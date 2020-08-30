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Пропущенный звонок Путина привёл Трампа в ярость: Он сорвался на крик при иностранной делегации
30 августа 2020, 19:35 • 353 • Политика
Пропущенный звонок Владимира Путина привёл Дональда Трампа в ярость. Он сорвался на крик при иностранной делегации, рассказал бывший руководитель аппарата экс-премьер-министра Объединённого Королевства Терезы Мэй, который присутствовал на переговорах в Белом доме.
Стало известно о неожиданной реакции американского лидера Дональда Трампа на пропущенный звонок своего коллеги из России Владимира Путина в 2017 году.
Об этом рассказал Ник Тимоти, бывший руководитель аппарата экс-премьер-министра Объединённого Королевства Терезы Мэй. Он признался, что сам стал свидетелем инцидента во время визита дипломатов из Великобритании в Белый дом, пишет издание Newsweek.
В ходе переговоров некто между делом бросил фразу, что президенту США ранее звонил глава РФ. Выяснилось, что сам Трамп, однако, ничего не знает об этом.
Тогда лидер Соединённых Штатов не сдержался и начал прилюдно отчитывать своего тогдашнего советника по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна. Отмечается, что президент был разгневан и быстро перешёл на повышенный тон.
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