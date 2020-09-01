Прощание с Командором. Памяти Владислава Крапивина

Ушел Владислав Крапивин. Слово "умер" не подходит к нему по определению: он обеспечил себе абсолютное бессмертие, став не просто писателем, а символом, наставником, Командором, как называли его почитатели и ученики.

Что бы ни писал Крапивин — ранние ли реалистические произведения, такие как непревзойденный "Мальчик со шпагой", или более поздние — как циклы "В глубине Великого Кристалла" и "Сказки и были безлюдных пространств", — он всегда развивал три темы.

Первая — безусловное благородство: его герои всегда действовали по четко заданным кодексам чести, предать которые означало пойти против собственной натуры.

Вторая черта его героев: они навсегда оставались — нет, не детьми, но подростками. Прекрасными юношами (мальчишки действовали в его книгах чаще, но и немногочисленные девчонки не давали парням спуску) с чистыми глазами и душой, что было куда более важно.

И даже если они вдруг старели, как отважный и непреклонный капитан Элиотт Красс из "Выстрела с монитора", то все равно сохраняли те же понятия о правде и лжи, о добре и зле, о чести и подлости. И протягивали руку очередному мальчишке как равному. Как своему.

© РИА Новости / Рудольф Алфимов Свердловск. Детский писатель, создатель и руководитель отряда юных моряков "Каравелла" Владислав Крапивин во время занятий по морскому делу

Он и сам был таким — верховодил созданным им отрядом "Каравелла", учил ребят строить лодки, ходить под парусом, разводить костры. Учил правде. Учил добру. Учил быть порядочными, честными людьми. Ни один из его учеников не предал его, никто не стал не то что подлецом — не проявил ни малейшей слабины духа. Струсить означало предать Командора, как называли Крапивина.

© Фото : страница "Владислав Крапивин и отряд "Каравелла" во ВКонтакте Владислав Крапивин

Командорами называли и героев его произведений — и это было больше чем некое фантастическое звание, это была принадлежность к внутреннему кодексу, подтверждение сверхчеловеческой порядочности, абсолютной готовности к самопожертвованию во благо человечества.

И отсюда же третья черта крапивинских героев — он всем им подарил бессмертие. Придуманная им система Великого Кристалла, вселенной, где не бывает конца, все можно перезагрузить, перезапустить, перенести на новую грань Великого Кристалла и постараться что-то переиграть, построить новый мир. При этом его миры ничуть не утопичны: в них есть и зло, и порок, но рано или поздно очередной Командор встанет на борьбу со злом и правда, несомненно, победит.

© РИА Новости / Юрий Долягин Советский детский писатель Владислав Петрович Крапивин беседует с юными актерами Свердловского театра юного зрителя (сейчас Екатеринбургский театр юного зрителя)

Его книги учили. Учили быть человеком, сильным, мужественным, благородным. Смело смотреть в глаза опасности. Любить друзей. Ценить время. Строить будущее. Не оглядываться назад. Казалось бы, прописные истины, но кто и когда соблюдал их досконально? А Крапивин напоминал нам об этом постоянно — оттого перечитывать его хочется и в двенадцать, и в двадцать, и в тридцать, и в сорок лет. Потому что эти ценности неизменны. И непреклонны. Как и его герои.

Он писал необычно реалистично: прочитав, например, его "Оранжевый портрет с крапинками", начинаешь верить, что в далекой древности на Марсе жили храбрые племена двух народов — иттов и тауринов, которые враждовали между собой до той поры, пока их не примирил один маленький рыжеволосый мальчик.

Или что где-то есть прекрасное Якорное Поле, откуда можно попасть в любой из миров, на любую грань Великого Кристалла и встретить там тех, кого, казалось, ты давно и навсегда потерял. Или… Этих "или" в каждой книге Крапивина с десяток, все они оставляют ощущение чуда, но это чудо кажется невероятно реальным. Только руку протяни — вот оно.

© РИА Новости / А. Лехмус Владислав Крапивин с сыновьями

И Крапивин дает нам, вчерашним и сегодняшним мальчишкам, именно такие простые рецепты чудес. Хочешь сделать "йхоло" — талисман, который всегда тебе поможет? Это очень просто: он сам тебя найдет, примет вид старинной монетки или еще какой-то маленькой вещицы. Поноси его с собой, привыкни, а потом зажми в кулаке и держи над пламенем горящей свечи, пока терпит рука… Все, у тебя есть йхоло, но не посрами его: будь, прям, честен и верен дружбе, иначе талисман покинет тебя, "отработает свое" и уйдет к другому…