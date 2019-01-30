Пропавший без вести: на Украине возбудили дело об убийстве по факту исчезновения капитана «Норда»

Украинская полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство» в связи с исчезновением 26 января в Мелитополе капитана российского рыболовного судна «Норд» Владимира Горбенко. Адвокаты моряка отмечают, что это сделано для ускорения поисков, так как сейчас Горбенко числится пропавшим без вести. В полиции Запорожской области сообщили, что производство по статье об умышленном убийстве на основании заявления об исчезновении человека — это стандартная процедура. Юристы моряка предполагают, что за исчезновением капитана может стоять СБУ, однако в спецслужбе отрицают свою причастность к инциденту.

Полиция Запорожской области открыла уголовное производство по статье «Умышленное убийство» в связи с исчезновением в Мелитополе капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко. Об этом журналистам рассказал адвокат моряка Александр Руденко.

«Насколько нам известно, есть уголовное дело. Как нам сообщили в устном порядке, дело открыто по статье «Умышленное убийство», — сообщил он ТАСС.

Юрист подчеркнул, что это было сделано для ускорения оперативно-разыскных мероприятий, так как на данный момент Горбенко числится пропавшим без вести.

При этом в пресс-службе областной полиции рассказали агентству Интерфакс-Украина, что открытие дела по статье 115 Уголовного кодекса на основании заявления об исчезновении человека — это стандартная процедура.

«Открыто производство по статье 115 Уголовного кодекса с дополнительной квалификацией «без вести пропавший», — отметили в полиции.

Напомним, о пропаже капитана российского сейнера стало известно 28 января. Об этом журналистам рассказали адвокаты Горбенко, а также представитель судовладельца «Рыболовецкий колхоз имени Первого мая» Анна Шевелёва.

«В 12:00 26 января Горбенко вышел из дома в Мелитополе и больше не возвращался. У друзей и родных информации о его местонахождении нет. О каких-то планах перемещения никому не говорил. Границу РФ не пересекал. По нашей информации, в моргах и больницах Мелитополя его нет», — рассказала она RT.

При этом один из юристов капитана «Норда» Дмитрий Щербина отметил, что связывался с правоохранительными органами и обращался в суд, однако они также не располагают информацией о местонахождении моряка.

«Мы связались с сотрудниками СБУ, они причастность к пропаже отрицают», — отметил юрист.

«Есть основания полагать, что причастны правоохранительные органы»

При этом адвокат моряка Максим Могильницкий напомнил, что Горбенко ранее уже «исчезал» подобным образом. Так, в апреле 2018 года силовики фактически выкрали капитана «Норда» с судна и некоторое время удерживали его.

«У нас с коллегами есть основания полагать, что к исчезновению Владимира причастны правоохранительные органы Украины. Речь, в частности, идёт об СБУ. Повторюсь, что подобное задержание уже имело место в апреле 2018 года. Тогда капитана попросту выкрали с борта арестованного судна и почти целый день удерживали в стенах СБУ. Ни родственники, ни адвокаты о месте и причинах его пребывания извещены не были», — написал он в Facebook.

При этом Могильницкий также сообщил, что Горбенко рассказывал своим юристам о ведущемся за ним наблюдении, а потому «исчезнуть без ведома СБУ он попросту не мог».

«Это могла быть обыкновенная провокация. Цель её — имитация попытки скрыться от суда и правоохранительных органов. Проще говоря, всё обставляют так, будто Горбенко скрывается. А позднее это будет использовано как повод для взятия под стражу», — полагает Могильницкий.

Адвокат также не исключил версии, согласно которой правоохранительные органы могут удерживать капитана «Норда», чтобы тот «подписал наконец соглашение со следствием».

Добавим, что очередное рассмотрение дела Горбенко должно состояться уже в пятницу, 1 февраля. Дату заседания перенесли с 10 января из-за «неисправности оборудования» в Оболонском районном суде Киева.

«Есть с кем работать»

Напомним, рыболовецкое судно «Норд» с 10 членами экипажа было задержано украинскими пограничниками 25 марта 2018 года, после чего сейнер был сопровождён в порт Бердянска. Инцидент произошёл в разрешённом для судоходства районе Азовского моря.

Экипажу судна были предъявлены обвинения по статьям «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом» и «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с неё с целью причинения вреда интересам государства».

В ответ Управление ФСБ по Республике Крым возбудило уголовное дело по ст. 211 («Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава»).

В апреле 2018 года два моряка смогли вернуться домой в Крым, однако остальных членов экипажа ещё несколько месяцев продолжали удерживать украинские правоохранительные органы. Это объяснялось тем, что Украина считает их своими гражданами, хотя они получили российские паспорта после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

Позже, 30 октября, семерых моряков «Норда» удалось обменять на украинцев с траулеров ЯМК-0041 и ЯОД2105, задержанных за незаконный промысел в экономических зонах РФ.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова тогда отмечала, что будет продолжать бороться за возвращение капитана рыболовецкого траулера.

«Сегодня состоялась первая важнейшая акция по обмену моряков, дорога протоптана. На Украине есть с кем договариваться, есть с кем работать», — цитирует её ТАСС.

При этом добавим, что у задержанных украинской стороной моряков были жалобы, в том числе и на условия содержания. 10 января 2019-го адвокат Могильницкий рассказал, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению все претензии.

«Тем, кто присоединился к нам лишь теперь и не следил за ходом событий, поясняю, что в период с 25 марта по 6 апреля 2018 года экипаж судна удерживали на территории порта. Удерживали силой и без объяснения причин. Всё это время представители СБУ оказывали на членов экипажа моральное и физическое давление. У людей отобрали документы, следственные действия проводили в ночное время, длительное время лишали доступа к пресной воде, продуктам питания, медицинской и юридической помощи», — сказал юрист.