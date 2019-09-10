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Прописали диету: Врачи на Украине осмотрели "узников Кремля"
10 сентября 2019, 02:54 • 78 • В мире
Все украинские моряки, задержанные в России после "керченского инцидента", вернулись на Украину в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщило украинское министерство обороны, ссылаясь на заключение консилиума военных врачей.
Все моряки находятся в военном госпитале, где он получают "медицинское обеспечение и питание по диете". Кроме того, с ними работают психологи и военный капеллан.
Смогли ли украинские военврачи диагностировать какие-либо заболевания, приобретенные за время нахождения моряков в заключении в России, точно неизвестно, по крайней мере, никаких заявлений, кроме того, что "им прописана диета", сделано не было.
Тем не менее ажиотажное внимание к этой теме уже обеспечено. По данным украинских СМИ, "Главный военный клинический госпиталь переведен на усиленный режим работы, весь личный состав центра оказывает квалифицированную медицинскую помощь освобожденным морякам".
"Каждому прописаны психолог и диета. Видимо, в связи с тем, что некоторые из «узников Кремля» чрезмерно упитаны и тем самым разрушают всю легенду об издевательствах и пытках", - с иронией прокомментировала это сообщение журналистка Юлия Витязева.
Скриншот: Twitter/@Vityzeva
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