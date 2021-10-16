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Прощальный визит Меркель в Турцию обернулся трогательным спором с Эрдоганом - видео
16 октября 2021, 19:35 • 163 • Политика
Меркель и Эрдоган поспорили о наилучшей форме правительства. "Мой внук тоже говорит: "Дед, что поделаешь, - такова жизнь!" - отметил глава Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и уходящая с поста канцлер Германии Ангела Меркель поспорили о лучшей форме правительства. Это произошло прямо во время пресс-конференции двух лидеров.
Меркель прибыла в Турцию с прощальным визитом, так как покидает пост главы правительства Германии. Эрдоган выразил сожаление по этому поводу, отметив, что с немецким коалиционным правительством работать довольно тяжело. Меркель согласилась с этим мнением, но сказала, что коалиционное правительство подходит для Германии, и страна не собирается переходить на президентскую систему.
- напомнил президент Турции.
- ответила канцлер Германии.
- согласился Эрдоган.
На сентябрьских выборах партия Меркель не смогла занять лидирующую позицию. Поэтому после формирования коалиционного правительства страну возглавит новый канцлер.
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