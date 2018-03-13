«Пропавшая» Надежда Савченко нашлась в Страсбурге

Герой Украины, местная? Как ее еще недавно называли, Жанна Д`Арк местного разлива, Надежда Савченко пропала с горизонта украинской политики. Выяснилось это после того, как ее вызвали на допрос в СБУ, а она на него не явилась. Генпрокурор Украины Юрий Луценко тут же объявил, что, по его данным, депутат Верховной Рады от фракции «Батькивщина» Надежда Савченко вместо допроса предпочла уехать за границу.

В том, что Савченко покинула Украину, сомнений ни у кого не было. Мнения разошлись по поводу ее маршрута. Одни говорили, что она улетела на заседание ПАСЕ в Страсбурге. Другие,в том числе и коллега Савченко по парламенту от провластного «Народного фронта» Андрей Тетерук, утверждали, что Савченко «намылила лыжи» в Россию, а в качестве доказательства приводили ее отсутствие в списках официальной делегации.. Дескать, в плену и тюрьме российские спецслужбы ее завербовали, и «русская шпионка» Савченко, опасаясь разоблачения, спаслась бегством. Украинские патриоты-параноики в последние пару лет не раз обвиняли Савченко в работе на Россию, и для многих ее героический ореол померк после того, как она начала критиковать украинские власти.

Савченко «нашлась». Как и следовало ожидать, совсем не в России, а в Страсбурге. На той самой сессии ПАСЕ. Но вот теперь, похоже, для нее пришла пора задуматься, стоит ли ей возвращаться на Украину. Потому что шансы Савченко перейти из категории свидетелей в обвиняемые очень высоки. И речь здесь о так называемом «деле Рубана», свидетелем по которому она пока является. Напомним, Владимира Рубана, занимавшегося обменом пленных, накануне при пересечении границы с ЛДНР задержали украинские силовики и «обнаружили» в его машине оружие. Позднее его обвинили в подготовке теракта в центре Киева (покушение на Порошенко) для совершение государственного переворота.

Как заявил ресурсу «Страна.ua» информированный источник, «дело Рубана» было изначально направлено против Савченко. К Савченко для провокации «подвели» офицеров спецназа Главного управления разведки (ГУР) ВСУ, которые предложили ей сбросить коррумпированную власть, для чего попросили достать оружие в ДНР. И, якобы, Рубан и вез это оружие для переворота. По словам источника, все встречи и переговоры офицеров с Савченко фиксировались под аудио- и видеозапись. И потому «доказухи» у СБУ более чем достаточно.

Даже если все доказательства сфабрикованы, вряд ли у кого есть сомнения, что суд признает обвиняемых по этому делу виновными. К тому же Порошенко недавно на закрытой встрече с ТОП-блогерами Украины явно выразил желание идти на второй срок. И харизматичные соперники или враги ему на выборах не нужны. Он выдавил недавно из страны Михаила Саакашвили. Ничего более с ним в силу наличия заокеанских защитников Порошенко сделать не мог. А у Савченко таких защитников нет. Ее можно и посадить. И не только выбить саму Надю из политики, но и сильно нагадить Юлии Тимошенко, приведшую Савченко в парламент. А заодно и сплотить нацию перед лицом коварных врагов-зрадников, «работающих» на «страну-агрессора». И остальным острастка.