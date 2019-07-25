Пророссийские евродепутаты из Латвии "переобулись": Экс-мэр Риги поддержал санкции против России

Считавшиеся пророссийскими евродепутаты от латвийской партии "Согласие" поддержали расширение санкций против России.

На прошлой неделе Европарламент одобрил резолюцию "Об экологических активистах и украинских политзаключенных в России". В документе говорится о том, что санкции против Москвы нельзя отменять. Кроме того, парламентарии призывают расширять черные списки юридических и физических лиц.

Как сообщает Sputnik, поправки поддержали такие политики, как Андрикс Америкс и бывший мэр Риги Нил Ушаков. Против выступила фракция "Зеленые / Европейский свободный альянс".

Ранее стало известно о том, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии открыло уголовное производство с целью установить, нарушал ли бывший мэр Риги Нил Ушаков закон.

Напомним, в начале апреля 2019 года в официальном правительственном издании было опубликовано распоряжение министра охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце об отставке мэра Риги. Политика обвиняли в нарушениях, связанных со взаимоотношениями города с муниципальным транспортным предприятием "Ригас сатиксме".