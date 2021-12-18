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Пророчество депутата Рады сбылось за 7 часов: Зачем Порошенко бежал с Украины

18 декабря 2021, 07:00  •  276 • Политика
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин поделился мыслями по поводу дела Виктора Медведчука, которому продлили меру пресечения. В конце поста появилась любопытная фраза, и в итоге пророчество сбылось за семь часов. Кузьмин предположил, зачем экс-президент Пётр Порошенко бежал с Украины.
17 декабря около 16:00 Кузьмин на своей странице в Facebook опубликовал пост, где заявил о преступной схеме, действующей в отношении Медведчука. Апелляционный суд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста: вовремя поданная апелляция была намеренно затянута, адвокатам был дан отказ из-за истечения сроков. По мнению автора поста, это было сделано для уничтожения оппозиции и политических репрессий.
Кузьмин предположил: чтобы перекрыть этот скандал в медиа пустят другую информацию. Власть устроит ещё более громкий скандал дабы отвлечь внимание общественности.
"Например, объявят підозру Порошенко или устроит вооружённую провокацию на Донбассе. Или и то, и другое", - поделился мыслями оппозиционер.
Он порекомендовал экс-президенту Украины приготовиться к неприятностям.
Пророчество депутата Рады сбылось за 7 часов. В 22:53 на странице Кузьмина появилось ещё одно сообщение.
"Порошенко, похоже, прочёл мой пост и быстро рванул в аэропорт. Рейс Киев-Стамбул", - написал политик и опубликовал снимок, где бывший украинский лидер в медицинской маске и с чемоданом стоит в очереди, чтобы зарегистрироваться на рейс.
Кузьмин не исключил, что Порошенко попытается скрыться от украинского правосудия в Москве.
Ранее сообщалось, что экс-президент Украины Пётр Порошенко спешно покинул страну. От новости о предстоящем допросе до покупки билета прошло всего четверть часа. Стало известно местонахождение политика.

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