Прорыв мигрантов в Польшу попал на видео. Было громко

Большая группа мигрантов прорвалась через польскую границу из Белорусcии. Этот прорыв попал на видео. Было громко.

В Сети появился видеоролик, на котором видно, как толпа мигрантов с криками бежит вдоль заграждения из колючей проволоки. На фоне - козырёк пограничного пропускного пункта, это значит, что беженцы уже находятся на территории Польши. На кадрах также можно заметить польских силовиков, которые стоят возле ограждения. Никаких действий они не предпринимают, хотя, как сообщает Telegram-канал газеты "Известия", потом всё же начались задержания.

Напомним, что мигранты направляются в Польшу и Литву через Белоруссию. Варшава и Вильнюс обвиняют Минск в том, что тот не пытается сдерживать беженцев и даже более того - поощряет их миграцию в Европу. Якобы это стало политической местью за попытки Польши и Литвы устроить госпереворот в Белоруссии летом и осенью прошлого года.

В Минске же говорят, что миграционный кризис устроили США, которые учинили хаос в Афганистане, когда вывели войска из этой страны. В ЕС и США уже обсуждают новые санкции против Белоруссии.