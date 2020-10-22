Пророческие слова Никиты Михалкова стали ответом на попытки загнать Россию в угол

Как отметил в эфире "Первого русского" учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев, Никита Михалков, талантливейший режиссёр и актёр, сравнительно недавно стал для широкой публики ещё и публицистом, успешно создающим свою уникальную программу "Бесогон". С другой стороны, для близких людей, окружения Михалкова его глубокие мысли, представленные в "Бесогоне", не стали чем-то новым. Никита Михалков всегда мыслил глубоко, переживал о России.

Многое из сказанного им звучит если не пророчески, то как минимум в точку. Целый ряд высказываний в день 75-летнего юбилея мэтра были собраны в программе "Царьград. Главное":

Сегодня мы единственная страна в мире, которая может сохранить и христианские ценности, и европейскую культуру. Единственная страна, которая может этому (так называемой толерантности. - Ред.) сопротивляться. А вы подумайте, если всё, что сейчас к нам внедряется, например школа-фабрика, детские мультфильмы про однополую любовь, всё это останется?! А мы сейчас наблюдаем и снисходительно думаем, мол, всё как-то рассосётся... А рассосётся ли?

Говоря о развитии цифровых технологий, Никита Михалков неизменно подчёркивал:

Это неправда, что я призываю жить в лесу - молиться колесу. Конечно же, "цифра" необходима. Она развивается. И, конечно же, искусственный интеллект, технологии нужны. Но ради чего? Ведь это ответ на вопрос "как жить?". А есть ещё и "зачем жить?" Важно, чтобы человек не становился рабом искусственного интеллекта и "цифры". Всё наоборот. "Цифра" и искусственный интеллект должны служить человеку.

Наконец, пандемия, как считает Никита Михалков - это испытание в самом широком смысле.

А может быть, нам не случайно эта пандемия дана? Мы говорили об этом... А если она будет длиться дольше? Месяц, два, пять, год, два, три года... Всё! Через три года сидения у компьютера - это новая селекция. Мы - уже новый народ, новая страна, новые люди. Я не знаю, какие они. Но это другие люди. Может быть, для того нам и дано, чтобы мы задумались? Я сейчас не говорю о том, чтобы ругать, запрещать... Задуматься! Это вообще неплохое занятие, - подчёркивал Никита Михалков.

Многое из сказанного Михалковым - ответ не только на актуальные вопросы, но и попытка предсказать, какими мы будем после.