всегда были против развития наших отношений экономических с Европой". Ещё с 1960-х годов, когда наша страна разработала проект "Газ в обмен на трубы".

Путин также отметил, что Вашингтон боролся ранее и с "Северным потоком - 1", а теперь и с "Северным потоком - 2". И раскрыл мотив американцев для введения антироссийских санкций. По мнению главы государства, дело касается транзита голубого топлива через Украину.

"Какое основание было - обеспечить транзит через территорию Украины", - отметил Владимир Путин, заметив, что это "тоже, правда, странновато".

Президент пояснил, что США взяли Незалежную под своё внешнее управление, но хотят, чтобы та существовала за российские деньги.

"То есть они Украину там обхаживают и взяли её под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала, в том числе и за наши деньги, - продолжил свою мысль Владимир Путин. - Сами не хотят им деньги давать".

Президент согласился с тем, что тут есть и наш интерес, поскольку "в связи с ростом потребления газа в Европе в целом и на Украине в частности мы и дальше будем транзитировать". Путин отметил, что транзит газа продолжится, пусть и с меньшим объёмом. Но транзитный договор с Россией подписан, оснований для введения рестрикций против "Северного потока - 2" нет, санкции надо снять. Но они всё ещё остаются. Почему? Владимир Путин считает, что в этой ситуации у Вашингтона есть лишь один "побудительный мотив": "Обеспечить конкурентные преимущества для своего LNG, для своего сжиженного газа".

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что несмотря на пандемию коронавируса, в Европе по-прежнему будет востребован российский газ. Эксперт уверен в том, что "Северный поток - 2" будет достроен. По прогнозам специалиста, если через пару месяцев вспышка заболевания пойдёт на убыль, то стоит ожидать восстановления промышленного производства и роста потребления газа. Показательным примером стал Китай, где смогли пресечь распространение коронавируса, а прогнозы аналитиков оказались поспешными. Аналогичные процессы будут наблюдаться в Европе. Так, ФРГ газ нужен для газохимии и производства электроэнергии. В долгосрочной же перспективе потребление голубого топлива не будет снижаться.

"В ближайшие пятьдесят лет, на которые рассчитан "Северный поток - 2", потребность в газе будет высокая, и такое явление, как коронавирус, повлиять на эту ситуацию не сможет", - уверен он.