Просьба Киева к США может всё обострить. Песков указал на риски из-за THAAD

В Кремле прокомментировали сообщения о том, что под Харьковом могут быть размещены противоракетные комплексы.

Дипломатический источник в понедельник, 7 февраля, сообщил о просьбе Киева к США по поводу размещения противоракетных комплексов THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Сообщалось, что в Харьковской области могут появиться несколько дивизионов данных комплексов.

В Кремле оценили информацию от источника и дали свой ответ. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, этот шаг несёт за собой определённые риски.

"Это стало бы ещё одним шагом в сторону дестабилизации ситуации", - цитирует его ответ ТАСС.

THAAD - мобильный зенитный ракетный комплекс наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет средней и меньшей дальности на конечном участке траектории в течение последней минуты подлёта к цели.