Пророчество Паисия Святогорца грозит исполнится: "Турция почти вся останется за Россией"

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за непризнание российского Крыма и готовность принять участие в проекте "Крымская платформа", который ставит своей задачей возвращение Крыма в состав Украины. Это напомнило журналистке и телеведущей Анне Шафран о пророчестве афонского старца.

В пятницу, 16 октября, в Стамбуле прошли переговоры Зеленского и Эрдогана. На пресс-конференции по их итогам глава Турции заявил, что его страна никогда не признает возвращение Крыма в состав России.

"Чую, недалёк момент, когда исполнится пророчество Паисия Святогорца относительно судьбы Святой Софии и Турции", - комментирует высказывание Анна Шафран в своём Telegram-канале.

Речь идёт о пророчестве афонского старца Святого Паисия Святогорца. Он предсказывал, что Россия будет воевать с Турцией, освободит Константинополь, освободит Святую Софию, установит на ней крест и отдаст грекам.

"Сегодня читать пророчества - то же самое, что читать газету: так они ясно написаны. Помысл мне говорит, что произойдут многие события: русские займут Турцию, Турция же исчезнет с карты, потому что треть турок обратится в христианство, треть погибнет и треть направится в Месопотамию", - цитирует Шафран слова старца.

Также он считал, что соединёнными силами России и других народов Константинополь и Иерусалим будут полонены. И при разделе Турции она почти вся останется за Россией.