Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После "украинской сенсации" Владимир Путин созвал Совет безопасности
Как попались русские "наёмники": Пранкер рассекретил операцию с Крымом
Увидеть Минск и умереть. Гордону стало стыдно за Киев
"Не до политесов...": Красивый ход Путина в переговорах с Лукашенко ра...
Главная / Политика

Пропавших в Минске журналистов ищет МИД: Захарова выступила с заявлением

10 августа 2020, 18:15  •  85 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с заявлением. По словам дипломата, пропавших в Минске журналистов ищет МИД.
Она отметила, что в ведомстве уделяют приоритетное внимание ситуации с задержанием российских журналистов в Белоруссии.
"Силами консульских сотрудников посольства России в Минске занимаемся каждым конкретным случаем", - уточнила Захарова.
Она также добавила, что в МИД призывают работников СМИ "полностью соблюдать белорусское законодательство в части, касающейся ведения ими профессиональной журналистской деятельности на территории Белоруссии".
Захарова отметила, что в МИД рассчитывают на то, что белорусская сторона отнесётся с уважением к выполнению журналистами их редакционных заданий.
Ранее российские военные корреспонденты информировали о задержании своего коллеги в Минске. Один за другим военкоры поместили в своих Telegram-каналах видео, на котором зафиксировано, как силовики тащат по асфальту в Минске мужчину. Предполагается, что на земле лежит Семён Пегов - военный корреспондент, автор канала WarGonzo.
По словам военного корреспондента Александра Коца, Семён Пегов с ночи не давал о себе знать - "телефон его недоступен".
По данным Союза журналистов России (СЖР), передаёт НТВ, в Минске могли быть задержаны как минимум пять журналистов. Это Семён Пегов, Максим Солопов, Евгений Олейник, Антон Старков и Дмитрий Ласенко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



85
Источник
Похожие новости
10 августа 2020, 05:25
"ОМОН переходит на сторону протестующих": Очевидцы путаются, освещая "бои с милицией" в Белоруссии
10 августа 2020, 07:15
Инсайдер сдал всех снайперов роты ВСУ поимённо: Полный список
10 августа 2020, 03:35
Пролилась кровь: Первые данные из Белоруссии
10 августа 2020, 03:35
"Лукашенко готов бежать из Минска": В Белоруссии пытаются спровоцировать бунт
10 августа 2020, 09:05
"Очень впечатлительным лучше не смотреть": Видео разоблачило "въезд" автозака в толпу в Минске
10 августа 2020, 12:45
"Это позор!": Жириновский заявил о проигрыше Лукашенко
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 августа 2020, 03:30
Взрыв в Бейруте показал, чем отличаются Россия, Ближний Восток от США
10 августа 2020, 10:00
Польшу настигла расплата за снос советских памятников, откуда не ждали
05 августа 2020, 03:30
"Упаковали манатки - и уехали": Русскоязычным украинцам напрямую посоветовали убираться
06 августа 2020, 23:30
«Старая проститутка», «вонючий малоросс»: Зверобой выбрала новую «мишень»
04 августа 2020, 23:50
"У нас все ходы записаны": Симоньян "потопила" Пашиняна снимком в Telegram
10 августа 2020, 07:15
Инсайдер сдал всех снайперов роты ВСУ поимённо: Полный список
10 августа 2020, 03:35
Пролилась кровь: Первые данные из Белоруссии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.