Проплаченная пандемия: От кого и за что ВОЗ получает деньги

Автор:

Самитова Аля

Конечно, причины и следствия создавшейся ситуации ещё будут пристально рассмотрены и изучены. И к этому призывает, в частности, Всемирный Русский Народный Собор, обратившийся к генеральному прокурору России Игорю Краснову, председателю СКР Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой провести прокурорскую проверку и расследование обстоятельств, приведших к возникновению и распространению COVID-19, а после и пандемии коронавируса, захватившей весь мир.

И в этом случае немало вопросов есть не только к специалистам-вирусологам, в том числе и к китайским, но и к Всемирной организации здравоохранения, которая координировала борьбу против пандемии. Занималась подобной координацией ВОЗ не в первый раз, информируя мир о том, как распространяется болезнь, сообщая число заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19. И, судя по результатам, в очередной раз, мягко говоря, опростоволосилась, провалив борьбу с коронавирусом.

Критика в адрес всемирной организации сейчас звучит со всех сторон. Насколько она оправданна и что вообще из себя представляет эта струтура? Попробуем разобраться.

Всемирная организация здравоохранения была создана после окончания Второй мировой войны в качестве специального подразделения ООН. Штаб-квартира организации находится в Женеве. Среди основных задач ВОЗ значится предупреждение и борьба с инфекционными заболеваниями и, соответственно, эпидемиями. Как видим, намерения самые благие. Так почему же ВОЗ уже успела оказаться в центре скандалов, один из которых был даже назван "медицинской аферой"?

Доноры ВОЗ

Поскольку организация является структурой ООН, то она, по идее, должна существовать на отчисления от стран-участниц, размер которых зависел, прежде всего, от численности их населения. США при этом были самым крупным донором. Так продолжалось в первые несколько десятилетий существования организации. Но потом ситуация стала меняться.

Судя по данным, опубликованным на официальном сайте ВОЗ, сейчас доля взносов от стран-участниц довольно скромная – всего-то от 17 до 28% от общего бюджета организации. Остальные средства, на которые ВОЗ осуществляет свои проекты, – это добровольные пожертвования. Вносят их Великобритания (8%), Германия (6%) и Всемирный банк (3%), а также, среди всех прочих, различные фонды и фармацевтические компании.

Надо сказать, что несколько лет назад в структуре Всемирной организации здравоохранения произошли серьёзные изменения, после чего к реализации программ были допущены частные организации. Таким образом, с 2016 года коммерческие компании получили возможность оказывать влияние на те или иные стратегические решения ВОЗ.

И тут стоит напомнить о добровольных спонсорах организации, среди которых особняком стоит фонд Билла Гейтса и его жены Мелинды. Ещё один серьёзный спонсор ВОЗ – Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI). Его основателем и вдохновителем также является Билл Гейтс.

Билл Гейтс – глобальный спонсор и вдохновитель ВОЗ. Фото: 7aktuell.de Marc Gruber via ww / Globallookpress

К слову, от фонда Гейтсов в настоящее время поступает от 10 до 14% от всего бюджета ВОЗ. Общая же сумма пожертвований с начала нового тысячелетия составила уже 2,5 миллиарда долларов. То есть один из богатейших людей планеты фактически занял позицию главного донора ВОЗ. И его планы, скорее всего, для организации являются приоритетными. При этом наибольший интерес для Гейтсов представляют программы по вакцинации. И тут есть один любопытный момент.

Свой карман – главное

Если обратить внимание на программу по вакцинации против полиомиелита, то она, безусловно, была довольно успешной. Но не менее успешной она оказалась для нескольких фармацевтических компаний.

Возможно, это и не привлекло бы особого внимания, если бы представители эти компаний не входили в правление фонда Гейтсов. И победа над полиомиелитом спровоцировала резкий скачок стоимости акций этих самых компаний, среди которых можно было бы выделить неоднократно оскандалившуюся Roche Holding.

В свою очередь и фонд Гейтсов тоже владеет акциями этих фармацевтических компаний. Это дало возможность СМИ предположить, что ВОЗ тем или иным образом, но лоббирует интересы "финансирующих её международных фармкомпаний", которые свои инвестиции используют в качестве "троянского коня для продвижения собственных приоритетов".

Кто "заказывает музыку"?

Этот вопрос заинтересовал общественность еще во время "всемирной пандемии", объявленной ВОЗ в 2009 году. Тогда речь шла о свином гриппе. В Европейском совете неспроста деятельность организации назвали "медицинской аферой". Ведь под нажимом ВОЗ, убедившей всех в том, что "свиной грипп распространяется в международных масштабах с беспрецедентной скоростью", что, конечно, не сильно противоречило существовавшей на тот момент ситуации, правительства многих стран стали в огромных количествах закупать лекарства от гриппа Tamiflu (производство Roche Holding) и Relenza (компания GlaxoSmithKline). Только препарат Tamiflu был закуплен 85 странами на общую сумму почти в 18 миллиардов долларов. Запас по большей части оказался невостребованным.

В том же 2009 году ВОЗ настоятельно рекомендовала провести массовую иммунизацию населения от свиного гриппа. Благодаря тому, что большинство стран к рекомендациям организации прислушалось и вакцины были закуплены, прибыли фармацевтических компаний достигли только в Европе 7 миллиардов евро.

Тогда-то и появились подозрения в том, что ВОЗ вступила в прямой сговор с производителями вакцин, в частности с Roche Holding, "преувеличив масштабы опасности пандемии, не раскрывая при этом реальную информацию".

К слову, после завершения пандемии-2009 во многих странах пришлось просто уничтожать ненужные запасы лекарств и вакцин из-за истечения срока их действия.

"Фальшивая пандемия"?

После того как пандемия свиного гриппа пошла на спад, в адрес ВОЗ посыпались обвинения в том, что на самом деле "пандемия была фальшивой".

С целью продвижения своих лекарств и вакцин против гриппа фармацевтические компании повлияли на учёных и официальные структуры, ответственные за стандарты в области здравоохранения, которые подали сигнал тревоги правительствам всего мира,

- заявил тогда глава комитета здравоохранения Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Вольфганг Водарг.

Скриншот страницы главы комитета здравоохранения Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Вольфганга Водарга в Тwitter. (Wolfgang Wodarg / twitter.com)

Летом 2010 года в одном из международных научных журналов появилась статья, авторы которой прямо указывали на то, что учёные, дававшие советы ВОЗ во время минувшей пандемии, "выполняли оплачиваемую работу в интересах фармацевтических компаний".

В тот момент ВОЗ возглавляла Маргарет Чан, которая категорически отметала все обвинения в адрес организации. По её словам, в ВОЗ и подумать не могли, что "некоторые европейские политики выдвинут обвинения в объявлении "фальшивой пандемии" по совету экспертов, имеющих связи с фармацевтической индустрией и получивших персональную выгоду".

При этом, назвав обвинения "отголосками теорий заговоров", Чан отказалась раскрывать имена 16 экспертов чрезвычайного комитета, на основании рекомендаций которых ВОЗ и принимала решения по борьбе с пандемией.

В чём обвиняют ВОЗ в случае с пандемией коронавирусной инфекции?

Оставим в стороне очередную "войну" между США и Китаем по вопросу появления вируса, вызвавшего COVID-19, а обратим внимание на то, как действовала ВОЗ в этой ситуации. Скажем прямо: действия организации были непоследовательными и просто провальными.

Сначала организация серьёзно опоздала с выпуском предупреждения о появившейся угрозе, не придав поначалу значения "уханьскому вирусу". Затем не обратила внимания на появившиеся ещё в конце прошлого года сообщения о том, что вирус может передаваться от человека к человеку, дожидаясь официального оповещения из Пекина.

После того как стало известно о первых инфицированных больных в других странах, ВОЗ выступила с заявлением: "Ситуация чрезвычайная только для Китая", создавав таким образом "ложное чувство безопасности".

30 января, признав вспышку коронавирусной инфекции "чрезвычайной ситуацией", ВОЗ порекомендовала не прерывать транспортного сообщения между странами.

О пандемии коронавирусной инфекции ВОЗ возвестила только 11 марта, когда заболевание уже было выявлено в 115 странах мира. Дальнейшие действия и рекомендации организации тоже сложно назвать последовательными. Собственно, происходит такое не в первый раз.

Получается, что ВОЗ, основной задачей которой является защита здоровья людей, снова проявила "вопиющую небрежность". А может быть, как считают некоторые критики, и в этот раз свою роль сыграли "нетипичные" интересы организации, в частности "нездоровые отношения с Пекином" и "слепая доверчивость" по отношению к китайским властям?

На фоне ситуации с пандемией коронавирусной инфекции усилились подозрения в том, что Пекин оказывает на руководство ВОЗ "возрастающее влияние", а странная нерасторопность международной организации стала ещё одним результатом "политического лоббирования" из Китая. Именно на это указывал автор материала, опубликованного ещё в апреле в журнале The Strategist.

К примеру, под давлением китайского руководства ВОЗ пошла весной прошлого года на довольно странный шаг, признав традиционную китайскую медицину. Такое решение в медицинском и научном сообществе понимания не нашло. Напротив, многие учёные увидели в этом проявление "вопиющего пренебрежения и безответственности".

Неизвестно, узнаем ли мы когда-нибудь, почему ВОЗ принимала в ситуации c COVID-19 довольно странные решения, продолжая хвалить Пекин за "прозрачность". И это притом что эксперты ВОЗ даже не были приглашены китайской стороной к участию в изучении истоков коронавирусной инфекции. Между тем США продолжают грозить расследованиями всей этой истории. И едва ли позиция ВОЗ останется без внимания.