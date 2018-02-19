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Прорыв дипломатии: Турция приветствует ввод сирийских правительственных войск в Африн

19 февраля 2018, 21:09  •  192 • Политика
Сирийские войска займут подконтрольную курдам территорию в течение двух дней.
Официальный Дамаск согласовал с Турцией ввод сирийский правительственных войск в Африн, где сосредоточены силы сирийских курдов. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.
Весь процесс должен занять порядка двух дней. Анкара на официальном уровне поддержала решение сирийских властей.
"Важна причина, ради которой в этот регион войдут силы. Если для борьбы с Рабочей партией Курдистана, то у нас с этим проблем не возникнет", - передает ТАСС слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

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