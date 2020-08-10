Пропавших в Минске журналистов ищет МИД: Захарова выступила с заявлением

Она отметила, что в ведомстве уделяют приоритетное внимание ситуации с задержанием российских журналистов в Белоруссии.

"Силами консульских сотрудников посольства России в Минске занимаемся каждым конкретным случаем", - уточнила Захарова.

Она также добавила, что в МИД призывают работников СМИ "полностью соблюдать белорусское законодательство в части, касающейся ведения ими профессиональной журналистской деятельности на территории Белоруссии".

Захарова отметила, что в МИД рассчитывают на то, что белорусская сторона отнесётся с уважением к выполнению журналистами их редакционных заданий.

Ранее российские военные корреспонденты информировали о задержании своего коллеги в Минске. Один за другим военкоры поместили в своих Telegram-каналах видео, на котором зафиксировано, как силовики тащат по асфальту в Минске мужчину. Предполагается, что на земле лежит Семён Пегов - военный корреспондент, автор канала WarGonzo.

По словам военного корреспондента Александра Коца, Семён Пегов с ночи не давал о себе знать - "телефон его недоступен".

По данным Союза журналистов России (СЖР), передаёт НТВ, в Минске могли быть задержаны как минимум пять журналистов. Это Семён Пегов, Максим Солопов, Евгений Олейник, Антон Старков и Дмитрий Ласенко.