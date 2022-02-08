Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
У стрелявшей по Донбассу украинской снайперши нашли ещё один смертельный "т...
Монтян выдала "потрясающую новость" о наёмниках Киева: "Когда пот...
"Си Цзиньпин не подал руки Путину": Китаевед объяснил, что это значит
Эрдоган публично унизил Зеленского. Шарий показал "мелочь", которую &q...
Главная / В мире

Просьба Киева к США может всё обострить. Песков указал на риски из-за THAAD

08 февраля 2022, 00:00  •  27 • В мире
В Кремле прокомментировали сообщения о том, что под Харьковом могут быть размещены противоракетные комплексы.
Дипломатический источник в понедельник, 7 февраля, сообщил о просьбе Киева к США по поводу размещения противоракетных комплексов THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Сообщалось, что в Харьковской области могут появиться несколько дивизионов данных комплексов.
В Кремле оценили информацию от источника и дали свой ответ. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, этот шаг несёт за собой определённые риски.
"Это стало бы ещё одним шагом в сторону дестабилизации ситуации", - цитирует его ответ ТАСС.
THAAD - мобильный зенитный ракетный комплекс наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет средней и меньшей дальности на конечном участке траектории в течение последней минуты подлёта к цели.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


27
Источник
Похожие новости
06 февраля 2022, 15:55
"Брак - это союз между мужчиной и женщиной": За эту фразу христианку хотят посадить на два года
06 февраля 2022, 21:10
Возле границ Украины стоят "Искандеры". Reuters опубликовало спутниковые снимки
07 февраля 2022, 12:50
Разъяснительная работа: как развивается диалог Запада и Украины по вопросу выполнения Минских соглашений
07 февраля 2022, 12:20
Myśl Polska: Польша не желает воевать за Киев
07 февраля 2022, 08:10
«Будет иметь большое значение»: чего ожидать от встречи Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Москве
07 февраля 2022, 10:35
Таллинн составляет план на случай войны России и Украины
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 февраля 2022, 05:30
Сенатор объяснила, что стоит за "птичками" с боеприпасами для Украины
07 февраля 2022, 03:00
Байден одной фразой выразил отношение к сближению России и Китая
03 февраля 2022, 09:45
"Хо-хо просто": Лавров блистательно разбил Венедиктова в прямом эфире
06 февраля 2022, 07:45
Эрдоган публично унизил Зеленского. Шарий показал "мелочь", которую "не заметил никто"
04 февраля 2022, 00:55
"Что значит не хочу?" Русские придумывают анекдоты в ответ на угрозы США
02 февраля 2022, 05:10
Киев может решиться на отчаянный шаг: Политолог указал на удар, от которого невозможно оправиться
01 февраля 2022, 23:20
"России через 5-8 лет не будет": Какой участи избежала наша страна, описал Хазин
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.