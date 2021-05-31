“Пророссийские” должники: избирателям Армении предлагают верить Наталье Ротенберг

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Экс-супруга российского бизнесмена замужем за армянским политиком

В выборах в Армении будет участвовать Демократическая партия во главе с предпринимателем Тиграном Арзаканцяном. Бизнесмен известен браком с бывшей женой российского миллиардера Аркадия Ротенберга Натальей. Партия выступает за улучшение отношений с Россией, при этом в нашей стране супругам грозит взыскание многомиллионных долгов.

В предвыборной кампании регулярно упоминается имя Натальи Ротенберг. Избирателям Армении предлагают поверить, что голосование за партию Арзаканцяна поможет укрепить отношения с Россией.

В самой России за бывшей супругой миллиардера числится череда судебных разбирательств. В 2016 году она обратилась к управляющему директору "Мособлбанка" Дмитрию Римашевскому за кредитом в размере 124,8 миллиона рублей. Взамен обещала оставить в залог свою квартиру в одном из элитных московских жилых комплексов. По данным портала Infoport, стоимость такой квартиры может превышать 200 миллионов рублей.

Из материалов дела следует, что в апреле 2016 года банк перечислил Ротенберг нужную сумму и с условием возврата к ноябрю 2017 года. Но деньги перечислили до подписания договора о залоге. Девушка уклонилась от своих обязательств и не стала возвращать полученные средства, говорится в исковом заявлении Римашевского в Тушинский районный суд Москвы.

Банкир обвинил Ротенберг в необоснованном обогащении на 124,8 миллиона рублей. Суд удовлетворил исковое требование и обязал Ротенберг вернуть всю сумму.

Не все в порядке с делами Ротенберг и в Великобритании. В 2019 году власти Соединенного Королевства принудительно остановили закрытие лондонской строительной компании NR Property Developments Limited, которой владеет бывшая супруга российского миллиардера, сообщали "Открытые медиа".

Ликвидация должна была завершиться в марте 2020 года. Но закрытие NR Property Developments Limited, судя по открытой части информации, приостановили по запросу третьей стороны. Кто именно воспрепятствовал ликвидации компании Ротенберг, не уточняется.

Согласно законодательству, заявитель может попросить Companies House не раскрывать личные данные. Добровольную ликвидацию компании можно приостановить только при наличии серьезных оснований, сказано на сайте Companies House. Одно из таких обстоятельств – претензии со стороны кредиторов, сотрудников или налоговых органов, а также подача подложных документов и отчетов и судебное разбирательство с участием компании.

Последняя доступная финансовая отчетность NR Property Developments Limited покрывает период с апреля 2016 по апрель 2017 года. На тот момент компания сообщала о непогашенных обязательствах на сумму 238,7 тысячи фунтов стерлингов.

Проблемы с долгами есть и у супруга Натальи Ротенберг. В 2009 году Тигран Арзаканцян выступил поручителем по кредитам на 675 и 120 тысяч долларов, которые "Юниаструм Банк" выдал в Москве двум его знакомым. Обязательства перед банком не исполнялись. К 2015 году общий долг достиг 1,9 миллиона долларов.

Представители Арзаканцяна ссылались на то, что он не подписывал никаких поручительств. Довод бизнесмена о подделке договора поручительства признан несостоятельным.

В 2014 году суд в Армении принял решение взыскать с Тиграна Арзаканцяна в пользу его партнера Андрея Сыча сумму, эквивалентную 308,3 тысячи долларов. В октябре 2012 года они заключили договор о займе: Сыч передал Арзаканцяну 280 тысяч долларов с возвратом до 31 января 2013 года. В случае неисполнения начислялись штрафные санкции.

До указанного срока армянский бизнесмен вернул лишь 75,6 тысячи долларов. В ноябре 2013 года Сыч предъявил Арзаканцяну сумму штрафа – 103,9 тысячи долларов.

Несмотря на неоплаченный кредит в размере 1,9 миллиона долларов, Среднерусский филиал Сбербанка открыл армянскому предпринимателю три кредитные карты на сумму, эквивалентную трем миллионам рублей. Бизнесмен потратил деньги, но долги возвращать не стал. С учетом просрочки банк потребовал взыскать с него 2,5 миллиона рублей, 65 тысяч евро и 77 тысяч долларов.

Требование кредитной организации в марте 2020 года удовлетворил Таганский суд. Всего Арзаканцян задолжал российским банкам более 105 миллионов рублей.

Называющий себя пророссийским армянский политик и его супруга имеют в России многомиллионные долги. Уклонение от исполнения судебных решений может стать основанием для уголовного преследования.