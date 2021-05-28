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Прощание с Петровым и Бошировым

28 мая 2021, 18:40  •  287 • Украина
К итогам конкурса
В информационной войне всё происходит так же, как в войне горячей. Одна битва заканчивается, другая начинается. Одни виды оружия устаревают, другие изобретаются. С этой точки зрения феномен Петров – Боширов (ПБ) стал одной из новаций западных конструкторов информационного оружия.
Изобретение было сделано в самый критический момент схватки вокруг «отравления Скрипалей», когда позарез потребовался конкретный злодей. Все завывания исполнителей о «руке Москвы» улетали в трубу – исполнителя «отравления» не было. Не помогали даже страстные выступления премьера Терезы Мэй. Дорогостоящая кампания, на которую были сделаны крупные политические ставки, грозила обернуться ничем.
И вот МИ-6 выкатила на поле битвы сфабрикованный образ злоумышленников, которые, путешествуя во времени и пространстве, становились воплощением сил тьмы. Образ был слеплен с помощью манипуляций буквально из ничего – из нескольких кадров на камере наружного видеонаблюдения, зафиксировавших двух русских туристов, посещающих собор Девы Марии в Праге. Правда, для тандема ПБ собор вряд ли мог быть интересен в силу отсутствия у сотрудников российских спецслужб такого уровня развития.
Изобретение виртуальных терминаторов несколько помогло сценаристам скандала: убедительности не прибавило, но скандал поднялся в информационном рейтинге. И к моменту завершения «дела Скрипалей» можно было сказать, что проведена успешная, в целом, обкатка нового оружия как еще одного инструмента массового оболванивания.
И всё было бы замечательно, если бы не Ярослав Гашек, который много лет назад написал: «Война шла своим чередом, пока в неё не вмешался Генштаб». Так и случилось. Великолепно задуманную британскую разработку стырили чешские спецслужбы и сляпали смехотворный балаган с «участием ПБ» во взрывах артиллерийских складов во Врбетице. Балаган был устроен так бездарно, что стал посмешищем во всём мире и обесценил британское изобретение. Возможно, какую-то роль здесь сыграл совет коллег из ЦРУ чешской контрразведке: мол, давайте, хуже не будет. Однако стало хуже. С виртуальными терминаторами ПБ придётся распрощаться, поскольку они поражены самым беспощадным оружием – смехом.
Остаётся гадать, что сказали британские спецслужбисты своим чешским коллегам за подсунутую свинью. Дело даже не в том, что чехи дали повод для насмешек над изобретением англосаксов. Дело в том, что проект был изначально рассчитан на серийное производство призраков-терминаторов, а теперь этот план перечёркнут. Не успеет кто-то заикнуться о « русском следе», как тут же начнутся глумливые воспоминания о ПБ.
Чехи поставили британцев перед непростой задачей: нужно списывать серийный проект ПБ в утиль и придумывать новое. Надо сказать, проект с виртуальными терминаторами вызывает уважение к фантазии авторов. Оригинальность мышления британских разведчиков общеизвестна. Они были единственной европейской спецслужбой, которая использовала голубиную почту для связи с агентурой во время Второй Мировой войны. Не беда, что немцы разгадали загадку по загаженному фасаду СИС (голуби жили на чердаке), всё равно неординарно.
Наш конкурс коллажей, объявленный в материале «На Западе только и разговоров, что о Боширове и Петрове» завершён. По результатам голосования на сайте публикуем работы трёх победителей конкурса, получившие наибольшее одобрение у читателей:
Первое место
Второе место
Третье место
А дальше ждём новых изобретений. И выражаем искреннюю благодарность чешским спецслужбам. Новых успехов вам, братья-славяне!
ОТ РЕДАКЦИИ

Фонд Стратегической Культуры

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