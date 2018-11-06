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«Пропала программная готовность»: в российском сегменте МКС произошёл компьютерный сбой
06 ноября 2018, 21:39 • 48 • В России
В российском сегменте МКС из-за сбоя программы вышел из строя один из компьютеров. В «Роскосмосе» отметили, что инцидент не повлияет на работу станции, так что необходимости в замене оборудования нет. Перезапуск компьютера запланирован на 8 ноября — он нужен для обеспечения стыковки с кораблём «Прогресс».
globallookpress.com © Roscosmos/Flickr.com
В российской секции МКС произошёл сбой в работе одного из компьютеров. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса». Отмечается, что инцидент не повлияет на работу станции.
В сообщении подчёркивается, что перезапуск будет осуществлён 8 ноября — для «уверенности в надёжности ноябрьской стыковки с кораблём «Прогресс», пуск которого запланирован на 16 ноября. Менять компьютер необходимости нет, отметили в госкорпорации.
«На работу МКС этот сбой никак не повлияет. Штатная циклограмма позволяет бесконечно долго летать и на двух каналах», — добавили в пресс-службе.
Последний раз сбой в работе компьютеров российского сегмента произошёл 13 июня 2007 года. Причиной происшествия тогда стало короткое замыкание из-за образовавшегося на электрических контактах конденсата, вследствие чего вышли из строя вторичные источники питания компьютеров. Последствия происшествия были оперативно ликвидированы.
Удвоение количества пусков
Корабль «Прогресс МС-10» должен будет доставить на МКС около 2,5 тонн грузов, в том числе топливо, системы дозаправки и воду.
Всего в 2018 году «Роскосмос» планирует осуществить 17 пусков ракет. Об этом 2 ноября заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. А в 2019 году их число будет удвоено.
Он уточнил, что под тяжёлыми ракетами подразумеваются девять «Протонов» и одна «Ангара». Запуски именно тяжёлых ракет, подчеркнул Рогозин, должны будут помочь разрабатывающему их центру имени Хруничева решить свои финансовые проблемы и начать выплачивать долги за просроченные контракты. На данный момент задолженность предприятия составляет 111 млрд рублей. Пени и штрафы за просроченные контракты производитель начнёт выплачивать через 10 лет, добавил Рогозин.
«Пени и штрафы мы договорились сместить на 10 лет вправо», — отметил он.
Рогозин подчеркнул, что «Роскосмос» в течение ближайших полутора лет сфокусируется на реструктуризации ракетно-космической отрасли России.
«Нам нужен переход от темы, когда мы каждый космический аппарат делали отдельным, особенным… Когда вы серийно выпускаете, это выгодная экономика, это повторяющиеся технические и технологические решения. Это проще. Соответственно, вы получаете качество и безотказность», — отметил он.
Кроме того, будут созданы три холдинга. Первый займётся двигателестроением на базе НПО «Энергомаш», второй сосредоточится на приборостроении, а третий будет отвечать непосредственно за ракеты. В основе последнего будет РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс» и центр Хруничева.
«Мы толкнули эту реформу. Она будет иметь кардинальное значение для выхода из таких ситуаций, как аварийность и отказы техники, а также поможет отвоевать рынок пусковых услуг, который мы во многом потеряли», — резюмировал глава госкорпорации.
Авария «Союза-ФГ»
Напомним, 11 октября произошла авария ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблём «Союз МС-10». Причиной стало нештатное отделение одного из боковых блоков первой ступени, которое было вызвано поломкой датчика при монтаже ракеты на космодроме Байконур. Об этом 1 ноября заявил глава комиссии, расследующей инцидент, Олег Скоробогатов. При этом он подчеркнул, что система аварийного спасения экипажа сработала согласно плану.
«Система аварийного спасения ТПК «Союза МС-10» сработала в соответствии с заложенной логикой. Экипаж действовал в соответствии с требованиями бортовой инструкции и указаниями Центра управления полётами», — сказал он.
Ракеты «Союз-ФГ» запускаются в космос с 2001 года. Из 65 пусков неудачным был только последний. В конце 2019-го, после запуска оставшихся пяти ракет, «Роскосмос» перейдёт на более современные «Союз-2.1а», которые летают с 2006 года. Корабли этого типа выходили в космическое пространство 28 раз.
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