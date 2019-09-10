Прописали диету: Врачи на Украине осмотрели "узников Кремля"

Все моряки находятся в военном госпитале, где он получают "медицинское обеспечение и питание по диете". Кроме того, с ними работают психологи и военный капеллан.

Смогли ли украинские военврачи диагностировать какие-либо заболевания, приобретенные за время нахождения моряков в заключении в России, точно неизвестно, по крайней мере, никаких заявлений, кроме того, что "им прописана диета", сделано не было.

Тем не менее ажиотажное внимание к этой теме уже обеспечено. По данным украинских СМИ, "Главный военный клинический госпиталь переведен на усиленный режим работы, весь личный состав центра оказывает квалифицированную медицинскую помощь освобожденным морякам".

"Каждому прописаны психолог и диета. Видимо, в связи с тем, что некоторые из «узников Кремля» чрезмерно упитаны и тем самым разрушают всю легенду об издевательствах и пытках", - с иронией прокомментировала это сообщение журналистка Юлия Витязева.