Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Алексея Навального выбила "женская карта". Опубликован компромат
"Опа-на! А-а-а": Дочь отказавшегося от России актёра призналась папе в...
Русский сухой паёк перевернул стандарты НАТО. "Встречаются как-то два генер...
Фото Путина с американскими военными вышло в топ: "Главное, чтоб в Белом до...
Главная / Политика

Прощай, Навальный! Методичка "слабая, но сильная жена" запущена

18 января 2021, 07:20  •  320 • Политика
Юлия Навальная выступила с первым заявлением в стиле "слабой, но сильной жены оппозиционера". Удивительно, но и России сразу после Белоруссии пытаются продать тот же заезженный сценарий. Со Светланой Тихановской не получилось, но кураторы не теряют надежды. Ну что, прощай, Навальный? Или даже… Прощай, Навальный! Остаётся дождаться развития событий.
Юлия Навальная, супруга Алексея Навального, после задержания так называемого "берлинского пациента" отказывалась от комментариев. По всей видимости, Юлия Навальная держала паузу. Лишь дойдя до автомобиля, где её уже ждала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, Юлия сказала несколько слов журналистам:
Я очень благодарна вам всем, что вы приехали. Они настолько боятся Алекся, что парализовали практически все полёты сегодня вечером в Москве, подвели столько людей просто из-за человека, который прилетел на свою родину, - сказала Навальная. - И самое главное, что Алексей сказал, что он не боится. И я тоже не боюсь. И вас всех призываю не бояться. Спасибо вам всем большое за поддержку.
Делая паузы на морозе, вероятно, думая о том, как бы быстрее оказаться в тёплом автомобиле, Юлия то прерывалась, то тараторила. Выглядело трогательно, но... Откуда Юлия знала об отмене "практически всех полётов в Москве", если только что сошла с трапа? Почему эта заготовка стала копиром большинства сообщений сторонников Навального в соцсетях? Наконец, случайно ли ещё одна "слабая, но сильная жена оппозиционера" Светлана Тихановская тут же поддержала тему в своей соцсети на английском языке?
"Задержание Алексея Навального в московском аэропорту - опасный шаг к лишению россиян политической альтернативы. Беларусь видела последствия такого обращения с политическими оппонентами. Это не отвечает интересам русского народа и страны", - говорится в её заявлении.
Судя по всему, "женская карта" Навального действительно разыграна. Очень к месту Amnesty International объявили Алексея Навального "узником совести". И это выглядело совсем уж смешно, ведь конечные решения по делу Алексея ещё не вынесены. Но, по всей видимости, это уже никому не интересно. Сценарий по методичкам запущен, и новым лидером протеста всеми силами назначают Юлию Навальную. Кстати, этот сценарий Царьград просчитал накануне - и оказался прав. К сожалению...
Напомним, сегодня шоу началось в аэропорту Внуково, а закончилось в Шереметьеве. Как писали "Радио КП", представители "Победы" заявили, что Внуково было закрыто по техническим причинам. Кстати, Царьград рассказывал о том, как встречали Навального (а ещё Ольгу Бузову), в своём официальном телеграм-канале.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



320
Источник
Похожие новости
18 января 2021, 01:50
"Володья, а он лететь не хотел": Сериал о посадке Навального и "секретный разговор" Путина и Меркель
18 января 2021, 03:40
Навального увели полицейские: "Сериал" с возвращением в Россию закончился
18 января 2021, 01:50
США ждёт очередной бунт: Мигранты ставят условия Джо Байдену и готовятся к атаке
18 января 2021, 00:00
"Плохой знак для России": Новому решению Байдена дали расшифровку
18 января 2021, 00:00
Уволить Набиуллину и Силуанова: Смутные слухи приобрели очертания силами Белковского
18 января 2021, 01:50
"Алексея Навального задерживают в аэропорту": Его "самый счастливый день" кончится в отделе полиции
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 января 2021, 01:50
"Володья, а он лететь не хотел": Сериал о посадке Навального и "секрет...
18 января 2021, 00:55
«Слышат русский - гора с плеч»: одесские СМИ рассказали, почему местные продавцы стал...
18 января 2021, 03:40
Навального увели полицейские: "Сериал" с возвращением в Россию закончился
18 января 2021, 01:50
США ждёт очередной бунт: Мигранты ставят условия Джо Байдену и готовятся к атаке
18 января 2021, 00:00
"Плохой знак для России": Новому решению Байдена дали расшифровку
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 января 2021, 03:45
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: "Деньги дойдут, но..."
15 января 2021, 00:30
В Раде зарегистрировали закон, разрешающий отобрать у украинцев последнее – в Киеве призвали сопротивляться
13 января 2021, 06:20
Санду раскрыла авантюрные планы: Кто на самом деле стоит за "Триморьем"?
12 января 2021, 03:45
Скандал с Байденом пытаются замять через Минфин. Но Украина и так всех сдаст - Гаспарян
16 января 2021, 17:45
"Опа-на! А-а-а": Дочь отказавшегося от России актёра призналась папе в стыдном, лишив дара речи
11 января 2021, 16:45
Война за горы: жители села ограбили турбазу и перекрыли горнолыжные трассы, требуя откат за зимний отдых
14 января 2021, 01:35
"Простите, не Украина": После предложения убить Навального "суровым" либералам напомнили о законе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.