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Прощай, немытая Россия? От Пашиняна потребовали объяснений после звонка Путину

16 ноября 2021, 22:20  •  189 • Политика
При посредничестве России на армяно-азербайджанской границе объявлено перемирие. "Пашинян ведь, прежде чем звонить сегодня Путину, публично осудил это факельное шествие в Ереване?" - поинтересовались в Сети.
При посредничестве России с 17:30 по московскому времени на армяно-азербайджанской границе объявлено перемирие, сообщает Минобороны Армении. В связи с этим премьер-министру страны был задан вопрос о недавнем факельном шествии в Ереване.
Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян связался с президентом России Владимиром Путиным по поводу нового обострения на армяно-азербайджанской границе. При посредничестве Москвы огонь между сторонами прекращён.
Просто уточнить: Пашинян ведь, прежде чем звонить сегодня Путину, публично осудил это факельное шествие в Ереване неделю назад и это выступление на русском языке перед посольством России?
- интересуется Telegram-канал "Пул №3".
Речь идёт о шествии, которое устроили армянские националисты против России. Также имеется в виду выступление армянских националистов перед посольством России, в ходе которого русских обвинили во всём, в чём только возможно.
Мы, армянский народ, отвечаем вам словами Лермонтова: "Прощай, немытая Россия",
- кричал в микрофон один из спикеров.
Напомним, что ранее эту цитату любил повторять президент Украины Пётр Порошенко. За свою не очень долгую карьеру главы государства он успел несколько раз "окончательно проститься" с Россией, однако в итоге народ Украины простился с ним.

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