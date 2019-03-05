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Прощай, родимый экипаж: «Ополченка» сбежала на Украину

05 марта 2019, 00:54  •  41 • Война
Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай подтвердил информацию о переходе на сторону Украины командир женского танкового экипажа Светланы Дрюк, снимавшейся в фильме «Ополченка» компании «Лугафильм».
Сообщалось, что военная дезертировала из воинской части под предлогом лечения в Ростове-на-Дону, но была переправлена с помощью украинских спецслужб на сопредельную территорию, передает ФАН.
Поводом для предательства якобы стала любовь к украинскому разведчику. К 3 марта дети 40-летней Светланы Дрюк были вывезены на территорию, контролируемую Киевом. Перебежчице обещана возможность продолжить службу в ВСУ. Взамен она рассказала в СМИ о готовности свидетельствовать в Гаагском трибунале против своих бывших сослуживцев.
«Во-первых, тут имел место явный шантаж родственными связями и детьми. В обычных условиях, когда нормально, женщины могут быть более усидчивыми, исполнительными и педантичными, чем мужчины, и прекрасно тянут лямку. Но когда наступает предельное психологическое нравственное напряжение и появляется реальная угроза, женская психика часто ломается», — пояснил военный.
Он добавил, что для большинства женщин личностные семейные проблемы всегда будут доминировать над проблемами чести и долга перед страной и товарищами.
«И они легче и прочнее попадаются в так называемые «медовые ловушки. Западня была расставлена под эту конкретную даму. И сейчас она думает не о том, что предала Родину, товарищей и свой народ, а о том, как у нее все будет замечательно с тем человеком, который служит в структурах СБУ», — подчеркнул Бородай.
В октябре прошлого года сообщалось, что в фильме «Ополченочка» снялась также депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма и уроженка Луганской области Наталья Поклонская.
Заключительные кадры с участием российского парламентария были сняты съемочной группой кинокомпании «Лугафильм» в пресс-центре «Луганскинформцентра».
По сюжету, Поклонская на брифинге в 2016 году прокомментировала ситуацию в Донбассе. Съемка прошла без дубля, с первого раза. Перед началом съемок депутат просмотрела презентованный кинокомпанией тизер фильма.
«Вы большие молодцы, у меня дрожь по коже, правда, дух захватывает! Вот, что значит простое слово — патриотизм. Сколько душ, сколько жизней, сколько судеб оно в себя включает», — рассказала Поклонская о своих впечатлениях.
Генеральный продюсер фильма, офицер Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, руководитель ансамбля «Новороссия» Роман Разум, в свою очередь, рассказал, что в общем съемки длились 68 рабочих смен.
«В проекте были задействованы все службы — МВД, МЧС, МГБ, Министерство культуры ЛНР, особо важный вклад внесла Народная милиция со своим огромным ресурсом. Мы снимали танковые бои, бои между «укропами» (военнослужащими ВСУ) и нашими соединениями, нам пришлось порой реконструировать сражения на Светлодарской дуге, сделали огромную работу», — пояснил творческий деятель и по совместительству силовик.
С начала 2014 года по сентябрь 2018 более 33 тысяч военнослужащих ВСУ самовольно покинули части или дезертировали. Об этом говорится в докладе главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса о состоянии правопорядка и воинской дисциплины в вооруженных силах страны, передает НСН.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал о причинах массового «бегства» из ВСУ.
«Янукович когда-то вообще перешел на контрактную армию, Порошенко вернулся к призывной армии. С самого начала было понятно, что она не сработает, потому что в принципе, там делать нечего. Это не то, что люди «оставили». Просто они приезжают, видят, что им делать нечего, и в некоторых случаях им приходится уезжать домой, потому что они понимают, что никакой военной подготовки нет», — пояснил украинский политолог.
Как отмечается, на основе данных за 2014 — 2018 годы следователи военных прокуратур направили в суд 11292 уголовных дел, который были открыты за дезертирство, склонение от службы и оставление службы по своему желанию.

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