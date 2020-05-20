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Проплаченная пандемия: От кого и за что ВОЗ получает деньги
20 мая 2020, 04:55 • 42 • В мире
Коварный SARS-CoV2, вырвавшись в начале текущего года из Китая, натворил немало бед. На счету у "уханьского вируса" сегодня уже тысячи жертв по всему миру. Кроме того, экономика многих стран пришла в упадок, а объявленные карантины стали причиной появления и психологических проблем у населения.
Автор:
Самитова Аля
Конечно, причины и следствия создавшейся ситуации ещё будут пристально рассмотрены и изучены. И к этому призывает, в частности, Всемирный Русский Народный Собор, обратившийся к генеральному прокурору России Игорю Краснову, председателю СКР Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой провести прокурорскую проверку и расследование обстоятельств, приведших к возникновению и распространению COVID-19, а после и пандемии коронавируса, захватившей весь мир.
И в этом случае немало вопросов есть не только к специалистам-вирусологам, в том числе и к китайским, но и к Всемирной организации здравоохранения, которая координировала борьбу против пандемии. Занималась подобной координацией ВОЗ не в первый раз, информируя мир о том, как распространяется болезнь, сообщая число заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19. И, судя по результатам, в очередной раз, мягко говоря, опростоволосилась, провалив борьбу с коронавирусом.
Критика в адрес всемирной организации сейчас звучит со всех сторон. Насколько она оправданна и что вообще из себя представляет эта струтура? Попробуем разобраться.
Всемирная организация здравоохранения была создана после окончания Второй мировой войны в качестве специального подразделения ООН. Штаб-квартира организации находится в Женеве. Среди основных задач ВОЗ значится предупреждение и борьба с инфекционными заболеваниями и, соответственно, эпидемиями. Как видим, намерения самые благие. Так почему же ВОЗ уже успела оказаться в центре скандалов, один из которых был даже назван "медицинской аферой"?
Доноры ВОЗ
Поскольку организация является структурой ООН, то она, по идее, должна существовать на отчисления от стран-участниц, размер которых зависел, прежде всего, от численности их населения. США при этом были самым крупным донором. Так продолжалось в первые несколько десятилетий существования организации. Но потом ситуация стала меняться.
Судя по данным, опубликованным на официальном сайте ВОЗ, сейчас доля взносов от стран-участниц довольно скромная – всего-то от 17 до 28% от общего бюджета организации. Остальные средства, на которые ВОЗ осуществляет свои проекты, – это добровольные пожертвования. Вносят их Великобритания (8%), Германия (6%) и Всемирный банк (3%), а также, среди всех прочих, различные фонды и фармацевтические компании.
Надо сказать, что несколько лет назад в структуре Всемирной организации здравоохранения произошли серьёзные изменения, после чего к реализации программ были допущены частные организации. Таким образом, с 2016 года коммерческие компании получили возможность оказывать влияние на те или иные стратегические решения ВОЗ.
И тут стоит напомнить о добровольных спонсорах организации, среди которых особняком стоит фонд Билла Гейтса и его жены Мелинды. Ещё один серьёзный спонсор ВОЗ – Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI). Его основателем и вдохновителем также является Билл Гейтс.
Билл Гейтс – глобальный спонсор и вдохновитель ВОЗ. Фото: 7aktuell.de Marc Gruber via ww / Globallookpress
К слову, от фонда Гейтсов в настоящее время поступает от 10 до 14% от всего бюджета ВОЗ. Общая же сумма пожертвований с начала нового тысячелетия составила уже 2,5 миллиарда долларов. То есть один из богатейших людей планеты фактически занял позицию главного донора ВОЗ. И его планы, скорее всего, для организации являются приоритетными. При этом наибольший интерес для Гейтсов представляют программы по вакцинации. И тут есть один любопытный момент.
Свой карман – главное
Если обратить внимание на программу по вакцинации против полиомиелита, то она, безусловно, была довольно успешной. Но не менее успешной она оказалась для нескольких фармацевтических компаний.
Возможно, это и не привлекло бы особого внимания, если бы представители эти компаний не входили в правление фонда Гейтсов. И победа над полиомиелитом спровоцировала резкий скачок стоимости акций этих самых компаний, среди которых можно было бы выделить неоднократно оскандалившуюся Roche Holding.
Кто "заказывает музыку"?
Этот вопрос заинтересовал общественность еще во время "всемирной пандемии", объявленной ВОЗ в 2009 году. Тогда речь шла о свином гриппе. В Европейском совете неспроста деятельность организации назвали "медицинской аферой". Ведь под нажимом ВОЗ, убедившей всех в том, что "свиной грипп распространяется в международных масштабах с беспрецедентной скоростью", что, конечно, не сильно противоречило существовавшей на тот момент ситуации, правительства многих стран стали в огромных количествах закупать лекарства от гриппа Tamiflu (производство Roche Holding) и Relenza (компания GlaxoSmithKline). Только препарат Tamiflu был закуплен 85 странами на общую сумму почти в 18 миллиардов долларов. Запас по большей части оказался невостребованным.
В том же 2009 году ВОЗ настоятельно рекомендовала провести массовую иммунизацию населения от свиного гриппа. Благодаря тому, что большинство стран к рекомендациям организации прислушалось и вакцины были закуплены, прибыли фармацевтических компаний достигли только в Европе 7 миллиардов евро.
Тогда-то и появились подозрения в том, что ВОЗ вступила в прямой сговор с производителями вакцин, в частности с Roche Holding, "преувеличив масштабы опасности пандемии, не раскрывая при этом реальную информацию".
К слову, после завершения пандемии-2009 во многих странах пришлось просто уничтожать ненужные запасы лекарств и вакцин из-за истечения срока их действия.
"Фальшивая пандемия"?
После того как пандемия свиного гриппа пошла на спад, в адрес ВОЗ посыпались обвинения в том, что на самом деле "пандемия была фальшивой".
- заявил тогда глава комитета здравоохранения Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Вольфганг Водарг.
Скриншот страницы главы комитета здравоохранения Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Вольфганга Водарга в Тwitter. (Wolfgang Wodarg / twitter.com)
Летом 2010 года в одном из международных научных журналов появилась статья, авторы которой прямо указывали на то, что учёные, дававшие советы ВОЗ во время минувшей пандемии, "выполняли оплачиваемую работу в интересах фармацевтических компаний".
В тот момент ВОЗ возглавляла Маргарет Чан, которая категорически отметала все обвинения в адрес организации. По её словам, в ВОЗ и подумать не могли, что "некоторые европейские политики выдвинут обвинения в объявлении "фальшивой пандемии" по совету экспертов, имеющих связи с фармацевтической индустрией и получивших персональную выгоду".
При этом, назвав обвинения "отголосками теорий заговоров", Чан отказалась раскрывать имена 16 экспертов чрезвычайного комитета, на основании рекомендаций которых ВОЗ и принимала решения по борьбе с пандемией.
В чём обвиняют ВОЗ в случае с пандемией коронавирусной инфекции?
Оставим в стороне очередную "войну" между США и Китаем по вопросу появления вируса, вызвавшего COVID-19, а обратим внимание на то, как действовала ВОЗ в этой ситуации. Скажем прямо: действия организации были непоследовательными и просто провальными.
Сначала организация серьёзно опоздала с выпуском предупреждения о появившейся угрозе, не придав поначалу значения "уханьскому вирусу". Затем не обратила внимания на появившиеся ещё в конце прошлого года сообщения о том, что вирус может передаваться от человека к человеку, дожидаясь официального оповещения из Пекина.
После того как стало известно о первых инфицированных больных в других странах, ВОЗ выступила с заявлением: "Ситуация чрезвычайная только для Китая", создавав таким образом "ложное чувство безопасности".
30 января, признав вспышку коронавирусной инфекции "чрезвычайной ситуацией", ВОЗ порекомендовала не прерывать транспортного сообщения между странами.
О пандемии коронавирусной инфекции ВОЗ возвестила только 11 марта, когда заболевание уже было выявлено в 115 странах мира. Дальнейшие действия и рекомендации организации тоже сложно назвать последовательными. Собственно, происходит такое не в первый раз.
Получается, что ВОЗ, основной задачей которой является защита здоровья людей, снова проявила "вопиющую небрежность". А может быть, как считают некоторые критики, и в этот раз свою роль сыграли "нетипичные" интересы организации, в частности "нездоровые отношения с Пекином" и "слепая доверчивость" по отношению к китайским властям?
На фоне ситуации с пандемией коронавирусной инфекции усилились подозрения в том, что Пекин оказывает на руководство ВОЗ "возрастающее влияние", а странная нерасторопность международной организации стала ещё одним результатом "политического лоббирования" из Китая. Именно на это указывал автор материала, опубликованного ещё в апреле в журнале The Strategist.
К примеру, под давлением китайского руководства ВОЗ пошла весной прошлого года на довольно странный шаг, признав традиционную китайскую медицину. Такое решение в медицинском и научном сообществе понимания не нашло. Напротив, многие учёные увидели в этом проявление "вопиющего пренебрежения и безответственности".
Неизвестно, узнаем ли мы когда-нибудь, почему ВОЗ принимала в ситуации c COVID-19 довольно странные решения, продолжая хвалить Пекин за "прозрачность". И это притом что эксперты ВОЗ даже не были приглашены китайской стороной к участию в изучении истоков коронавирусной инфекции. Между тем США продолжают грозить расследованиями всей этой истории. И едва ли позиция ВОЗ останется без внимания.
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