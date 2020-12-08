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Прорыв и убийство на границе с Россией - спецоперация СБУ? Баранец нашёл только одно объяснение

08 декабря 2020, 18:45  •  115 • Политика
Прорыв и убийство на границе с Россией - спецоперация СБУ? Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец усомнился в этом и нашёл только одно объяснение в пользу данной точки зрения.
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец прокомментировал информацию "Аналитической службы Донбасса", раскрывающую возможные детали недавней попытки прорыва украинских нарушителей на территорию РФ, которая имела место 4 декабря недалеко от Белгорода.
Согласно новым данным, в нападении могли принимать участие военнослужащие спецназа ВСУ. Их главная задача, как предполагается, состояла в том, чтобы похитить гражданина России, причастного, как считает Киев, к крушению военного самолёта Ил-76 ВВС Украины, сбитого в 2014 году.
Баранец в беседе с корреспондентом Царьграда отметил, что эти сведения нуждаются в повторной проверке. Он признался, что в его голове сообщаемое слабо соотносится в самим событием на границе.
Не могу согласиться с утверждением, что вот эта выходка трёх обкуренных и полупьяных украинских военнослужащих была некой операцией СБУ. Да, мы знаем, что в Службе безопасности Украины есть очень много людей, страдающих глубокой умственной недостаточностью. А может, даже и патологией. Но при всем при этом я глубоко сомневаюсь, что тамошние хлопцы могли учинить эту акцию и отправить на неё своих же солдат или офицеров. Если же эта совершенно неразумная авантюра реально произошла, то я считаю, что в таком случае это была глупость СБУ, учинённая руками каких-нибудь обкуренных, пьяных или крайних бандеровцев. Только в такое я ещё могут поверить, - подчеркнул эксперт.
Он добавил, что глупость данной "операции" заключается прежде всего в том, что она была изначально обречена.
Мне невероятно тяжело понять смысл нападения вот этих трёх полупьяных украинских бойцов на наш погранотряд. Я удивлен, что мы в итоге не передали Украине три холодных трупа. Наши пограничники поступили очень гуманно: они уничтожили только одного лазутчика, а двоих других повязали, - отметил Баранец.
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