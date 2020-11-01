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Пророссийской партии в Грузии поставили негласный ультиматум: "Такой чёткий месседж"
01 ноября 2020, 23:50 • 89 • Политика
Экс-спикер парламента Грузии, выступающая за налаживание отношений с Россией, Нино Бурджанадзе рассказала о негласном ультиматуме, который поставили ей и её партии в связи с выборами. "Такой чёткий месседж", - отметила политик, назвав случившееся цинизмом.
Выборы в парламент Грузии, которые прошли в стране накануне, лидер партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе признавать отказывается. Экс-спикер грузинского парламента, ратующая за налаживание отношений с Россией, считает выборы нелегитимными. Причём даже в том случае, если её партия пройдёт необходимый однопроцентный барьер.
В эксклюзивном интервью "Sputnik Грузия" политик рассказала о том, какой негласный ультиматум поставили ей и её партии.
"Сегодня произошла очень интересная вещь. Практически такой чёткий месседж - что если я буду молчать, то они мне бросят один мандат, - отметила экс-спикер парламента. - Если я не буду молчать, то одного мандата не будет".
Такую ультимативную постановку вопроса Бурджанадзе назвала цинизмом, уточнив, что только в одном Тбилиси у неё есть "минимальный список из 20 тысяч человек", своими подписями подтвердивших дважды согласие проголосовать за неё: "Один раз - за три недели до выборов, второй раз - за два дня до выборов".
Один из лидеров "Единого нацдвижения" Ника Мелия также отказался признавать выборы.
"Это были не выборы, это была война. Мы планируем выступить против присвоения власти "Грузинской мечтой", - заявил он.
Напомним, 31 октября в Грузии избирали парламент. По предварительным итогам, почти половина жителей страны поддержали действующую партию "Грузинская мечта". Второй тур состоится в мажоритарных округах Грузии в третью субботу после выборов - 21 ноября.
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