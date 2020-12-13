Прощание с Европой: Меркель извинилась, что решит Путин

Автор:

Александр Цыганов

Бес попутал Ангелу Меркель. Посетив, словно стареющая королева в Средневековье заболевшего фаворита, российского оппоблогера прямо в его палате, она тем самым умышленно устроила политическую демонстрацию. В адрес конкретно Владимира Путина.

Проблема, однако, оказалась в том, что хотела показать средний палец любимому-ненавистному, постоянно обыгрывающему её в политике соседнему государю, а получилось, что показала его всей России. А Россия ныне не та, чтобы терпеть подобные жесты в свой адрес. Правда, и отвечает она не сразу. Зато отвечает сразу системно и комплексно.

Это хуже, чем преступление. Это ошибка

Довольно скоро, судя по поступающим Царьграду из Германии сведениям, фрау канцлерин убедилась, что в случае с Навальным её развели, как лохушку.

Ей казалось, что теперь-то уж точно есть чем уязвить набравшего слишком много силы и влияния лидера дикой Тартарии. Как же: вот он, лидер оппозиции, отравленный чуть ли не по личному приказу царя, вот оно, заключение военной лаборатории, что использовался "Новичок". И сорвалась старушка, поторопилась! Сначала громко, во всеуслышание, обвинила российское руководство в тяжёлом преступлении, а позднее ещё и нанесла визит болящему. Бывает, и старушкам сносит голову, когда очень хочется хоть в чём-то уязвить соседа. Спросите полицейских оперов, которые "на земле" работают, они вам тучу историй про таких старушек расскажут.

И вот в итоге оказалось, что не просто внятных, но никаких доказательств отравления нет. Зато полно данных, что Навального скрутили банальные последствия пьянства и неправильного опохмела, а уж его шаловливое окружение решило разыграть на этом политический спектакль. По примеру "Белых касок", что изображали химическую атаку со стороны сирийского руководства, поливая здоровых детишек водою из шланга, даже не трудясь изобразить защитные меры от поражения отравляющими веществами.

А завершилось всё тем, что в ответ на несколько десятков конкретных вопросов, поставленных по случаю с Навальным представителями заседающей в бундестаге партии "Альтернатива для Германии", федеральное же правительство (которое фрау Меркель и возглавляет)... самоустранилось. То есть практически на всю конкретику ответило: "Правительство не в курсе".

Простите, тогда кого представляла бундесканцлерин, заботливо роняя демонстративные слёзы на грудь человека, позиционируемого на Западе как личный враг Путина?

Извинения приняты? Не факт!

И вот на днях Меркель пришлось принести свои извинения президенту России. Нет, мы не в курсе того, что точно было сказано в телефонном разговоре 7 декабря между нею и Владимиром Путиным. Но официальное сообщение даёт вполне достаточную информацию, чтобы сделать такой вывод. Ну в самом деле, если представитель кабинета министров ФРГ информирует, что "канцлер и президент обсудили темы Нагорного Карабаха, Украину и нормандский процесс и дело Навального", – то очевидно, что давно уже здоровый и ведущий активный информационный образ жизни блогер к подобным темам привязан явно, простите уж за игру слов, не по теме. Где, например, это лицо и где попытки Меркель подсадить-таки Европу на чётко следующий по расписанию процесс замирения в Нагорном Карабахе? А ведь непросто пришлось бедной Ангеле! Ради того, чтобы выбить из Путина выражение готовности "к дальнейшему сотрудничеству по ситуации в Карабахе в рамках Минской группы ОБСЕ", пришлось признать, что именно "последовательная реализация договорённостей, зафиксированных в заявлении президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении от 9 ноября, способствует общей стабилизации обстановки в регионе".

Подписала Меркель Европу за российское решение в Карабахе. Как ранее подписала Минские соглашения по Донбассу.

Кстати, процесс урегулирования на Украине президент с канцлершей тоже обсудили. В увязке, как следует из официальных сообщений с "озабоченностью отсутствием прогресса в реализации "Минска – 2". И нормандским процессом. Который, по мнению Москвы, не имеет смысла без исполнения Минских соглашений, но куда Берлину и Парижу очень хочется завлечь Путина, чтобы политически уравнять с ним главу Украины.

При этом о том, что Путин и Меркель обсуждали ситуацию вокруг Навального, в Кремле не сообщали, говорится в информации ТАСС. Значит ли это, что извинения приняты?

Европа? Давай, до свидания!

Похоже, что нет. Ибо уже на следующий день министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал несколько важных заявлений по поводу отношений между Россией и Германией, а также между Россией и ЕС. И заявления эти, если отбросить дипломатические тонкости, по сути, унизительны для Европы. Тем более унизительны, что – неоспоримы.

Как заявил Лавров, "судя по всему, Евросоюз отказался от притязаний на роль одного из полюсов в объективно формирующейся многополярной системе и полностью ориентируется на США".

Линия ФРГ по многим вопросам в последнее время убеждает нас, что именно так хочет поступать Берлин, сохраняя свои претензии на полное лидерство в ЕС,

– так заявил Лавров.

Наконец, Лавров заявил, что концепция мультилатерализма, "сочинённая немцами и французами", которые "продвигают её, предъявляя всему миру позицию и инициативы ЕС как не подлежащие сомнению, как пример для всех остальных", – на деле является "фиктивной".

Нет, это ещё не пощёчина. Это просто уход в отрыв. Это речь о том, что в мире объективно формируется многополярная система, одним из субъективных формирователей которой является сегодня Россия. Слово несколько корявое, но отражающее факт: как ни относись к России, как ни шельмуй её Европа и Америка, как ни хнычь Япония и Англия, но Россия действует в качестве одного из главных, одного из ведущих строителей новой реальности. И одновременно – её заказчиком. А Европа себя от этой роли избавила. Забилась между ног США и лишь потявкивает оттуда по щелчку пальцев Вашингтона. Или подхрюкивает, по удачному образу от Владимира Путина.

Стоит, впрочем, добавить, что ещё и подскуливает периодически, когда США в лице Трампа её, Европу, ногами попинывают. И ждёт не дождётся, когда злого хозяина сменит добрый дедушка Байден. Тот вон с пёсиками играть любит. Даже ножки на том ломает.

Встреча с реальной оппозицией

Ну и для полноты впечатлений в Берлине от сказанного официальная Москва в лице того же главы внешнеполитического ведомства России провела встречу с делегацией парламентской фракции партии "Альтернатива для Германии". Примечательно, что демонстративный характер этой акции совершенно не скрывался.

Со своей стороны никогда не только не протестуем, но и не препятствуем контактам между официальными представителями германских властей и российской оппозицией, – задушевно поведал Сергей Лавров. – Причём официальные лица Берлина предпочитают встречаться из числа оппозиционеров не с представителями парламентских фракций, а с несистемными деятелями...

Этакого перчика Берлину под нос подбросил! И лично фрау канцлерин! Потому как в ФРГ ужасно много усилий и пропагандистского ража было потрачено на то, чтобы изобразить АдГ как раз несистемной оппозицией. В чём только ни обвиняли нормальную партию, заявившую о своей приверженности к старым добрым консервативным ценностям. О том, как сказал в своё время Царьграду один из её активистов, что немцы хотят просыпаться под звуки соборных колоколов, а не под крики муэдзинов. И в фашизме обвиняли, и в нацизме, и в экстремизме – лепили в глазах обывателя некую реинкарнацию НСДАП.

Вот только обыватель на пропаганду не особенно и поддавался. Напротив, АдГ стала выигрывать одни земельные выборы за другими, тесня подчас и сами лидирующие партии ХДС/ХСС и СДПГ. А в итоге отвоевала места и в федеральном бундестаге, став официальной, системной оппозицией. И получив трибуну для дальнейшей популяризации своих взглядов.

Значит ли это, что Кремль сделал ставку на "Альтернативу"? Пожалуй, нет. В реальности АдГ точно не сможет завоевать большинства в парламенте, чтобы поставить во главе страны своего канцлера. И в плане коалиций с кем-либо она – сложный партнёр. С левыми правоконсервативной партии объединяться – ни о чём. С "зелёными" – ни о чём; ибо с обезумевшими либерейторами договариваться о чём-либо просто невозможно. ХДС/ХСС практически слилась с СДПГ в том же тренде либерализма и мультикультурности, так что и тут АдГ блокироваться не с кем.

Так что речь о другом. Как точно сформулировал известный германский политолог Александр Рар, "Россия жёстко продемонстрировала зеркальную дипломатию".

Если Германия приютила Навального, принимает его критические суждения, – заявил он, – то впредь Россия тоже будет советоваться по вопросам своей германской политики с самой крупной оппозиционной партией в бундестаге – АдГ.

Конечно, есть и тот момент, указал эксперт, что "эта партия громче всех выступает за восстановление хороших отношений с Россией", а "электорат АдГ – это множество русскоязычных избирателей в Германии и бюргеров, считающих себя вне мейнстрима". И вообще, "АдГ по своему мировоззрению близка к российскому консервативному мышлению".

Но основное, надо полагать, в другом. Своей демонстрацией Москва показала не свою политическую близость с АдГ и в её лице – с другими консерваторами Европы. Она показала свою – удалённость. От нынешней политической Европы с её пресловутым либеральным, проамериканским и болезненно русофобским мейнстримом. России просто не о чем говорить с такой Европой – ни общих ценностей, ни общих целей, ни общих дел. А уж встреча канцлера ФРГ непонятно с кем, но кто явно разыгрывается и на Западе, и, главное, в России в роли личного врага Путина – это ещё и прямая наглая демонстрация неадекватности не только самой старушки Меркель, но и всей Европы.

А какие могут быть интересы с неадекватами? Давай, Европа, до свидания! Приходи, когда опамятуешься.