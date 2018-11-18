«Прощание с иллюзией превосходства»: зачем в США создают Агентство по кибербезопасности

В США создаётся новая структура — Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры. Соответствующий законопроект подписал американский лидер Дональд Трамп. Ведомство будет сформировано на базе Министерства внутренней безопасности. При этом эксперты считают, что проблема безопасности в киберпространстве действительно актуальна для Вашингтона, однако её решение — лишь предлог для развития концепции наступательных операций в данной сфере. По мнению аналитиков, новое агентство должно «прикрыть тыл» американских войск в развязанных ими кибервойнах.

Глава Белого дома Дональд Трамп подписал нормативный акт, согласно которому в структуре Министерства внутренней безопасности США будет сформировано Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры. Об этом говорится в заявлении, распространённом пресс-службой Белого дома. Уточняется, что в задачи новой структуры войдёт обеспечение кибербезопасности, защита инфраструктуры и реагирование на экстренные ситуации. Этими направлениями будут заниматься три специальных подразделения агентства.

Ведомство, создание которого ранее уже одобрили обе палаты конгресса, будет сформировано на базе ранее действовавших структур. Об этом сообщили в Министерстве внутренней безопасности США.

«Появляются всё новые киберугрозы, и мы должны убедиться, что должным образом готовы защищать американскую инфраструктуру от цифровых и физических угроз», — подчеркнула глава ведомства Кирстен Нильсен.

«Централизация усилий»

Администрация Дональда Трампа при любом удобном случае подчёркивает, что уделяет особое внимание обеспечению кибербезопасности Соединённых Штатов. Действующий глава Белого дома даже обвинял своего предшественника в небрежном подходе к этому вопросу. По мнению Трампа, именно администрация Обамы, несмотря на предупреждения со стороны ФБР, не предприняла эффективных мер, чтобы оградить избирательную систему страны от кибератак, которые якобы происходили во время выборов 2016 года.

«Почему они ничего не сделали с этим (предполагаемыми попытками вмешательства в выборы. — RT), особенно когда сообщалось, что президент Обама был проинформирован ФБР в сентябре перед выборами?» — написал в июле американский лидер в своём Twitter.

Дональд Трамп

Reuters

© Mike Segar

Новая администрация, приступив к работе, фактически сразу же начала реформировать госсистему в этой сфере. Как заявил вице-президент США Майк Пенс, выступая на форуме по кибербезопасности в августе, за последний год власти осуществили «беспрецедентные меры» по защите цифровых систем, включая оборонную сферу.

По словам чиновника, в следующем году Белый дом планирует потратить на эти нужды не менее $15 млрд, однако, чтобы усилить это направление, США необходимо новое профильное ведомство. Тогда же Пенс призвал конгрессменов одобрить создание агентства по кибербезопасности.

По мнению члена правления Лиги безопасного интернета Дениса Давыдова, создание новой структуры — лишь продолжение государственной стратегии США в сфере кибербезопасности, принятой ранее.

«Эту идею американская администрация позаимствовала у Китая, где давно пришли к централизованному управлению силами и средствами в сфере информационной безопасности», — отметил Давыдов в интервью RT.

По его словам, новое ведомство вряд ли непосредственно будет заниматься расследованиями, это останется прерогативой ФБР и АНБ.

«Скорее всего, ведомство преимущественно займётся учениями по защите критически важной инфраструктуры, похожими на те, что осуществляло ранее российское Минкомсвязи», — добавил эксперт.

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, проблема кибербезопасности действительно актуальна для США. Однако Вашингтон под предлогом решения этих проблем также развивает концепцию кибернетических войн.

«Нельзя исключать, что новое Агентство будет заниматься и военными разработками, чтобы «прикрывать тыл» США в ходе ими же развязанных кибервойн», — отметил Васильев в интервью RT.

Напомним, в сентябре Дональд Трамп утвердил новую стратегию Соединённых Штатов в области кибербезопасности.

Как сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, Вашингтон намерен придерживаться тактики достижения мира через использование силы. Американская администрация обещает осуществлять свою политику в киберпространстве таким образом, чтобы она не противоречила международным интересам, но в то же время обеспечивала сохранение существующих позиций США в этой сфере.

Однако, как полагают эксперты, надеяться на то, что США будут учитывать интересы других стран, не приходится. Ведь ранее именно американские спецслужбы «прославились» своими действиями в глобальной сети. Например, Агентство национальной безопасности США взламывало почтовые и телефонные сети иностранных государств и прослушивало переговоры мировых лидеров.

Это вскрылось в 2013 году, когда экс-сотрудник спецслужб Эдвард Сноуден обнародовал сведения о работе АНБ. Спецслужбы США производили сотни кибератак в год, пока другие страны только начинали обсуждать тему киберобороны.

Штаб-квартира АНБ

Reuters

© NSA

Тем не менее Дональд Трамп посчитал, что предыдущая администрация наделила спецслужбы недостаточными полномочиями. Новая государственная стратегия в сфере кибербезопасности снимает некоторые ограничения, введённые при Бараке Обаме: правило, согласно которому спецслужбы должны были по крайней мере координировать свои действия между собой, теперь упразднено. Белый дом также расширил полномочия ВС США по осуществлению наступательных операций в киберпространстве и выделил Киберкомандование в самостоятельную армейскую структуру.

«Игла Кощея»

Развивая потенциал для наступательных действий, американские власти едва не упустили из виду вопросы собственной обороны, считают специалисты. По их словам, ситуация к этой сфере для американской стороны действительно складывается неблагоприятная: достаточным уровнем защиты не располагают зачастую не только частные компании, но также политические и государственные организации.

Например, сайты, на которых в США публикуются официальные данные голосования, защищены так слабо, что взломать их может даже ребёнок, уверены эксперты.

Ещё до выборов 2016 года стало известно, что порядка 70% используемых в США электронных систем для голосования технически устарели и являются простой целью для хакеров. Об этом, в частности, сообщал телеканал CBS за несколько месяцев до дня голосования.

В октябре этого года Счётная палата США (Government Accountability Office, GAO) опубликовала отчёт по итогам аудита, проведённого в военном ведомстве Соединённых Штатов. Проверка выявила серьёзные проблемы с кибербезопасностью в американской армии, которым годами никто не придавал значения. Выяснилось, например, что многие военные пользуются примитивными паролями, а на некоторых типах вооружений коды доступа не менялись с момента заводской поставки.

Центр хранения и обработки данных в США

Gettyimages.ru

© Erik Isakson

Во время проверки проводились тесты, и в большинстве случаев исследователи не только смогли взять вооружения под свой контроль, но ещё и остаться при этом незамеченными. Причём уязвимым оказалось не только оружие предыдущего поколения, но и современное, отмечается в отчёте.

«Тестеры Счётной палаты нашли критические киберуязвимости почти во всех системах вооружений, которые сейчас находятся в процессе разработки», — говорится в документе.

Такие данные не могут не настораживать американское руководство. Ведь, если хакеры проникнут в критически важную инфраструктуру, это может повлечь за собой ущерб, сопоставимый со стихийным бедствием, считают эксперты. Как отметил в интервью RT Денис Давыдов, в США существует колоссальная зависимость от сетевой инфраструктуры, и она значительно выше, чем в других странах.

«Сетевая инфраструктура интернета для США — настоящая «игла Кощея». Если по ней будут нанесены мощные удары, то последствия для Соединённых Штатов могут быть фатальными. Это и сети разведывательного сообщества, от которого США критически зависят, и объекты инфраструктуры, промышленность и т. п. И вся эта структура очень хрупкая, что очень пугает американцев», — подчеркнул эксперт.

Именно эти страхи и стали почвой для общественной истерии, развернувшейся вокруг слухов о «российских хакерах», уверены специалисты.

«Считали себя неуязвимыми»

Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович считает, что США откладывали меры по защите собственных сетей из-за чрезмерной самоуверенности.

«США раньше других стран начали планировать и проводить наступательные кибероперации, имели разветвлённую систему спецслужб и специальное киберкомандование и считали себя неуязвимыми. Сейчас же США вынуждены прощаться с иллюзией превосходства и защищённости», — отметил Масалович в интервью RT.

Он также сказал, что ещё одним поводом для усиления кибербезопасности стали заявления американских официальных лиц о кибератаках, которые якобы совершали «российские хакеры» во время президентских выборов 2016 года в США. При этом никаких доказательств Вашингтон так и не предоставил. При этом Масалович считает, что атаки, если таковые имели место, мог совершить кто угодно, поскольку защита систем была крайне слаба.

Эксперт также заявил, что Штатам удалось в своё время собрать достаточно квалифицированные кадры со всего мира, но сейчас в технологической сфере активно продвигается Китай, так что в скором времени США могут утратить лидерство в этой сфере.

«Американцы поняли, что надо готовиться к возможным массированным атакам. Со временем в США начали замечать, что есть очень реальная угроза, и в первую очередь она исходит из стран Юго-Восточной Азии, где бурно развивается IT-сфера. Осознавать, что ты уже не самый крутой, всегда очень трудно», — подытожил Андрей Масалович.