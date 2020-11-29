Прощальная песня "Белого лебедя". Как Украина не сумев выручить за Ту-160 8 млрд долларов, уничтожила их за 5 млн гривен • 122 • Украина

До сих пор перед глазами эти страшные кадры поздней осени 1998 года. Уродливый экскаватор перешибает длинную шею "Белого лебедя" превращая одну из самых совершенных технических конструкций, созданных человеком, в груду цветного лома. Многие любители и энтузиасты авиации тогда испытывали почти физическую боль. Помню, что в некоторых репортажах на нашем и украинском ТВ журналисты искренне радовались, видя в разрушении стратегических авиационных комплексов вестник глобального Мира во всем мире. Но прошло всего несколько месяцев, и американцы с союзниками обрушили на Югославию более 23000 бомб и ракет, применив против небольшой европейской страны всю мощь своих стратегических воздушных сил.



Американский стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit сбрасывает бомбы на Югославию. Фото Reuters

Ту-160 перешли на баланс Украины, когда после провала ГКЧП в Москве, в августе 1991 года, случился так называемый "парад суверенитетов". Киев объявил Украину независимым государством и взял под охрану все военные части на подконтрольной ему территории. Девятнадцать боеготовых Ту-160, знаменитых "Блэкджеков", внушавших трепет всем потенциальным противникам, получили украинские опознавательные знаки. Количество российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков сократилось сразу на треть. Никто на Украине тогда толком не представлял, что им делать с таким громоздким и опасным богатством.



Зато о нём хорошо позаботились те, против кого в свое время были направлены грозные "Белые лебеди". Сначала Украину, по инициативе американцев, быстро пристегнули к договору СНВ-1, а затем, к межпартийной программе сенаторов Сэма Нанна и Ричарда Лугара. Суть этой программы довольно цинично выразил один из её кураторов, будущий министр обороны администрации Обамы Эштон Карчер, ещё в 1999 году. "Семнадцать тысяч постсоветских военных учёных стали нашими контрактниками. Они больше не хотели строить для России ракеты и лодки, а хотели их уничтожать".



Ветераны "Холодной войны" Сэм Нанн и Ричард Лугар.

Согласно программе, Украина должна была уничтожить принадлежавшие ей Ту-160 и Ту-95МС до декабря 2001 года. Киев некоторое время рассматривал стратегические авиационные комплексы как актив и пытался торговаться с Москвой на предмет их продажи. Даже в руководстве Россией девяностых нашлись люди, которые понимали истинную суть происходящего и пытались выкупить Ту-160. Было предложено более десятка вариантов возвращения всего парка "Белых лебедей" в Россию. Но ни аннулирование газовых долгов, ни поставка новейших истребителей и бомбардировщиков украинцев не устроили. Они хотели живые деньги и торговались в стиле сицилийских мафиози, постоянно повышая цену. Последняя запрошенная Украиной сумма за самолёты составила 8 миллиардов долларов. К тому времени способность летать сохранили всего пять из девятнадцати бомбардировщиков.



Для России той поры, живший от кредита к кредиту и своими руками уничтожавшей свой ядерный арсенал по той же программе Нанна-Лугара, это была неподъемная сумма. После долгого торга и соглашения в Ялте 1999 года, восемь "лебедей" и целый арсенал крылатых ракет к ним удалось вернуть в обмен на газовые долги. По остальным позиция Украины в стиле " и сам не гам и другим не дам" оставалась непреклонной. Американцы рвение украинских союзников всячески приветствовали и откровенно давили на украинское руководство, когда то вновь начинало торговаться с русскими. В ноябре 1998 года под нож экскаватора пошли Ту-160 с бортовыми номерами 14 и 24. Тогда эти кадры смаковали все крупные телекомпании мира.



Любопытно, что Украина за сломанные в рамках программы Нанна-Лугара бомбардировщики в итоге не получила вообще ничего, кроме пяти миллионов гривен, заплаченных американцами КБ Антонова за проект утилизации и щедрых взяток нужным чиновникам. Тендер на "убийство" Ту-160 выиграла американская компания «Raytheon Technical Services Co.». Это вообще была одна из фирменных черт программы Нанна-Лугара. Более 86% процентов средств, выделяемых на уничтожение ядерного арсенала бывшего СССР, вернулись обратно в США.



Зимой 2001 все было закончено. Десять "Белых лебедей" и восемь "медведей"(Ту-95МС) были уничтожены в Прилуках и под Белой Церковью. Один Ту-160 разоружили и превратили в музейный экспонат. А программа "Нанна-Лугара" вошла в учебники политологии как образец "стратегии непрямых действий" по разоружению потенциального противника его же руками. Такие были времена.

До сих пор перед глазами эти страшные кадры поздней осени 1998 года. Уродливый экскаватор перешибает длинную шею "Белого лебедя" превращая одну из самых совершенных технических конструкций, созданных человеком, в груду цветного лома. Многие любители и энтузиасты авиации тогда испытывали почти физическую боль. Помню, что в некоторых репортажах на нашем и украинском ТВ журналисты искренне радовались, видя в разрушении стратегических авиационных комплексов вестник глобального Мира во всем мире. Но прошло всего несколько месяцев, и американцы с союзниками обрушили на Югославию более 23000 бомб и ракет, применив против небольшой европейской страны всю мощь своих стратегических воздушных сил.Ту-160 перешли на баланс Украины, когда после провала ГКЧП в Москве, в августе 1991 года, случился так называемый "парад суверенитетов". Киев объявил Украину независимым государством и взял под охрану все военные части на подконтрольной ему территории. Девятнадцать боеготовых Ту-160, знаменитых "Блэкджеков", внушавших трепет всем потенциальным противникам, получили украинские опознавательные знаки. Количество российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков сократилось сразу на треть. Никто на Украине тогда толком не представлял, что им делать с таким громоздким и опасным богатством.Зато о нём хорошо позаботились те, против кого в свое время были направлены грозные "Белые лебеди". Сначала Украину, по инициативе американцев, быстро пристегнули к договору СНВ-1, а затем, к межпартийной программе сенаторов Сэма Нанна и Ричарда Лугара. Суть этой программы довольно цинично выразил один из её кураторов, будущий министр обороны администрации Обамы Эштон Карчер, ещё в 1999 году. "Семнадцать тысяч постсоветских военных учёных стали нашими контрактниками. Они больше не хотели строить для России ракеты и лодки, а хотели их уничтожать".Согласно программе, Украина должна была уничтожить принадлежавшие ей Ту-160 и Ту-95МС до декабря 2001 года. Киев некоторое время рассматривал стратегические авиационные комплексы как актив и пытался торговаться с Москвой на предмет их продажи. Даже в руководстве Россией девяностых нашлись люди, которые понимали истинную суть происходящего и пытались выкупить Ту-160. Было предложено более десятка вариантов возвращения всего парка "Белых лебедей" в Россию. Но ни аннулирование газовых долгов, ни поставка новейших истребителей и бомбардировщиков украинцев не устроили. Они хотели живые деньги и торговались в стиле сицилийских мафиози, постоянно повышая цену. Последняя запрошенная Украиной сумма за самолёты составила 8 миллиардов долларов. К тому времени способность летать сохранили всего пять из девятнадцати бомбардировщиков.Для России той поры, живший от кредита к кредиту и своими руками уничтожавшей свой ядерный арсенал по той же программе Нанна-Лугара, это была неподъемная сумма. После долгого торга и соглашения в Ялте 1999 года, восемь "лебедей" и целый арсенал крылатых ракет к ним удалось вернуть в обмен на газовые долги. По остальным позиция Украины в стиле " и сам не гам и другим не дам" оставалась непреклонной. Американцы рвение украинских союзников всячески приветствовали и откровенно давили на украинское руководство, когда то вновь начинало торговаться с русскими. В ноябре 1998 года под нож экскаватора пошли Ту-160 с бортовыми номерами 14 и 24. Тогда эти кадры смаковали все крупные телекомпании мира.Любопытно, что Украина за сломанные в рамках программы Нанна-Лугара бомбардировщики в итоге не получила вообще ничего, кроме пяти миллионов гривен, заплаченных американцами КБ Антонова за проект утилизации и щедрых взяток нужным чиновникам. Тендер на "убийство" Ту-160 выиграла американская компания «Raytheon Technical Services Co.». Это вообще была одна из фирменных черт программы Нанна-Лугара. Более 86% процентов средств, выделяемых на уничтожение ядерного арсенала бывшего СССР, вернулись обратно в США.Зимой 2001 все было закончено. Десять "Белых лебедей" и восемь "медведей"(Ту-95МС) были уничтожены в Прилуках и под Белой Церковью. Один Ту-160 разоружили и превратили в музейный экспонат. А программа "Нанна-Лугара" вошла в учебники политологии как образец "стратегии непрямых действий" по разоружению потенциального противника его же руками. Такие были времена. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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