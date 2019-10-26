Прощай F-35: Турция и Россия почти договорились о поставке в Анкару истребителей Су-35 - СМИ

Турция и Россия близки к заключению соглашения на поставку 36 российских истребителей Су-35. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщила турецкая газета Daily Sabah со ссылкой на свои источники.

Анкара заинтересовалась российскими истребителями вскоре после того, как Вашингтон отказался продавать свои истребители F-35 в отместку за то, что Турция купила у России зенитные ракетные комплексы С-400 вместо американских комплексов Patriot. При этом интерес к российским истребителям лишь усилился после визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на авиасалон МАКС-2019 в Подмосковье. Турецкий лидер даже напрямую поинтересовался у президента России Владимира Путина, продаются ли показанные на авиасалоне самолёты Су-35 и Су-57, и получил утвердительные ответ.

Теперь появилась информация, что Турция близка к сделке с Россией по покупке 36 российских истребителей Су-35. Также Daily Sabah утверждает, что Анкара и Москва могут договориться о том, что в будущем Турция сможет сама производить отдельные компоненты российских истребителей.

В России пока официально не подтверждают сделку с Турцией по Су-35. Тем не менее в Москве подтверждают, что переговоры на эту тему ведутся.