Просьба Ципраса сработала: Греческое правительство получило вотум доверия

После выхода из состава греческого правительства лидера "Независимых греков", экс-министра национальной обороны Панноса Камменоса премьер-министр Ципрас попросил парламент поставить на голосование вопрос о доверии правительству. Но перед дебатами обратился с просьбой к депутатам - дать возможность ему доработать отведённый конституцией четырёхлетний срок. Доверие действующему правительству выразил 151 член парламента.

В воскресенье после выхода из состава правительства Греции лидера "Независимых греков", экс-министра национальной обороны Панноса Камменоса премьер-министр Алексис Ципрас обратился к парламенту с предложением поставить на голосование вопрос о доверии правительству.

Для вотума доверия правительству было нужно получить 151 голос в однопалатном парламенте, который состоит из 300 законодателей.

За доверие правительству проголосовал 151 депутат, при этом коалиция радикальных левых сил Ципраса имеет только 145 голосов. Ещё два голоса дополнительно были получены от представителей партии "Независимые греки" и четыре голоса - от независимых парламентариев.

Ципрас, открывая дебаты, попросил депутатов поддержать правительство и дать ему возможность доработать отведённый конституцией срок в четыре года с целью завершить важные реформы для страны и населения.

Тем не менее оппозиция требовала отставки правительства. Мотивировала она это неспособностью решить проблемы.