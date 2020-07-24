Просьба Зеленского "разжевать" Минские соглашения вызвала недоумение

Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта Минских соглашений. По его словам, только тогда можно будет понять, может Киев выполнить обязательства или нет.

Он пояснил, что лишь "разжёвывание" пунктов документа, по сути, прояснит, "как мы это будем делать, кто будет ответственным".

Кроме того, Зеленский отметил, что с 27 июля следует наращивать достигнутые договорённости о прекращении огня.

В Сети на выходку Зеленского с требованием разъяснить Минские соглашения недоумевающе заметили: почему он заявил о такой необходимости лишь сейчас?

"Они там совсем <нецензурно> что ли? Годы уже прошли с подписания минских, а они сейчас просят разъяснить им детали!" - негодует пользователь Twitter под ником Голос Мордора.

"Ничего удивительного! Вспомните документ об ассоциации Украины с ЕС. Они его вообще не читали, а устроили бучу и <нецензурно> страну", - добавляет Romancolonel.

"Читать научились. До этого могли только... "подписывать", - заметил igor301272.

"Надо было Минские соглашения перевести на древнешумерский, написать клинописью на табличках глиняных. Но ведь никто ж не додумался это сделать, а так бы они давно прочитали. Вот и просят расшифровки", - съязвила olgamarkisa.