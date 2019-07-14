Пророчества сбываются: Жириновский предсказывал сближение Турции и России еще в 2016 году

По мнению лидера ЛДПР, Анкара в будущем станет ближе Москве, чем братская Белоруссия или Киргизия и Арменией. К русским в Турции относятся лучше, чем в Эстонии, подчеркнул Жириновский.

России и Турции следует восстановить свои отношения в полном объеме. "Есть большие перспективы", - подчеркнул Жириновский, напомнив, что Турция является крупной страной с большими ресурсами.

"Прошло всего три года, а слова Жириновского уже не выглядят абсолютно нереальными", - отмечает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter. "Давайте еще немного санкций США", - иронизирует он.

Напомним, новость о прибытии первой партии российских ЗРК С-400 вызвала серьезную реакцию в мире. Немецкий политолог Томас Егер назвал это грандиозным триумфом Путина, который может изменить баланс сил в мире.