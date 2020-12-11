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«Прорыв для армии»: как экипировка «Ратник» усилила ВС России

11 декабря 2020, 07:10  •  154 • В России
В корпорации «Ростех» рассказали, что за последние восемь лет в Вооружённые силы России было поставлено почти 300 тыс. комплектов боевой экипировки «Ратник». Её главное свойство — возможность адаптировать комплект под физические особенности военнослужащего и выполняемые задачи. Помимо базовой комплектации «Ратника», существует его командирская версия, а также варианты для снайперов, пулемётчиков и экипажей боевых машин. По словам экспертов, «Ратник» значительно усилил возможности российских военных. Как прогнозируют аналитики, в дальнейшем эта экипировка будет развиваться в направлении боевых экзоскелетов.
 
РИА Новости © Рамиль Ситдиков
 

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) за восемь лет поставил в Вооружённые силы России почти 300 тыс. комплектов боевой экипировки «Ратник». Об этом сообщили в корпорации «Ростех», куда входит институт.

Как говорится в сообщении «Ростеха», этот комплект боевой экипировки можно «адаптировать под физические особенности военнослужащего и выполняемые боевые задачи». Существуют различные комплектации «Ратника» — командирская, снайперская, пулемётная и для экипажей боевых машин, подчеркнули в корпорации.

В «Ростехе» «Ратник» называют «передовой экипировкой», которая позволяет успешно выполнять широкий спектр задач на поле боя. Она включает в себя более 60 элементов: оружие, прицелы, средства индивидуальной защиты, комплекты автономных источников тепла, средства связи и системы активной защиты слуха.

Кроме того, в настоящий момент военные специалисты разрабатывают тактико-технические требования к принципиально новому комплекту «Сотник». В «Ростехе» ожидают получить техническое задание для его разработки уже в 2021 году.

Боевая система

Напомним, комплекс «Ратник» был разработан ЦНИИТОЧМАШ в конце 2000-х годов. После серии войсковых испытаний в вооружённые силы были направлены опытные партии, а ежегодные серийные поставки начались с 2015-го. В сообщении «Ростеха» отмечается, что в текущем году производство и поставка боевых комплектов завершились раньше срока.

В настоящее время в ВС РФ поставляется экипировка второго поколения «Ратник-2».

  • Посетитель осматривает комплект российской экипировки «Ратник» на международной выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби
  • РИА Новости
  • © Александр Мельников

В базовом комплекте экипировка состоит из единого общевойскового бронешлема 6Б47, бронежилета 6Б45 и других средств индивидуальной защиты. «Ратники-2» начали серийно поступать на вооружение российской армии три года назад. «Ратник-2», в частности, был передан подразделениям, проходившим службу как в арктических широтах, так и в ближневосточной Сирии.

Комплект состоит из пяти интегрированных систем: поражения, защиты, управления, жизнеобеспечения и энергообеспечения. Такое сочетание обеспечивает максимальную эффективность бойца и его защищённость на театре военных действий. В свою очередь, эти пять частей состоят из модульных подсистем, которые могут изменяться в зависимости от климатических условий и боевой ситуации.

Комплект включает в себя системы индивидуальной защиты, средств связи и целеуказания и навигации. Система связи, например, оснащена специальной гарнитурой с активным шумоподавлением.

Для использования с экипировкой серии «Ратник-2» российскими оружейниками специально создавались новые образцы стрелкового вооружения — автоматы АЕК, АК-12 и АК-15, а также снайперские и автоматные комплексы «Вал». Оснащение комплекса электронными прицелами и нашлемными мониторами позволяет использующим его бойцам вести огонь из укрытия, не подвергая себя опасности.

Комплекс управления и разведки «Стрелец», который также входит в комплект, может работать до 12 часов на одном аккумуляторе в режиме непрерывной связи при экстремальных климатических условиях с температурами от -40 до +60 градусов.

Благодаря этому комплексу командир подразделения с помощью специального планшета может отслеживать местоположение бойцов в режиме спутниковой навигации и реального времени. Кроме того, он может отправлять сообщения, получать фото и видеофайлы и указывать новые цели на карте.

Новые технологии

По словам экспертов, комплексы экипировки, подобные «Ратнику», есть у каждого государства, которое располагает современными вооружёнными силами. В США это Future Force Warrior, в Израиле — ANOG, в Германии — JdZ, в Великобритании — FIST, во Франции — FELIN, в Индии — F-INSAS.

Впрочем, «Ратник» в своём развитии также не стоит на месте — сейчас в России активно идёт разработка «Ратника-3». Для него планируется создать шлемы с возможностью наведения оружия по лазерному лучу, улучшенную защиту, а также использовать «умные ткани», которые предотвращают перегрев или переохлаждение бойца.

  • Боевая экипировка «Ратник-3», представленная на выставке в рамках открытия Национального центра промышленного дизайна и инноваций «2050.ЛАБ» в Москве
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

В перспективе также планируется создать полноценный автономный экзоскелет, который позволит бойцу переносить до 100 кг припасов на скорости до 20 км/ч и вести огонь из тяжёлого оружия.

Как отметил в разговоре с RT военный эксперт Юрий Кнутов, «Ратник» нашёл успешное применение в российских войсках.

«Эта экипировка — прорыв для российской армии, поскольку ранее советские солдаты, например в Афганистане, использовали примитивные бронежилеты и других серьёзных средств защиты не имели. Сегодня Россия создаёт индивидуальные средства защиты на мировом уровне», — отмечает Кнутов.

По его словам, на современном поле боя необходимо, чтобы все бойцы были интегрированы в единую цифровую систему управления.

«Подобная экипировка важна в современных вооружённых конфликтах, поскольку она защищает наиболее уязвимые места военнослужащих от возможных ранений, а также с помощью интернета определяет местоположение и мгновенно передаёт  информацию. Подобные разработки крайне необходимы, потому что они обеспечивают безопасность военнослужащих, позволяют на порядок лучше решать поставленные задачи», — пояснил эксперт.

«Ратник» оказал большое влияние на повышение боевой готовности российской армии, подчеркнул в интервью RT военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Такая экипировка позволяет военнослужащим максимально комфортно и уверенно вести боевые действия. Скорее всего, следующие версии «Ратника» будут развиваться в направлении экзоскелетов, которые должны будут помогать военнослужащим переносить большие грузы и в то же время не ограничивать их подвижность», — предположил Литовкин.

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