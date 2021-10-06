Прощальное турне президента Эстонии началось с «русской» Нарвы

Кальюлайд, покидая пост президента, ещё раз напомнила – русским школам не место в стране

На следующей неделе Эстония получит нового президента – избранный парламентом Алар Карис вступает в должность. Свою последнюю неделю на президентском посту Керсти Кальюлайд проводит в дороге: она отправилась с прощальным турне по эстонским регионам, где встретится с руководителями местных самоуправлений, общественными активистами и предпринимателями. А начала свою прощальную поездку по стране Кальюлайд с Ида-Вирумаа – самого «русского» эстонского региона, а в самом русском городе страны – Нарве – ещё раз напомнила о необходимости побыстрее избавиться от русскоязычного образования.

В Нарве президент встретилась с преподавателями и студентами Нарвского колледжа Тартуского университета (НКТУ), обсудив с ними ситуацию в образовании и его перспективы. Общение проходило исключительно на эстонском языке, хотя большинство населения этого города говорит по-русски.

Отвечая на вопрос студентов, почему она начала своё турне с Нарвы, Кальюлайд ответила, что выбор случайный, а Нарва ничем не отличается от других эстонских городов – это «обычный эстонский город», подчеркнула президент.

Однако директор колледжа Марек Саммуль возразил, что город, может быть, и обычный, но со своими особенностями. И эти особенности вынуждают НКТУ запустить новую учебную программу для учителей русского языка и «где, как не здесь, её проводить». Напомним, эта программа призвана «переучить» учителей русского языка, переориентировав их на преподавание других предметов, но на эстонском языке – учителя русского языка в Эстонии скоро будут не нужны. Получится ли из русскоязычных учителей, большинство которых в предпенсионном возрасте, подготовить в срочном порядке эстоноязычных преподавателей, вопрос риторический.

Во время встречи Керсти Кальюлайд не раз возвращалась к вопросу русскоязычного образования, призывая раз и навсегда покончить с той «сегрегационной» моделью, которая действует сегодня, когда в стране существуют наряду с эстонскими и русские школы. И не раз напоминала, что государство делает это исключительно из добрых побуждений – все будут разговаривать на одном языке и проблема исчезнет сама собой.

Отметилась Керсти Кальюлайд в Нарве не только настойчивыми призывами уничтожить русскоязычное образование. Она ещё и привезла с собой таблички с названиями улиц Солдина и Кивилинна, которые торжественно вручила мэру города Антсу Лийметсу.

История давняя: по закону советские названия улиц давно нужно было заменить на «правильные», однако в Нарве с этим не спешили. Вот президент и привезла «подарок» мэру как напоминание.