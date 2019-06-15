Пропиарились и забыли: Французские богачи обещали помочь Нотр-Даму, но не дали ни цента

Как напоминает издание "Газета.Ru", опрошенные после пожара в знаменитом французском соборе эксперты были уверены, что средства на его восстановление будут собраны быстро. Так, аналитик "Финам" Алексей Коренев отмечал, что потенциальным инвесторам на руку то, что помощь собору станет для них хорошей пиар-акцией.

"Можно прославиться на волне возникшего хайпа", — отмечал эксперт. Тогда о желании выделить сотни тысяч и даже миллионы евро сообщали глава элитного торгового дома Kering Франсуа-Анри Пино, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy и французский меценат Бернар Арно, косметическая компания LʼOreal и владеющая ею семья Беттанкур и многие другие богатые бизнесмены.

При этом, как пишет издание со ссылкой на агентство Bloomberg, в итоге французские меценаты не отправили в специально открытый благотворительный фонд ни цента. Больше всего средств тем временем перечислили из США. По данным президента благотворительного фонда "Друзья Нотр-Дама" Мишеля Пико, на долю американцев приходится 90% всех полученных пожертвований.