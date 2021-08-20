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Прощальный визит фрау канцлер в Москву: О чём будут говорить Путин и Меркель
20 августа 2021, 03:00 • 21 • Политика
В пятницу, 20 августа, Ангела Меркель в последний раз посетит Россию в качестве канцлера ФРГ.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 20 августа, совершит свой девятнадцатый по счёту визит в Россию за время её 16-летнего пребывания во главе ФРГ, который станет, по всей видимости, заключительным.
В программе визита - три пункта: возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата, переговоры с Владимиром Путиным и совместная пресс-конференция с президентом России.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе встречи Путина и Меркель предполагается обсуждение "состояния и перспектив развития" двустороннего сотрудничества между странами и ряда "актуальных международных и региональных вопросов".
Ожидается, что лидеры двух государств обсудят ситуацию с коронавирусом, конфликт в Донбассе, события в Афганистане и отношения Запада с Белоруссией.
Меркель занимает пост канцлера с 2005 года, в предстоящих в сентябре нынешнего года парламентских выборах она принимать участия не будет.
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