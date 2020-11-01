Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Е…ть, ты тупой, Саня» – Монтян поставила майданщика на место
"Донбасс готов вернуться в состав Украины": Шпионы сдали инсайдера за ...
СМИ: российское эмбарго в ответ на санкции ЕС привело к протестам в Польше
Дмитрию Медведеву дали 3 месяца, чтобы подписать заявление: "Так решил дейс...
Главная / Политика

Пророссийской партии в Грузии поставили негласный ультиматум: "Такой чёткий месседж"

01 ноября 2020, 23:50  •  89 • Политика
Экс-спикер парламента Грузии, выступающая за налаживание отношений с Россией, Нино Бурджанадзе рассказала о негласном ультиматуме, который поставили ей и её партии в связи с выборами. "Такой чёткий месседж", - отметила политик, назвав случившееся цинизмом.
Выборы в парламент Грузии, которые прошли в стране накануне, лидер партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе признавать отказывается. Экс-спикер грузинского парламента, ратующая за налаживание отношений с Россией, считает выборы нелегитимными. Причём даже в том случае, если её партия пройдёт необходимый однопроцентный барьер.
В эксклюзивном интервью "Sputnik Грузия" политик рассказала о том, какой негласный ультиматум поставили ей и её партии.
"Сегодня произошла очень интересная вещь. Практически такой чёткий месседж - что если я буду молчать, то они мне бросят один мандат, - отметила экс-спикер парламента. - Если я не буду молчать, то одного мандата не будет".
Такую ультимативную постановку вопроса Бурджанадзе назвала цинизмом, уточнив, что только в одном Тбилиси у неё есть "минимальный список из 20 тысяч человек", своими подписями подтвердивших дважды согласие проголосовать за неё: "Один раз - за три недели до выборов, второй раз - за два дня до выборов".
Один из лидеров "Единого нацдвижения" Ника Мелия также отказался признавать выборы.
"Это были не выборы, это была война. Мы планируем выступить против присвоения власти "Грузинской мечтой", - заявил он.
Напомним, 31 октября в Грузии избирали парламент. По предварительным итогам, почти половина жителей страны поддержали действующую партию "Грузинская мечта". Второй тур состоится в мажоритарных округах Грузии в третью субботу после выборов - 21 ноября.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



89
Источник
Похожие новости
01 ноября 2020, 08:15
Дмитрию Медведеву дали 3 месяца, чтобы подписать заявление: "Так решил действующий президент"
01 ноября 2020, 02:45
Греф - часть будущей глобальной войны: О попытке бунта говорят "ОколоКремля"
01 ноября 2020, 10:05
Генерал-полковник, краповый берет: Путин отправил в отставку начальника штаба Нацгвардии
01 ноября 2020, 17:25
США пойдут войной на Россию и будут уничтожены: Американский офицер о плане ликвидации
01 ноября 2020, 15:35
Москва утихомирит Варшаву: чем обернется для России победа Байдена
01 ноября 2020, 18:20
В США призвали Вашингтон причинить России новую боль
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 октября 2020, 00:05
Одного звонка Помпео хватило, чтобы понять: Тихановская для США - "дутая фигура"
26 октября 2020, 21:10
Конец войны - "политическое самоубийство" для Алиева: Вскрылось второе дно переговоров по Карабаху
27 октября 2020, 00:50
Депутат не сдержался и выдал западных кураторов Сбера, ЦБ и Минфина: "Хотите о реальности?"
31 октября 2020, 00:10
"Они тоже наши враги!": Угрозы Хабиба перекинулись на простых французов в Москве и Грозном
29 октября 2020, 23:25
Захарова расквиталась с американским послом за оскорбление России
31 октября 2020, 23:05
«Русскую армию окружить, по Киеву провести тысячи пленных» – соратник Билецкого
28 октября 2020, 17:10
Ультиматум Путина по двойному гражданству принят Госдумой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.