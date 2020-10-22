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Пророческие слова Никиты Михалкова стали ответом на попытки загнать Россию в угол
22 октября 2020, 18:10 • 198 • Политика
В эфире программы "Царьград. Главное" в честь 75-летнего юбилея Никиты Михалкова были собраны его пророческие высказывания, которые станут лучшим ответом на попытки загнать Россию в угол.
Как отметил в эфире "Первого русского" учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев, Никита Михалков, талантливейший режиссёр и актёр, сравнительно недавно стал для широкой публики ещё и публицистом, успешно создающим свою уникальную программу "Бесогон". С другой стороны, для близких людей, окружения Михалкова его глубокие мысли, представленные в "Бесогоне", не стали чем-то новым. Никита Михалков всегда мыслил глубоко, переживал о России.
Многое из сказанного им звучит если не пророчески, то как минимум в точку. Целый ряд высказываний в день 75-летнего юбилея мэтра были собраны в программе "Царьград. Главное":
Говоря о развитии цифровых технологий, Никита Михалков неизменно подчёркивал:
Наконец, пандемия, как считает Никита Михалков - это испытание в самом широком смысле.
Многое из сказанного Михалковым - ответ не только на актуальные вопросы, но и попытка предсказать, какими мы будем после.
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