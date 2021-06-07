Просьбу Зеленского о встрече с Байденом расшифровали: "Приговор для страны"

Читатели китайской газеты "Гуаньча" расшифровали просьбу президента Украины Владимира Зеленского встретиться с американским лидером Джо Байденом до саммита последнего с главой России Владимиром Путиным. По мнению комментаторов из Китая, президент, который приравнивает государственное управление к спектаклю на сцене, - это приговор для страны.

В интервью Axios Зеленский попросил Байдена встретиться с ним до того, как американский лидер проведёт саммит с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, глава Незалежной изумился, что США отказались от санкций в отношении "Северного потока - 2".

"Этот шут гороховый переоценивает свой статус", - написал Buskeep в комментариях к новости о Зеленском читатель китайской газеты "Гуаньча".

Комментатор под ником guan_15924522842755 предположил, что у президента Украины не было выбора.

"Даже если он знал, что Соединённые Штаты его бросят, у него не было возможности повернуться в другую сторону", - добавил он.

"Политика - это не КВН для наивных детишек", - цитируют "РИА Новости" другого посетителя сайта.

Ещё один читатель заявил, что каждое слово Зеленского только обнажает глупость украинского лидера.

"На самом деле вы уже давно играете роль марионетки в игре крупных держав своей", - написал юзер сайта.

Другой участник дискуссии назвал Украину самой несчастной страной, отметив, что США ею попользовались и бросили.

"Да, президент, который приравнивает государственное управление к спектаклю на сцене, - это приговор для страны", - подчеркнул он. По словам жителя КНР, украинцы сами выбрали этот путь и теперь могут обливаться слезами.