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Проплачено из Канады: Как Украина снимает "правду" о сбитом в Донбассе Boeing МН17

29 августа 2019, 04:54  •  70 • Политика
На Украине стартовали съемки фильма о катастрофе малайзийского Boeing MH17, сбитого над Донбассом. Пропагандистское кино финансирует правительство Канады.
На Украине начались съемки фильма о катастрофе малайзийского Boeing МН17, в которой Киев обвиняет Россию и ополченцев Донбасса. Деньги на фильм дало правительство Канады. Подробности сообщает украинское агентство ТСН.
Фильм получил название "Железные бабочки", потому что, по мнению создателей кино, именно так выглядели обломки ракеты, которые попадали в фюзеляж самолета. Вину за инцидент, как не трудно догадаться, в фильме возлагают на Россию и ополченцев Донбасса, в соответствии с политической линией Киева.
Снимает фильм украинская команда во главе с режиссером Романом Любым на средства украинского культурного фонда и правительства Канады. Съемки фильма начались в понедельник, 26 августа, под Киевом.
"Вот на основе этого "документального" кино и будет выпущен окончательный отчет JITa (объединенной следственной группы)", - комментирует новость в Twitter "Уругвайская разведка".
"Голос за кадром и будет главным "свидетелем"? :) - интересуется Сергей Казаков @sergei26091973.
"Это как преступник-маньяк создаёт документалку о своих преступлениях, под вымышленным именем", - пишет VIAEG @viaeg.
Напомним, что речь идёт о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17, который был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Киев обвиняет в произошедшем Россию и ополченцев, хотя только украинская армия располагала в том районе средствами ПВО. Расследованием катастрофы занимается объединённая следственная группа (JIT), которая состоит из представителей Украины, Малайзии, Нидерландов, Австралии и США. Данная группа упорно игнорирует доказательства, предоставляемые российской стороной.

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