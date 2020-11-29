|
Прощальная песня "Белого лебедя". Как Украина не сумев выручить за Ту-160 8 млрд долларов, уничтожила их за 5 млн гривен
29 ноября 2020, 01:55 • 122 • Украина
До сих пор перед глазами эти страшные кадры поздней осени 1998 года. Уродливый экскаватор перешибает длинную шею "Белого лебедя" превращая одну из самых совершенных технических конструкций, созданных человеком, в груду цветного лома. Многие любители и энтузиасты авиации тогда испытывали почти физическую боль. Помню, что в некоторых репортажах на нашем и украинском ТВ журналисты искренне радовались, видя в разрушении стратегических авиационных комплексов вестник глобального Мира во всем мире. Но прошло всего несколько месяцев, и американцы с союзниками обрушили на Югославию более 23000 бомб и ракет, применив против небольшой европейской страны всю мощь своих стратегических воздушных сил.
Американский стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit сбрасывает бомбы на Югославию. Фото Reuters
Ту-160 перешли на баланс Украины, когда после провала ГКЧП в Москве, в августе 1991 года, случился так называемый "парад суверенитетов". Киев объявил Украину независимым государством и взял под охрану все военные части на подконтрольной ему территории. Девятнадцать боеготовых Ту-160, знаменитых "Блэкджеков", внушавших трепет всем потенциальным противникам, получили украинские опознавательные знаки. Количество российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков сократилось сразу на треть. Никто на Украине тогда толком не представлял, что им делать с таким громоздким и опасным богатством.
Зато о нём хорошо позаботились те, против кого в свое время были направлены грозные "Белые лебеди". Сначала Украину, по инициативе американцев, быстро пристегнули к договору СНВ-1, а затем, к межпартийной программе сенаторов Сэма Нанна и Ричарда Лугара. Суть этой программы довольно цинично выразил один из её кураторов, будущий министр обороны администрации Обамы Эштон Карчер, ещё в 1999 году. "Семнадцать тысяч постсоветских военных учёных стали нашими контрактниками. Они больше не хотели строить для России ракеты и лодки, а хотели их уничтожать".
Ветераны "Холодной войны" Сэм Нанн и Ричард Лугар.
Согласно программе, Украина должна была уничтожить принадлежавшие ей Ту-160 и Ту-95МС до декабря 2001 года. Киев некоторое время рассматривал стратегические авиационные комплексы как актив и пытался торговаться с Москвой на предмет их продажи. Даже в руководстве Россией девяностых нашлись люди, которые понимали истинную суть происходящего и пытались выкупить Ту-160. Было предложено более десятка вариантов возвращения всего парка "Белых лебедей" в Россию. Но ни аннулирование газовых долгов, ни поставка новейших истребителей и бомбардировщиков украинцев не устроили. Они хотели живые деньги и торговались в стиле сицилийских мафиози, постоянно повышая цену. Последняя запрошенная Украиной сумма за самолёты составила 8 миллиардов долларов. К тому времени способность летать сохранили всего пять из девятнадцати бомбардировщиков.
Для России той поры, живший от кредита к кредиту и своими руками уничтожавшей свой ядерный арсенал по той же программе Нанна-Лугара, это была неподъемная сумма. После долгого торга и соглашения в Ялте 1999 года, восемь "лебедей" и целый арсенал крылатых ракет к ним удалось вернуть в обмен на газовые долги. По остальным позиция Украины в стиле " и сам не гам и другим не дам" оставалась непреклонной. Американцы рвение украинских союзников всячески приветствовали и откровенно давили на украинское руководство, когда то вновь начинало торговаться с русскими. В ноябре 1998 года под нож экскаватора пошли Ту-160 с бортовыми номерами 14 и 24. Тогда эти кадры смаковали все крупные телекомпании мира.
Любопытно, что Украина за сломанные в рамках программы Нанна-Лугара бомбардировщики в итоге не получила вообще ничего, кроме пяти миллионов гривен, заплаченных американцами КБ Антонова за проект утилизации и щедрых взяток нужным чиновникам. Тендер на "убийство" Ту-160 выиграла американская компания «Raytheon Technical Services Co.». Это вообще была одна из фирменных черт программы Нанна-Лугара. Более 86% процентов средств, выделяемых на уничтожение ядерного арсенала бывшего СССР, вернулись обратно в США.
Зимой 2001 все было закончено. Десять "Белых лебедей" и восемь "медведей"(Ту-95МС) были уничтожены в Прилуках и под Белой Церковью. Один Ту-160 разоружили и превратили в музейный экспонат. А программа "Нанна-Лугара" вошла в учебники политологии как образец "стратегии непрямых действий" по разоружению потенциального противника его же руками. Такие были времена.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
122
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 ноября 2020, 06:15
|
22 ноября 2020, 11:20
|
23 ноября 2020, 16:40
|
23 ноября 2020, 22:10
|
25 ноября 2020, 20:55
|
25 ноября 2020, 00:45
|
24 ноября 2020, 01:50