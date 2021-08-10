Пророчества Шойгу сбываются: Началась атака на Россию и Белоруссию

Буквально на днях на встрече с рабочими Красмаша в Красноярске Сергей Шойгу говорил о том, что вокруг Белоруссии созданы информационные центры для подрывной работы против России и Белоруссии. И первый результат этой деятельности не заставил себя ждать, обернувшись довольно неожиданной провокацией.

Дай корону поносить!

Новость о том, что Белорусская ассоциация гимнастики оскорбила русских гимнасток, в частности Дину Аверину, засуженную на Олимпиаде в Токио, назвав их "псевдовеликими", облетела накануне все новостные ленты.

Суть инцидента, столь возбудившая новостные агентства, заключается в следующем. Украинская судья Лидия Виноградная, которая в Японии входила в судейскую бригаду и лишила Россию золота в индивидуальных выступлениях по художественной гимнастике, отдав победу уронившей ленту израильтянке Линой Ашрам, разместила в своём аккаунте в "Фейсбуке" пост, в котором попыталась объяснить, чем ей не понравилась Аверина.

Естественно, он вызвал огромное количество комментариев, включая наших пользователей Сети. Под одним из таких комментариев 8 августа появился ответ от официального аккаунта Белорусской ассоциации гимнастики:

Псевдовеликие вы наши. Снимите корону. Если великие, сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали. ROC номер 5.

Вот так – и никак иначе. Комментарий вызвал ещё более бурную реакцию, чем попытка оправдать пустое существование самой судьи Виноградной.

В числе комментаторов оказался и четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, который заявил, что такого не ожидал от братской Белоруссии.

Писать такое слишком опрометчиво. А корону ещё нужно завоевать. Обыгрывайте нас, а не пишите глупости в Сети. А судейством на Играх сейчас все возмущены,

– процитировал слова Тихонова "Спорт-Экспресс".

"Это ж-ж-ж – неспроста!"

К сожалению, руководство Белорусской ассоциации только на следующий день, уже после того как волна информационных нечистот накрыла интернет, выступила с официальным заявлением. В нём было сказано, что всё произошедшее – дело рук хакеров.

Восьмого августа был осуществлён несанкционированный вход в аккаунт Белорусской ассоциации гимнастики в сети "Фейсбук". Все комментарии, появившиеся в этот промежуток времени, не имеют отношения к Белорусской ассоциации гимнастики. Приносим извинения за некорректные комментарии, появившиеся в Сети. В данный момент проводятся техническо-регламентные работы, призванные увеличить надёжность аккаунта Белорусской ассоциации гимнастики. Спасибо за понимание,

– говорится в заявлении спортивных чиновников.

Скриншот страницы Belarus Gymnastics-Association / vk.com

Далее последовали слова об уважении к спортсменам всех стран с пожеланиями успехов на Олимпиаде в Париже в 2024 году и доброжелательных отношениях с русскими коллегами.

Кстати, в тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего рекордного восьмичасового "Большого разговора" с журналистами оценил выступление Авериной, назвав её великой спортсменкой.

– Россияне парятся по Авериной. Так девчонка выступила, бедняжка! Она не уронила ни разу предмет. Косяки её видел, но не об этом, они у всех бывают. Она, можно сказать, великая спортсменка, – заявил в прямом эфире президент Белоруссии в контексте беседы о скандале, связанном с доморощенной беглой спортсменкой Кристиной Тимановской.

Казалось бы, конфликт исчерпан, но, как говорил персонаж известного мультфильма, "это ж-ж-ж – неспроста!"

Скандал с западным душком

На днях депутаты Европарламента открыто призвали сообщество к свержению государственной законно избранной власти в Белоруссии. Пока Россия и Белоруссия составляют единое целое – это скорее не призыв, а крик отчаяния. Поэтому этим доброхотам и необходимо рассорить две страны, поэтому информационные атаки, о которых говорил министр обороны России, будут только нарастать.

Всего за несколько дней "доброжелатели" с Запада трижды пытались очернить "рэжым Лукашенко". Сначала скандал на Олимпиаде с Тимановской, которая отказалась возвращаться на родину. К слову, Лукашенко заявил, что в сборную Белоруссии она попала по настоянию чиновников из Международного олимпийского комитета. Затем в Киеве нашли мёртвым главу "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. И сразу обвинения в адрес Лукашенко. И вот наконец третий, вероятно, запасной вариант европейских "борцов за демократию" в попытке посеять зерно раздора между Россией и Белоруссией. Пусть пока и так неуклюже.

Но так будет не всегда. Нам нужно быть готовыми к более изощрённым методам информационной борьбы. Эти ребята не привыкли бросать деньги на ветер. Вливания в информационные центры в Риге, Таллине и Варшаве – это не благотворительные взносы в "фонд безработных пиарщиков" – это инвестиции с чётко прописанными результатами, которые будут достигаться любой ценой.

А цель, собственно, одна – помешать интеграции и дальнейшему объединению стран. Грядущему в конце года Государственному совету Союзного государства, где будут приняты фундаментальные решения.

Отметим, что из 28 дорожных карт по реализации процесса интеграции осталась несогласованной только одна. По словам Лукашенко, до конца года последний вопрос, касающийся цен на газ, будет решён.

Хорошо, что в этот раз всё же удалось вовремя расставить все точки над Ё. Но можно быть точно уверенным, что это не последняя попытка поссорить братские народы. В том, что они просто так не отступят, сомневаться не приходится, поэтому пророчества Сергея Шойгу только начали сбываться. Нам ещё предстоит услышать много нового запятая интересного – про нас самих. Покупайте поп-корн.