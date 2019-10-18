Прорвали оборону: "Столица боевиков" покорилась сирийским военным. Впервые за несколько лет

Стало известно о том, что передовые отряды сирийской армии вошли в город Ракка на севере страны. Отметим, что несколько лет террористы удерживали город, превратив его в свою столицу. То, что сейчас здесь оказались военные САР, – это серьёзный прорыв.

Как передает Al Mayadeen, сирийская армия вошла в город впервые за пять лет. Сейчас правительственные войска установили здесь свои наблюдательные пункты.

В ходе массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований Ракка была разрушена. Город до сих пор не восстановлен. МИД Сирии называл действия коалиции при освобождении Ракки геноцидом.