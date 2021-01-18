Прощай, Навальный! Методичка "слабая, но сильная жена" запущена

Юлия Навальная, супруга Алексея Навального, после задержания так называемого "берлинского пациента" отказывалась от комментариев. По всей видимости, Юлия Навальная держала паузу. Лишь дойдя до автомобиля, где её уже ждала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, Юлия сказала несколько слов журналистам:

Я очень благодарна вам всем, что вы приехали. Они настолько боятся Алекся, что парализовали практически все полёты сегодня вечером в Москве, подвели столько людей просто из-за человека, который прилетел на свою родину, - сказала Навальная. - И самое главное, что Алексей сказал, что он не боится. И я тоже не боюсь. И вас всех призываю не бояться. Спасибо вам всем большое за поддержку.

Делая паузы на морозе, вероятно, думая о том, как бы быстрее оказаться в тёплом автомобиле, Юлия то прерывалась, то тараторила. Выглядело трогательно, но... Откуда Юлия знала об отмене "практически всех полётов в Москве", если только что сошла с трапа? Почему эта заготовка стала копиром большинства сообщений сторонников Навального в соцсетях? Наконец, случайно ли ещё одна "слабая, но сильная жена оппозиционера" Светлана Тихановская тут же поддержала тему в своей соцсети на английском языке?

"Задержание Алексея Навального в московском аэропорту - опасный шаг к лишению россиян политической альтернативы. Беларусь видела последствия такого обращения с политическими оппонентами. Это не отвечает интересам русского народа и страны", - говорится в её заявлении.

Судя по всему, "женская карта" Навального действительно разыграна. Очень к месту Amnesty International объявили Алексея Навального "узником совести". И это выглядело совсем уж смешно, ведь конечные решения по делу Алексея ещё не вынесены. Но, по всей видимости, это уже никому не интересно. Сценарий по методичкам запущен, и новым лидером протеста всеми силами назначают Юлию Навальную. Кстати, этот сценарий Царьград просчитал накануне - и оказался прав. К сожалению...

Напомним, сегодня шоу началось в аэропорту Внуково, а закончилось в Шереметьеве. Как писали "Радио КП", представители "Победы" заявили, что Внуково было закрыто по техническим причинам. Кстати, Царьград рассказывал о том, как встречали Навального (а ещё Ольгу Бузову), в своём официальном телеграм-канале.