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Прорвало
05 февраля 2020, 19:09 • 60 • Карикатуры
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на собственный источник. Комментируя эти сообщения, сопредседатель Ассамблеи славянских народов полуострова Роман Чегринец заявил, что в США начинает "возобладать здравый смысл".
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