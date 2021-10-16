Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захарова намекнула, о чём с Нуланд разговаривали в Москве за закрытыми дверями
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из д...
Спецпредставитель президента США поставил России ядерный ультиматум
Захарова одной фразой осадила украинский МИД по поводу Поклонской
Главная / Политика

Прощальный визит Меркель в Турцию обернулся трогательным спором с Эрдоганом - видео

16 октября 2021, 19:35  •  163 • Политика
Меркель и Эрдоган поспорили о наилучшей форме правительства. "Мой внук тоже говорит: "Дед, что поделаешь, - такова жизнь!" - отметил глава Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и уходящая с поста канцлер Германии Ангела Меркель поспорили о лучшей форме правительства. Это произошло прямо во время пресс-конференции двух лидеров.
Меркель прибыла в Турцию с прощальным визитом, так как покидает пост главы правительства Германии. Эрдоган выразил сожаление по этому поводу, отметив, что с немецким коалиционным правительством работать довольно тяжело. Меркель согласилась с этим мнением, но сказала, что коалиционное правительство подходит для Германии, и страна не собирается переходить на президентскую систему.
Но на переговорах вы жаловались мне на трудности с правительством,
- напомнил президент Турции.
Это правда, однако такова жизнь,
- ответила канцлер Германии.
Мой внук тоже говорит: "Дед, что поделаешь, - такова жизнь!"
- согласился Эрдоган.
На сентябрьских выборах партия Меркель не смогла занять лидирующую позицию. Поэтому после формирования коалиционного правительства страну возглавит новый канцлер.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





163
Источник
Похожие новости
16 октября 2021, 00:55
"Русские, уезжайте к себе в Россию". В Узбекистане пытаются замять скандал
16 октября 2021, 00:55
Украина готовит "маленькую победоносную войну" против России - политолог
16 октября 2021, 00:55
"Продаётся Украина, дорого": Политолог о попытках США избавиться от Незалежной
16 октября 2021, 12:35
Киев неприятно удивила позиция Берлина по заявлениям Медведева об Украине
16 октября 2021, 04:25
Поклонская отреагировала на идею "испортить ей жизнь" в Кабо-Верде: "Публичное пренебрежение"
16 октября 2021, 16:05
Захарова без прикрас высказалась о визите Нуланд в Москву: "Извините меня"
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 октября 2021, 00:55
"Русские, уезжайте к себе в Россию". В Узбекистане пытаются замять скандал
16 октября 2021, 00:55
Украина готовит "маленькую победоносную войну" против России - политолог
16 октября 2021, 00:55
"Продаётся Украина, дорого": Политолог о попытках США избавиться от Незалеж...
16 октября 2021, 12:35
Киев неприятно удивила позиция Берлина по заявлениям Медведева об Украине
16 октября 2021, 04:25
Поклонская отреагировала на идею "испортить ей жизнь" в Кабо-Верде: "П...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 октября 2021, 00:35
"Половина армии сразу перейдёт к России": Болгарские читатели о "победном" плане Украины
15 октября 2021, 00:25
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из двух шагов
12 октября 2021, 03:35
"Это полная зрада": Политолог сделал "парадоксальный вывод" об Украине и "Северном потоке – 2"
13 октября 2021, 10:30
Медведев находится на грани отчаяния из-за своего положения - эксперт
10 октября 2021, 04:55
Политолог Дубови раскрыл связь отставки Курца и «Северного потока — 2»
09 октября 2021, 20:45
Украина и Турция готовят "удар по Путину": Кулеба заявил о "лучшем ответе России"
10 октября 2021, 00:15
Дом Порошенко под угрозой штурма: Десятки силовиков сдерживают митингующих
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.