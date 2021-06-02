Прорыв воздушной блокады Белоруссии: Рейсов "Белавиа" ждёт русский Крым

Воздушная блокада, объявленная "Белавиа" Западом, предоставляет России весьма хороший шанс замкнуть на себя авиавоздушную отрасль Белоруссии. Впрочем, для этого необходимо пойти на реализацию ряда весьма сложных, но полезных проектов.

Вчера Александр Лукашенко сделал заявление, которое можно назвать действительно сенсационным. Белорусский президент заявил, что "Белавиа" может начать прямые рейсы в Крым. Сейчас об этом ведутся переговоры, однако особых сомнений в их результате нет: белорусские самолёты уже в этот курортный сезон полетят в Крым.

Лукашенко постарался представить подобное как инициативу Минска. Он заявил, что лично предложил данную тему Владимиру Путину. Разумеется, некоторые эксперты тут же предположили, что таким образом Лукашенко начинает торг с Украиной: дескать, если Киев не пойдёт на возобновление сотрудничества с Минском (открытие границ, снятие торговых барьеров), то Белоруссия признает Крым русским. К этому же торгу относится приглашение представителей ЛНР для проведения следственных действий в отношении Романа Протасевича, который, по утверждению представителей Донбасса, имеет самое непосредственное отношение к террористической деятельности батальона "Азов". Понятно, что, сотрудничая с представителями госорганов ЛНР, Лукашенко тем самым легитимирует республику.

Однако если мысли о торге с Украиной и имеют место, то такой торг возможен лишь в теории. В Киеве уже поспешили заявить, что любые полёты в Крым повлекут за собой молниеносные санкции в отношении Белоруссии. Увы Киеву, это как раз и означает, что прямые рейсы "Белавиа" на русский полуостров можно считать уже практически свершившимся фактом.

Конечно, данный шаг Минска неизбежно приведёт к определённым потерям. А именно, вероятно, окончательно закроет для "Белавиа" европейские маршруты, которые ещё недавно составляли 2/3 всех её рейсов. За этим могут последовать масштабные сокращения персонала и авиапарка, который в настоящий момент насчитывает 30 единиц воздушных судов.

Но, как всегда, на помощь может прийти Россия, подставив братское плечо. При этом речь о том, чтобы компенсировать Белоруссии потери в денежном эквиваленте, не идёт. Наоборот, Россия может воспользоваться сложившейся ситуацией, обернув её в свою пользу. В первую очередь это касается обновления авиапарка "Белавиа". Как было сказано выше, он насчитывает 30 самолётов, 15 из которых являются среднемагистральными, ещё 13 – ближнемагистральными, оставшиеся два используются органами государственной власти Белоруссии.

Учитывая санкционный фактор, для "Белавиа" имеются серьёзные риски по поставке западных комплектующих для самолётов Boeing и Embraer. Помимо экономических потерь, это ещё ставит вопрос о безопасности полётов. Соответственно, оптимальным решением для Минска станет замена западных воздушных судов русскими Superjet 100, доля отечественных комплектующих в которых к 2024 году достигнет 98%, а также МС-21, который начнёт эксплуатироваться "Аэрофлотом" и Red Wings уже в 2022 году. "Боинги" и "Эмбрайеры" "Белавиа" вполне может "сдать" русским лизинговым компаниям, которые уж точно найдут им применение.

Вторая часть помощи России может заключаться в перспективе в превращении "Белавиа" в русского лоукостера, который будет осуществлять полёты в том числе по маршрутам внутри России. Министр транспорта Савельев не оставляет попыток создать в нашей стране ещё одну-две компании-лоукостера, которые составили бы конкуренцию "Победе". Однако нынешние авиаперевозчики не спешат выходить в этот сегмент, а появление лоукостера с нуля требует слишком больших затрат. И здесь "Белавиа", используя отечественную авиатехнику, как раз может очень сильно пригодиться.

Третий шаг России может заключаться в превращении Смоленска в "белорусский" авиахаб, откуда граждане Белоруссии могли бы летать в Европу. В настоящий момент, даже ещё до всей этой истории с посадкой самолёта, белорусы массово летали через Вильнюс, аэропорт которого даже получил неофициальное название "Минск-3".

Сейчас в Смоленске имеется аэропорт "Смоленск-Северный", который способен принимать среднемагистральные самолёты, однако объект нуждается в реконструкции. Некоторое время назад имелись планы превращения его в международную воздушную гавань, однако после просчёта экономической модели оказалось, что подобный проект является нерентабельным. Действительно, когда по соседству находятся Москва и Минск, Смоленску сложно претендовать на большой и к тому же международный пассажиропоток. Однако теперь воздушные врата Минска врменно, но, возможно, надолго закрыты. Да, из белорусской столицы до Смоленска проехать нужно примерно на 130 километров больше, но нет необходимости проходить границу. В случае же налаживания скоростного железнодорожного движения подобное и вовсе перестанет быть проблемой.

Итак, у России есть все возможности для того, чтобы избавить Белоруссию от воздушной блокады. Какую цену попросить за это? Совсем небольшую, всем нам известную. Завершение строительства единого государства будет в самый раз.