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Пророссийские евродепутаты из Латвии "переобулись": Экс-мэр Риги поддержал санкции против России
25 июля 2019, 19:24 • 105 • Политика
Пророссийские евродепутаты из Латвии на ходу "переобулись", решив поддержать санкции против России. В частности, речь идет об экс-мэре Риги Ниле Ушакове.
Считавшиеся пророссийскими евродепутаты от латвийской партии "Согласие" поддержали расширение санкций против России.
На прошлой неделе Европарламент одобрил резолюцию "Об экологических активистах и украинских политзаключенных в России". В документе говорится о том, что санкции против Москвы нельзя отменять. Кроме того, парламентарии призывают расширять черные списки юридических и физических лиц.
Как сообщает Sputnik, поправки поддержали такие политики, как Андрикс Америкс и бывший мэр Риги Нил Ушаков. Против выступила фракция "Зеленые / Европейский свободный альянс".
Ранее стало известно о том, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии открыло уголовное производство с целью установить, нарушал ли бывший мэр Риги Нил Ушаков закон.
Напомним, в начале апреля 2019 года в официальном правительственном издании было опубликовано распоряжение министра охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце об отставке мэра Риги. Политика обвиняли в нарушениях, связанных со взаимоотношениями города с муниципальным транспортным предприятием "Ригас сатиксме".
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