«Прорываться будем с боем». Как Украина гастарбайтеров на заработки не пускает

Угроза продовольственного кризиса вкупе с пандемией коронавируса заставляет государства Европейского союза вопреки рассудку вновь открывать границы и приглашать к себе на работу украинских заробитчан. А те и рады, ведь, несмотря на заверения правительства о создании сотен тысяч новых рабочих мест и гарантирование заработка, лучше работать на деспотичного поляка, не стесняющегося ни в выражениях, ни в раздаче зуботычин. Платят-то больше, а работать меньше. Что стоят полгода унижений в сравнении с тысячей евро в месяц, которые в заслуженном полугодичном отпуске в родной стране можно потратить исключительно на плотские удовольствия?



Зачем Европе заробитчане?



На днях высокопоставленные чиновники ООН заявили, что уже осенью на планете голодать будут 830 миллионов человек и призвали не допустить такого развития ситуации.



Так, газета Washington Post пишет о возможном голоде, напоминая катастрофические результаты эпидемии 1918 года. Об этом также упоминает английская The Guardian, указывая на галопирующую по странам безработицу и серьезные просчеты европейских властей в организации миграционных процессов.



Помимо эпидемии и потраченных на нее многомиллиардных ресурсов можно смело винить также глобальное потепление, о котором так пеклась небезызвестная Грета. Согласно данным крупнейшей в мире базы данных о климате Земли, американского National Centers for Environmental Information (NCEI), в марте 2020 года планета рекордно нагрелась, мировой океан был на 0,8 градуса теплее среднего для этого месяца значения. Само потепление несет за собой сбои в привычной программе погодных явлений: например, май – дожди с грозами, июль – жаркий и безветренный, а январь - снежный.



Взять хотя бы Швейцарию или Францию, по последним данным там дождей не было более месяца и лишь в начале недели погода смилостивилась над европейскими фермерами, чей сезон посадок уже в самом разгаре. Подобная история была зафиксирована более века назад и обернулась неурожаем.



«Многие, конечно, радуются хорошей погоде, но фермеры очень беспокоятся. Они хорошо помнят засуху 2018 и 2019 годов, которая лишила их урожая и дохода», — заявила немецкий министр сельского хозяйства Юлия Клёкнер.



А вот на Украине и Румынии уровень водохранилищ упал до критической отметки. Россия же, оглядываясь на случившееся положение и прислушиваясь к климатологам, прекратила экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Таким образом страна сможет не допустить в вероятном будущем роста спроса и, как следствие, повышения внутренних цен. Отметим, Россия — самый крупный поставщик пшеницы, и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и рост цен. Другие поставщики зерновых также ограничили поставки, оставив жаркие Турцию, Египет и остальные нуждающиеся в пшенице страны с ограниченными запасами.



А между тем, благодаря урожаям прошлых годов, хранилища ломятся от переизбытка с уже подходящей на полях новой продукцией. Проблема не в том, что нет еды, а в том, что из-за пандемии коронавируса ее некому собрать и развести, так как логистика нарушена и границы на замках. Поэтому и гниет урожай на полях и складах.



И хочется, и колется, но мамка не велит



Для многих европейских стран мигранты являлись одной из движущих сил сельского хозяйства. Без них, даже при большом желании и занятости всех свободных граждан, агропромышленный сектор может недополучить до 40% продукции. Добавим сюда же и более высокие зарплаты, которые хотят получать местные жители, работая на фермеров.



«Нынешнюю нехватку рабочей силы в сельском хозяйстве можно частично решить привлечением жителей Эстонии, которые полностью или временно потеряли работу», — заявила президент Эстонии Керсти Кальюлай, при этом подчеркнув, что на современных фермах много рабочих мест, «которые таким образом заполнить невозможно».



По данным сельскохозяйственной торговой палаты Эстонии, четверть работников отрасли прибывала из-за рубежа, в том числе треть операторов машинного доения на крупных фермах.



Также задумчиво чешут в затылке, раздумывая откуда брать рабочую силу, поляки, немцы, итальянцы, чехи и прочие, понимая, что с выдворением заробитчан слегка погорячились.



Первыми зафрахтовать украинцев успели финны, организовав и вывезя 23 апреля 200 заробитчан для сбора клубники. И это был единственный, на сегодняшний день, разрешенный Киевом вывоз работников в Европу, остальные пока отменены до дальнейших указаний правительства.



Финские власти согласовали местным фермерам квоту в 1,5 тысячи заробитчан, тысяча из них - из Украины. Видя такую наглость, польский президент службы персонала промышленников Кшиштоф Инглот, понимая, что у них переманивают дешевую рабочую силу, поспешил выступить в эфире и заявил, что уже готов первый рейс для 200 украинцев. А между тем, за сбор урожая в Финляндии платят примерно 2-2,5 тысячи евро, в Германии - около 1,5 тыс. евро, в Польше - 800-1000 евро.



Не отстали от поляков и немцы, которые уже привезли в страну румын и болгар, однако те берут больше, а работают хуже, нежели привычные Восточной Европе украинцы. Осознав свою ошибку, немецкое правительство дало разрешение на прибытие в течении нескольких недель 80 тысяч работников для фермерских хозяйств.



Среди предлагаемых европейскими правительствами новшеств – бесплатное продление разрешений на работу, отправка за собственный счет чартеров за заробитчанами, обеспечение прибывших всем необходимым и прочее. Видя такие условия, о которых раньше мечтать не могли, ведь тот же билет на самолет все равно приходилось покупать за свой счет, многие жители Украины радостно подняли голову и… и тут вмешалось собственное правительство.



Сегодня буквально за пару часов до вылета рейс PS1118 Киев-Лондон, который должна была выполнить авиакомпания МАУ для доставки в Великобританию украинцев, имеющих долгосрочный контракт с работодателем за рубежом, был отменен из-за запрета Государственной авиаслужбой Украины «без указания оснований и ссылки на нормативные документы».



Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее практически открыто заявил, что нечего украинцам делать в Европе, тем более, что в родной стране полным полно работы. Его месседж более тактично повторил и глава глава МИДа Дмитрий Кулеба, который настаивает, что в условиях пандемии «любое путешествие, особенно самолетом подвергает опасности заболеть».



«Мы понимаем потребность в работниках у наших партнеров и будем готовы пересмотреть эту позицию в контексте изменения ситуации с пандемией коронавируса. Мы руководствуемся главным принципом - это здоровье и безопасность наших граждан», - резюмировал Кулеба.



Таким образом, Украина фактически не выпускает «на волю» рвущихся заробитчан.



«Для Киева такие чартеры - удар по имиджу, мол, из Украины во время карантина массово вывозят работников, когда у самих работа есть. Но, конечно, никто не пойдет за 6 тысяч гривен, которые предлагает правительство. В то же время есть опасение, что заробитчане могут взбунтоваться, как было с рынками», - рассказал источник в дипломатических кругах изданию «Страна».



И действительно, в соцсетях массово распространяется недовольство действиями украинского правительства преимущественно среди жителей Западной Украины.



«Я думаю, что через месяц наши люди через проволоку в Польшу пешком побегут, и никто их не остановит. Или будет такой "майдан", что ничего не останется живого. Я лично готов на все», - пишет львовянин Александр Гаврилюк.



Многие из подобных данному украинцу заробитчан уже ищут обходные пути через Белоруссию, которая одна из немногих не закрыла свои границы окончательно или планируют прорываться с боем.



Что ж, кажется, если украинское правительство все же настоит на своем, вскоре мы увидим, как рушатся границы между государствами в прямом смысле этого слова.



