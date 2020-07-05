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Прорыва и внятного ответа Киева нет: Украина саботировала встречу "нормандской четвёрки"?

05 июля 2020, 17:00  •  102 • Политика
Украина саботировала встречу советников лидеров стран "нормандской четвёрки". Как указывает российская сторона, о прорыве говорить нельзя. Так, от Киева не могут добиться внятных ответов.
Встреча советников лидеров стран "нормандской четвёрки" в Берлине 3 июля закончилась ничем. Об этом рассказал заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.
"Сказать, что есть прорыв, не осмелюсь", - цитирует его слова ТАСС.
Проблема заключается в том, что уходит слишком много времени на то, чтобы понять позицию Украины по вопросу Минских соглашений. Украинские политики озвучивают самые разные интерпретации и толкования комплекса мер. Кроме того, от Киева так и не удалось добиться внятного ответа о подготовке поправок к Конституции, посвящённых децентрализации.
Ранее заместитель главы украинской делегации в контактной группе на переговорах Александр Мережко заявил, что минские договорённости якобы носят исключительно рекомендательный характер и не обязывают Киев выполнять перечисленные в документе пункты. Это противоречит тому, что глава государства Владимир Зеленский заявил в декабре 2019 года на саммите "нормандской четвёрки".
Как заявил изданию "Взгляд" украинский политолог Михаил Погребинский, Минские соглашения являются обязательным к исполнению документом. Однако МИД Украины ищет поводы, чтобы не двигаться по пути имплементации договоренностей.
"Им нельзя выступать с публичными призывами выполнять соглашения", - поведал он.
При этом Зеленский хочет вернуть в повестку дня "вопрос Крыма". По мнению политика, годами звучал только вопрос о прекращении конфликта в Донбассе, но война якобы началась с полуострова. Он также пообещал вернуть в города Крыма и Донбасса "сине-жёлтые флаги".
"Мы сделаем всё, чтобы однажды долгожданный мир и сине-жёлтые флаги были в каждом украинском городе и посёлке на востоке Украины и в Крыму", - цитирует слова Зеленского телеканал "360".

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