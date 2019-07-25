Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Об антироссийском фронте левосеков и бабла
"Гражданские лица становятся мишенью украинских ВВС": После фильма-рас...
СБУ задержала российский танкер
В России обыскивают офис компании, отправившей российский танкер в "украинс...
Главная / Политика

Пророссийские евродепутаты из Латвии "переобулись": Экс-мэр Риги поддержал санкции против России

25 июля 2019, 19:24  •  105 • Политика
Пророссийские евродепутаты из Латвии на ходу "переобулись", решив поддержать санкции против России. В частности, речь идет об экс-мэре Риги Ниле Ушакове.
Считавшиеся пророссийскими евродепутаты от латвийской партии "Согласие" поддержали расширение санкций против России.
На прошлой неделе Европарламент одобрил резолюцию "Об экологических активистах и украинских политзаключенных в России". В документе говорится о том, что санкции против Москвы нельзя отменять. Кроме того, парламентарии призывают расширять черные списки юридических и физических лиц.
Как сообщает Sputnik, поправки поддержали такие политики, как Андрикс Америкс и бывший мэр Риги Нил Ушаков. Против выступила фракция "Зеленые / Европейский свободный альянс".
Ранее стало известно о том, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии открыло уголовное производство с целью установить, нарушал ли бывший мэр Риги Нил Ушаков закон.
Напомним, в начале апреля 2019 года в официальном правительственном издании было опубликовано распоряжение министра охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце об отставке мэра Риги. Политика обвиняли в нарушениях, связанных со взаимоотношениями города с муниципальным транспортным предприятием "Ригас сатиксме".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



105
Источник
Похожие новости
25 июля 2019, 14:09
Матвиенко считает, что основные положения Конституции не нуждаются в изменении
24 июля 2019, 20:39
Теперь официально: Борис Джонсон - премьер-министр Великобритании
25 июля 2019, 16:09
В Госдуме оценили отношение Зеленского к России
25 июля 2019, 17:24
Володин назвал несправедливым требование платить взносы в СЕ за время отсутствия РФ в ПАСЕ
24 июля 2019, 23:54
В Иркутской области дистанцировались от нового "Чернобыля": Главу Росприроднадзора раскритиковали за "некорректные сравнения"
25 июля 2019, 01:09
Захарова уличила журналиста Би-би-си в двойной трактовке слов Путина о Латинской Америке
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 июля 2019, 09:39
"Киев не пускал. Ехали тайно": Военный из Малайзии рассказал, как удалось д...
25 июля 2019, 06:24
"Европе дают шанс сохранить лицо": В Рунете поняли, почему Малайзия еще не ...
25 июля 2019, 15:54
МИД предупредил о последствиях захвата Украиной российского танкера
25 июля 2019, 12:39
В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной
25 июля 2019, 03:09
"Июльский снег в донецких полях": Виктор Баранец добавил деталей к фильму п...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 июля 2019, 01:09
В Европе назвали Украину угрозой газовому партнёрству: От Киева потребовали заплатить по долгам
24 июля 2019, 17:24
ФБР пыталось выкрасть черные ящики малазийского боинга перед вторжением в Донбасс - Zero Hedge
23 июля 2019, 05:39
"Американцам уже не смешно": Кедми – о том, почему Россия стала "угрозой" для существования США
19 июля 2019, 13:54
"Организатор афер и хаоса": Призвавшей к санкциям против РФ новой главе ЕК напомнили ее прошлое
22 июля 2019, 10:09
"Уйдёт часть плесени": Пушков прокомментировал поражение националистов на выборах в Раду
25 июля 2019, 15:54
МИД предупредил о последствиях захвата Украиной российского танкера
24 июля 2019, 10:54
"Победа человека, пообещавшего развал страны": Захарова тонко намекнула на странный выбор в Верховную раду
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.