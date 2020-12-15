Пророк с форума: Бунты в США предсказал Джон Тайтор, теперь Штаты в ожидании "молниеносного удара"

Джон Тайтор - практически мифическая личность. Никто не знает, кто этот человек, откуда он взялся и почему так много знает, но доподлинно известно, что его предсказания действительно сбывается. К примеру, он смог предугадать войну в Ираке, назвав точную дату.

Сам Тайтор называет себя путешественником во времени, который попал из 2036 года в 2000-й. Именно в это время пророк впервые появился на американских форумах.

Примечательно, что некоторые предсказания Тайтора, вероятнее всего, уже начали сбываться или сбудутся в ближайшее время. Так, например, сетевой оракул предупредил американцев, что внутренние конфликты, которые охватят страну, в конечном итоге приведут к гражданской войне. Противники США воспользуются слабостью мирового жандарма и нанесут молниеносный удар, который Америка не выдержит. В конечном итоге всё это приведёт к развалу государства.

А далее Джон Тайтор говорит о полной гибели государства. Слабостью США действительно воспользуются другие страны. Это произойдёт в тот момент, когда Америка окончательно распадётся. Враги будут действовать молниеносно, - пишет канал "Кристина расскажет".

Отметим, что внутренние конфликты, которые, согласно прогнозу Тайтора, должны закончиться развалом США, весь мир уже наблюдает несколько лет. К ним можно отнести и достигшее невероятных высот противостояние демократов и республиканцев во время правления Дональда Трампа. И движение BLM, которое привело к бунтам по всей стране. И нынешний скандал на президентских выборах, который грозит стране двоевластием.