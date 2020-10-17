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Пророчество Паисия Святогорца грозит исполнится: "Турция почти вся останется за Россией"

17 октября 2020, 12:30  •  235 • Политика
Зеленский поблагодарил Эрдогана за непризнание российского Крыма. "Чую, недалёк момент, когда исполнится пророчество Паисия Святогорца относительно судьбы Святой Софии и Турции", - комментирует выступление президентов Украины и Турции Анна Шафран. "Соединёнными силами России и других народов Константинополь и Иерусалим будут полонены. При разделе Турции она почти вся останется за Россией", - говорил афонский старец.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за непризнание российского Крыма и готовность принять участие в проекте "Крымская платформа", который ставит своей задачей возвращение Крыма в состав Украины. Это напомнило журналистке и телеведущей Анне Шафран о пророчестве афонского старца.
В пятницу, 16 октября, в Стамбуле прошли переговоры Зеленского и Эрдогана. На пресс-конференции по их итогам глава Турции заявил, что его страна никогда не признает возвращение Крыма в состав России.
"Чую, недалёк момент, когда исполнится пророчество Паисия Святогорца относительно судьбы Святой Софии и Турции", - комментирует высказывание Анна Шафран в своём Telegram-канале.
Речь идёт о пророчестве афонского старца Святого Паисия Святогорца. Он предсказывал, что Россия будет воевать с Турцией, освободит Константинополь, освободит Святую Софию, установит на ней крест и отдаст грекам.
"Сегодня читать пророчества - то же самое, что читать газету: так они ясно написаны. Помысл мне говорит, что произойдут многие события: русские займут Турцию, Турция же исчезнет с карты, потому что треть турок обратится в христианство, треть погибнет и треть направится в Месопотамию", - цитирует Шафран слова старца.
Также он считал, что соединёнными силами России и других народов Константинополь и Иерусалим будут полонены. И при разделе Турции она почти вся останется за Россией.

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