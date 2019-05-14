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Прощай, мандат? Арашуков так и не подал декларацию о доходах

14 мая 2019, 14:54  •  37 • Политика
За то, что сенатор Арашуков вовремя не подал декларацию о доходах, его могут лишить мандата.
Сенатора Рауфа Арашукова комиссия Совета Федерации по контролю за доходами намерена лишить мандата. В настоящее время политик отстранен от должности и находится в СИЗО. Он арестован в начале года по делу об организации заказных убийств и участии в преступном сообществе.
Руководитель комиссии Совета Федерации по контролю за доходами, вице-спикер верхней палаты парламента Юрий Воробьев сообщил, что 22 мая на пленарном заседании Совета Федерации будет поднят этот вопрос, передает РИА Новости.
Супруга Арашукова, в отличие от мужа, рассказала о своих доходах. Согласно российским законам, депутаты отчитываются о доходах каждый год до 1 апреля. И у Арашукова была возможность это сделать, даже находясь в СИЗО. Адвокат же сенатора Анна Ставицкая пояснила, что ее подопечный отчитался о доходах. Он отправил запрос в Совет Федерации, но ответа от ведомства не получил. Заполненные бланки, в которых сенатор указал источники дохода, он отправил из СИЗО в марте. Эту информацию пока никто не подтверждает.
Напомним, что Арашуков обвиняется в нарушении сразу нескольких статей Уголовного кодекса. Также следствие говорит о том, что вместе со своим отцом, Раулем Арашуковым, он входил в преступное сообщество. Свою вину и отец, и сын не признают.

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