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Пропуск на майские: как правильно передвигаться по Москве в период нерабочих дней
01 мая 2020, 00:05 • 81 • В России
Сергей Собянин внёс ряд изменений в свой указ о цифровых пропусках. Мэр Москвы заявил о пролонгации до 11 мая мер по самоизоляции граждан и действовавших в городе правил передвижения. Ранее Владимир Путин продлил на этот срок период нерабочих дней в России из-за ситуации с распространением коронавируса. В канун майских праздников RT напоминает основные правила перемещения в Столичном регионе.
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин 29 апреля внёс ряд изменений в свой указ от 11 апреля, касающийся пропускного режима в столице. Основной смысл поправок — в пролонгации ранее выданных жителям города цифровых пропусков. Срок их действия, согласно указу, ограничивался датой 30 апреля.
Передвижение по правилам
Все оформленные до 30 апреля рабочие цифровые пропуска будут продлены до 4 мая автоматически. Чтобы продлить срок их действия до 11 мая или оформить новые разрешения, граждане должны до 4 мая сделать это самостоятельно наиболее удобным способом: на сайте московской мэрии, с помощью СМС на короткий номер 7377 или по телефону единой справочной правительства Москвы +7 (495) 777-77-77.
Оформить цифровой пропуск необходимо не менее чем за пять часов до первой поездки — в противном случае карта «Тройка» просто не сработает, а водитель будет автоматически считаться нарушителем. Детям до 14 лет оформлять разрешение не требуется.
В Департаменте информационных технологий (ДИТ) Москвы ранее пояснили, что тем, кто перемещается по столице без пропуска, на основании служебных удостоверений (военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи, чиновники, имеющие удостоверения установленного государством образца, а также журналисты и охранники) никаких дополнительных сведений, помимо ранее представленных, вносить не нужно, если только они не требуют актуализации.
При этом все представленные при оформлении сведения проверяются, и в случае их недостоверности пропуск будет аннулирован. Это же касается и ситуации, когда при внесении данных была допущена ошибка.
«Пропуска, аннулированные из-за предоставления некорректной или недостоверной информации, восстановлены не будут. Все данные, указанные при оформлении рабочих пропусков, проходят обязательную проверку, в том числе в базах федеральных органов власти. Если какие-либо сведения были указаны некорректно или недостоверно, пропуск аннулируется», — заявили в четверг ТАСС в пресс—службе ДИТ в ответ на вопрос о жалобах горожан на массовое аннулирование цифровых пропусков.
Помимо рабочих пропусков, в столице выдаются и два типа других.
Для поездки в медицинские учреждения пропуск можно оформлять ежедневно, но выдаётся он только на один день для поездки в конкретное учреждение.
Как штрафуют
Нарушителей режима самоизоляции в столице привлекают по ст. 3.18.1 КоАП Москвы, которая появилась в законе 2 апреля 2020 года. Согласно п.2 статьи, нарушителю грозит штраф в четыре тысячи рублей, а если нарушение совершено повторно или в тот момент, когда человек находился за рулём автомобиля, — пять тысяч рублей.
При этом штрафовать за езду без пропуска на пять тысяч рублей с помощью дорожных камер пока можно только в Москве — распространить эту практику на всю страну на этой неделе предложило заксобрание Нижегородской области, внеся в Госдуму такие поправки в КоАП РФ.
Кроме того, изменения коснулись и владельцев автомобилей с иностранными номерами, которым теперь для получения пропуска необходимо предоставить больше своих данных. Оформить пропуск эта категория автомобилистов с 30 апреля может только с помощью сайта столичной мэрии.
В камерной обстановке
Контроль за соблюдением пропускного режима на дорогах с помощью автоматических комплексов фиксации нарушений ПДД был введён с 22 апреля. На такие меры столичные власти пошли в связи с тем, что, несмотря на внедрённый с 15 апреля режим пропусков, трафик на дорогах столицы хоть и резко сократился, но всё равно оставался достаточно большим.
Заявление о предстоящем использовании комплексов фото- и видеофиксации, которое Сергей Собянин сделал 18 апреля, вызвало бурное обсуждение в соцсетях и большой резонанс в СМИ. Кроме того, прозвучали претензии со стороны сенатора Андрея Клишаса и депутата Госдумы Вячеслава Лысакова. Последний, как и ряд юристов и автомобильных экспертов, настаивают, что наказание водителей за отсутствие пропуска с помощью дорожных камер противоречит закону. Столичные власти при этом подчёркивают, что все правовые основания для этого есть.
Примечательно, что в течение первых трёх дней после введения системы контроля с помощью камер на дорогах столицы суммарно было зафиксировано почти 600 тысяч автомобилей, водители которых не оформили цифровые пропуска.
О первых нескольких штрафах с камер столичным автомобилистам стало известно 28 апреля — автовладельцы рассказали о них в соцсетях.
Вопросы без ответа
При этом один из главных вопросов горожан остаётся открытым — будет ли регистрироваться нарушение конкретным автомобилем один раз в сутки или же с каждой камеры, которая его зафиксирует, как об этом уверенно сообщали источники в правоохранительных органах.
Учитывая плотность автоматических комплексов на дорогах, в последнем случае это грозит штрафами в десятки и сотни тысяч рублей за одну поездку.
Пока на этот вопрос официального ответа нет — в четверг в пресс-службе Департамента транспорта RT посоветовали обратиться в Оперативный штаб Москвы по коронавирусу, а там переадресовали вопрос обратно в департамент.
По данным RT, окончательная ясность с этим вопросом может наступить на следующей неделе, но пока первые оштрафованные получили только по одной квитанции за поездку.
О том, что штрафовать автомобилистов будут не чаще раза в сутки, ранее сообщал и «Коммерсант».
Опрошенные RT эксперты считают, что столичные власти по разным причинам пока не спешат массово рассылать горожанам штрафы с камер.
По его словам, «все понимают, что массовая рассылка таких «писем счастья» при текущей экономической ситуации, растущей безработице вызовет бурю негодования».
«Конечно, власти эти протесты не нужны, отсюда и некоторое смягчение риторики к нарушителям, которым уже не столько грозят карами, а больше уговаривают оформить пропуска, благо сделать это объективно несложно. К тому же среди этих сотен тысяч автомобилей без пропусков есть и оперативные машины различных спецслужб, их десятки тысяч. Порой они просто не имеют право как-то и где-то их «светить» в базах. Поэтому со штрафами сейчас очень много вопросов и нюансов», — добавляет Шкуматов.
Проблемы переболевших
По данным RT, с проблемами сейчас сталкиваются и москвичи, которые переболели коронавирусом или находились на обязательном карантине после возвращения из-за границы.
Как решить эту проблему, полицейские и чиновники гражданам объяснить не могут.
«При этом когда я ещё болел, то ради эксперимента без проблем смог оформить себе пропуск на сайте мэрии, и никто его до сих пор не аннулировал», — сетует RT переболевший коронавирусом житель столицы, который после выздоровления и выезда в город около часа доказывал остановившим его полицейским, что имеет право сесть за руль.
RT направил соответствующий запрос в ДИТ для прояснения ситуации.
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