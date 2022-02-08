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Просьба Киева к США может всё обострить. Песков указал на риски из-за THAAD
08 февраля 2022, 00:00 • 27 • В мире
В Кремле прокомментировали сообщения о том, что под Харьковом могут быть размещены противоракетные комплексы.
Дипломатический источник в понедельник, 7 февраля, сообщил о просьбе Киева к США по поводу размещения противоракетных комплексов THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Сообщалось, что в Харьковской области могут появиться несколько дивизионов данных комплексов.
В Кремле оценили информацию от источника и дали свой ответ. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, этот шаг несёт за собой определённые риски.
"Это стало бы ещё одним шагом в сторону дестабилизации ситуации", - цитирует его ответ ТАСС.
THAAD - мобильный зенитный ракетный комплекс наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет средней и меньшей дальности на конечном участке траектории в течение последней минуты подлёта к цели.
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