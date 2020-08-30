Пропущенный звонок Путина привёл Трампа в ярость: Он сорвался на крик при иностранной делегации

Стало известно о неожиданной реакции американского лидера Дональда Трампа на пропущенный звонок своего коллеги из России Владимира Путина в 2017 году.

Об этом рассказал Ник Тимоти, бывший руководитель аппарата экс-премьер-министра Объединённого Королевства Терезы Мэй. Он признался, что сам стал свидетелем инцидента во время визита дипломатов из Великобритании в Белый дом, пишет издание Newsweek.

В ходе переговоров некто между делом бросил фразу, что президенту США ранее звонил глава РФ. Выяснилось, что сам Трамп, однако, ничего не знает об этом.

Тогда лидер Соединённых Штатов не сдержался и начал прилюдно отчитывать своего тогдашнего советника по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна. Отмечается, что президент был разгневан и быстро перешёл на повышенный тон.