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Пророчества сбываются: Жириновский предсказывал сближение Турции и России еще в 2016 году

14 июля 2019, 16:54  •  105 • Политика
В сети Twitter цитируют заявление главы ЛДПР Владимира Жириновского, сделанное им в июне 2016 года. В тот день политик заявил, что в перспективе Турция выйдет из НАТО и станет членом ШОС и Таможенного союза.
По мнению лидера ЛДПР, Анкара в будущем станет ближе Москве, чем братская Белоруссия или Киргизия и Арменией. К русским в Турции относятся лучше, чем в Эстонии, подчеркнул Жириновский.
России и Турции следует восстановить свои отношения в полном объеме. "Есть большие перспективы", - подчеркнул Жириновский, напомнив, что Турция является крупной страной с большими ресурсами.
"Прошло всего три года, а слова Жириновского уже не выглядят абсолютно нереальными", - отмечает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter. "Давайте еще немного санкций США", - иронизирует он.
Напомним, новость о прибытии первой партии российских ЗРК С-400 вызвала серьезную реакцию в мире. Немецкий политолог Томас Егер назвал это грандиозным триумфом Путина, который может изменить баланс сил в мире.
«В перспективе Турция выйдет из НАТО и станет членом ШОС, членом Таможенного союза, и станет нам ближе, чем братская Белоруссия или Киргизия, и даже Армения»: Прошло всего три года, а слова Жириновского уже не выглядят абсолютно нереальными. Давайте еще немного санкции США pic.twitter.com/aDnayLuqZo
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 14, 2019

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