Прощальный визит Меркель в Турцию обернулся трогательным спором с Эрдоганом - видео

Меркель и Эрдоган поспорили о наилучшей форме правительства. "Мой внук тоже говорит: "Дед, что поделаешь, - такова жизнь!" - отметил глава Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и уходящая с поста канцлер Германии Ангела Меркель поспорили о лучшей форме правительства. Это произошло прямо во время пресс-конференции двух лидеров.

Меркель прибыла в Турцию с прощальным визитом, так как покидает пост главы правительства Германии. Эрдоган выразил сожаление по этому поводу, отметив, что с немецким коалиционным правительством работать довольно тяжело. Меркель согласилась с этим мнением, но сказала, что коалиционное правительство подходит для Германии, и страна не собирается переходить на президентскую систему.

Но на переговорах вы жаловались мне на трудности с правительством,

- напомнил президент Турции.

Это правда, однако такова жизнь,

- ответила канцлер Германии.

Мой внук тоже говорит: "Дед, что поделаешь, - такова жизнь!"

- согласился Эрдоган.

На сентябрьских выборах партия Меркель не смогла занять лидирующую позицию. Поэтому после формирования коалиционного правительства страну возглавит новый канцлер.