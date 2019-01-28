Пропавшая «Ай-Петри»: что известно о похищении картины Куинджи из Третьяковской галереи

Московская полиция разыскивает неизвестных, которые похитили из Третьяковской галереи картину «Ай-Петри. Крым» кисти русского живописца Архипа Куинджи. Обстоятельства инцидента предстоит установить, однако уже известно, что злоумышленники не скрывали своих лиц. Они пришли в Третьяковку на выставку художника, прямо на глазах у посетителей сняли картину, вынули её из рамы и вынесли из зала. Предположительно, преступление совершили два человека. Министерство культуры России экстренно вносит полотно в реестр похищенных и пропавших предметов музейного фонда, чтобы предотвратить возможный вывоз за рубеж. Особо циничным похищение работы Куинджи выглядит в связи с тем, что 27 января отмечается 177-летие со дня рождения великого пейзажиста.

Московская полиция разыскивает злоумышленников, которые вечером 27 января похитили одну из картин русского живописца Архипа Куинджи из Третьяковской галереи. Неизвестные вынесли работу «Ай-Петри. Крым» прямо с выставки, которая проходит в Инженерном корпусе Третьяковки.

«В полицию обратились работники охраны одного из музеев столицы с сообщением о том, что при осуществлении видеонаблюдения за экспозицией они увидели, что неизвестные лица сняли со стены одного из залов картину и скрылись с места происшествия. Сотрудниками установлено, что похищена работа Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», — рассказала Интерфаксу официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она отметила, что по факту похищения проводится проверка, в ходе которой предстоит установить все обстоятельства инцидента. Кроме того, принимаются меры по розыску и задержанию похитителей картины.

Первая информация о происшествии стала поступать около 19:00. Автор одного из Telegram-каналов сообщил, что прямо на глазах у нескольких посетителей неизвестный мужчина снял со стены картину Куинджи, вынес её за колонну, вынул из рамы и скрылся из выставочного зала. Через некоторое время на месте происшествия появились смотрительница зала и сотрудник охраны, после чего выход из музея в Лаврушинском переулке был ограничен — всех желающих покинуть здание досматривали.

При этом источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что преступление могли совершить два человека. Причём, по словам собеседника агентства, ни посетители, ни музейные работники не обратили на злоумышленников никакого внимания.

«В хищении картины участвовали два человека. Они её сняли со стены. Не исключено, что были сообщники... Сейчас на месте продолжают работать сотрудники полиции. Но с большой долей вероятности картину вынесли за пределы музея. Полотно небольшое. Его размеры — 39 на 53 см», — рассказал источник.

Позднее собеседник ТАСС сообщил, что сотрудники полиции ещё изучают записи с камер видеонаблюдения в самой Третьяковской галерее и на зданиях в районе музея, однако уже известно, что злоумышленники не скрывали своих лиц.

«Судя по записям с камер видеонаблюдения, они спокойно передвигались по музею. Когда снимали картину, их действия также были спокойными, лиц не скрывали. Один из них потом прошёл мимо охраны, внимания к себе не привлёк. Он, предположительно, и вынес картину», — пояснил источник.

«Надо совершенствовать охрану»

Министерство культуры России экстренно вносит картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» в реестр похищенных произведений искусства, чтобы предотвратить её вывоз за рубеж. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов.

«Символ несгибаемости и героизма»: как Красная армия освободила Ленинград от блокады «Мы экстренно вносим эту работу в реестр похищенных и пропавших предметов музейного фонда. Делается это для того, чтобы исключить возможный вывоз этой работы за границу», — заявил Кононов.

По информации пресс-службы Минкультуры, похищенная работа застрахована на 12 млн рублей. Однако директор Русского музея, где обычно хранится картина, Владимир Гусев рассказал «Интерфаксу», что её рыночная стоимость значительно выше суммы страховки. Он добавил, что если полотно не найдут, то Русский музей получит выплаты, «но что от этого».

В пресс-службе Третьяковской галереи сообщили, что в момент совершения кражи охрана музея (как сотрудники Росгвардии, так и служба безопасности Третьяковки) работала в штатном режиме. Об инциденте были оперативно проинформированы Минкультуры и дирекция Русского музея.

«Временно вход в зал был ограничен. Третьяковская галерея приносит извинения

посетителям за доставленные неудобства. Меры безопасности были усилены на выставке Архипа Куинджи и на всех площадках Третьяковской галереи. Завтра выставка будет работать согласно графику», — отметили в Третьяковке.

Выставка Куинджи проходит в Инженерном корпусе картинной галереи с октября 2018 года и продлится до 17 февраля 2019 года.

При этом особо циничным похищение одной из работ крымского цикла художника выглядит в связи с тем, что 27 января отмечается 177-летие со дня рождения великого русского пейзажиста.

По словам вице-президента Российской академии художеств Андрея Золотов​​​а, похищение картины Куинджи, к сожалению, не является единичным случаем исчезновения из музеев предметов искусства. Система охраны на культурных объектах нуждается в совершенствовании, однако к решению этого вопроса надо подходить взвешенно, отметил он.

«Архип Куинджи — большой художник. Это грустная история. Я выражаю свои сожаления. Я не уверен, что к каждой картине прикручен проводок или сигнализация, но существует охрана, тем более в таком музее, как Третьяковская галерея. К сожалению, любого можно обмануть. Значит, надо совершенствовать охрану, но это очень сложно. Завтра поставим забор перед каждой картиной, чтоб не подойти? Это тоже неправильно», — рассказал Золотов РИА Новости.