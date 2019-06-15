Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Хайли лайкли 2.0: Британия "с почти определенной вероятностью" уверена...
"Сбить самолёт приказали в Кремле": СБУ спустя 5 лет обвинила Россию в...
Как Собчак «высасывает» людей. На этот раз «донором» стал Иван Голунов
Киргизы не помирили Индию и Пакистан. Помирит ли Путин?
Главная / В мире

Пропиарились и забыли: Французские богачи обещали помочь Нотр-Даму, но не дали ни цента

15 июня 2019, 01:09  •  61 • В мире
Французские инвесторы-богачи, которые сразу после пожара в Нотр-Дам де Пари обещали выделить средства на восстановление собора, в итоге не дали ни центра. Эксперты ранее отмечали, что заявления о спонсорстве были хорошим пиаром для миллионеров, владеющих целыми корпорациями, но, похоже, пропиарившись, те предпочли забыть о своих обещаниях.
Как напоминает издание "Газета.Ru", опрошенные после пожара в знаменитом французском соборе эксперты были уверены, что средства на его восстановление будут собраны быстро. Так, аналитик "Финам" Алексей Коренев отмечал, что потенциальным инвесторам на руку то, что помощь собору станет для них хорошей пиар-акцией.
"Можно прославиться на волне возникшего хайпа", — отмечал эксперт. Тогда о желании выделить сотни тысяч и даже миллионы евро сообщали глава элитного торгового дома Kering Франсуа-Анри Пино, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy и французский меценат Бернар Арно, косметическая компания LʼOreal и владеющая ею семья Беттанкур и многие другие богатые бизнесмены.
При этом, как пишет издание со ссылкой на агентство Bloomberg, в итоге французские меценаты не отправили в специально открытый благотворительный фонд ни цента. Больше всего средств тем временем перечислили из США. По данным президента благотворительного фонда "Друзья Нотр-Дама" Мишеля Пико, на долю американцев приходится 90% всех полученных пожертвований.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



61
Источник
Похожие новости
14 июня 2019, 08:39
По расовому признаку: в США призвали вести учёт данных об этнической принадлежности военных
14 июня 2019, 18:39
Британия направляет свой спецназ вместо террористов на Россию
14 июня 2019, 15:24
Великобритания натренирует спецназ для "противостояния с Россией"
14 июня 2019, 21:54
Трамп разбомбит Иран за слово "Иран"? Скабееву поразила логика американского президента
15 июня 2019, 01:09
"Это старая российская территория": Экс-канцлер Германии взбесил украинцев словами о Крыме
14 июня 2019, 08:54
В США придумали, как избежать "манипулирования" от России, и предложили санкции против "Северного потока - 2"
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 июня 2019, 01:09
"Злым гением" провокации в Османском заливе могла быть Саудовская Аравия. И...
15 июня 2019, 00:54
Три касания с перегрузками: МАК опубликовал предварительный отчёт по катастрофе в Шер...
15 июня 2019, 01:09
"Это старая российская территория": Экс-канцлер Германии взбесил украинцев ...
15 июня 2019, 01:09
"Газа хватит лишь на 10 дней": На Украине заявили об угрозе приостановки ра...
15 июня 2019, 00:54
Письмо генпрокурору: депутат просит проверить дело осуждённого за наркотики журналист...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 июня 2019, 03:24
Танки, БМП, пикапы - всё уничтожено: В Минобороны России рассказали о разгроме боевиков в Сирии при попытке прорыва
12 июня 2019, 11:09
Эксперт оценил идею нового способа закупки Украиной российского газа
09 июня 2019, 02:09
Оставшийся без власти Плахотнюк объявил о государственном перевороте
08 июня 2019, 03:24
"Встреча ради встречи бессмысленна": В Донбассе поставили условие Зеленскому
09 июня 2019, 02:09
Столп дыма: как российские военные атаковали в Сирии
08 июня 2019, 19:39
Война в Сирии-2.0:Армия Асада терпит поражение в Идлибе
11 июня 2019, 15:54
Трамп не шутил: США наказали Эрдогана за С-400
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.