Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец прокомментировал информацию "Аналитической службы Донбасса", раскрывающую возможные детали недавней попытки прорыва украинских нарушителей на территорию РФ, которая имела место 4 декабря недалеко от Белгорода.

Согласно новым данным, в нападении могли принимать участие военнослужащие спецназа ВСУ. Их главная задача, как предполагается, состояла в том, чтобы похитить гражданина России, причастного, как считает Киев, к крушению военного самолёта Ил-76 ВВС Украины, сбитого в 2014 году.

Баранец в беседе с корреспондентом Царьграда отметил, что эти сведения нуждаются в повторной проверке. Он признался, что в его голове сообщаемое слабо соотносится в самим событием на границе.

Не могу согласиться с утверждением, что вот эта выходка трёх обкуренных и полупьяных украинских военнослужащих была некой операцией СБУ. Да, мы знаем, что в Службе безопасности Украины есть очень много людей, страдающих глубокой умственной недостаточностью. А может, даже и патологией. Но при всем при этом я глубоко сомневаюсь, что тамошние хлопцы могли учинить эту акцию и отправить на неё своих же солдат или офицеров. Если же эта совершенно неразумная авантюра реально произошла, то я считаю, что в таком случае это была глупость СБУ, учинённая руками каких-нибудь обкуренных, пьяных или крайних бандеровцев. Только в такое я ещё могут поверить, - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что глупость данной "операции" заключается прежде всего в том, что она была изначально обречена.