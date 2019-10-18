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Прорвали оборону: "Столица боевиков" покорилась сирийским военным. Впервые за несколько лет
18 октября 2019, 07:24 • 202 • В мире
Сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку, сообщил источник. Отмечается, что военные САР прорвали оборону и вошли в "столицу боевиков".
Стало известно о том, что передовые отряды сирийской армии вошли в город Ракка на севере страны. Отметим, что несколько лет террористы удерживали город, превратив его в свою столицу. То, что сейчас здесь оказались военные САР, – это серьёзный прорыв.
Как передает Al Mayadeen, сирийская армия вошла в город впервые за пять лет. Сейчас правительственные войска установили здесь свои наблюдательные пункты.
В ходе массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований Ракка была разрушена. Город до сих пор не восстановлен. МИД Сирии называл действия коалиции при освобождении Ракки геноцидом.
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