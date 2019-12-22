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Пропал, нашли - оказался не тем: ФБР раскрыло похищение ребенка 55-летней давности в США
22 декабря 2019, 00:24 • 39 • В мире
В США раскрыли похищение ребенка, совершённое 55 лет назад. Первоначально ФБР пошло по ложному следу, найдя не того мальчика.
В США раскрыли преступление 55-летней давности. Об этом сообщают американские СМИ.
Инцидент произошёл в штате Иллинойс весной 1964 года. В одной из больниц Чикаго на свет появился ребенок.
На следующий день после родов малыша Пола Фрончака забрала неизвестная женщина, которая выдавала себя за медсестру. После этого и женщина, и младенец пропали.
К расследованию подключили ФБР, и спустя два года похожего на пропавшего мальчика нашли в Нью-Джерси (ребенка бросили). Так как никаких методов анализа ДНК тогда не было, его опознали по ушным раковинам и вернули в семью.
В 2014 году Пол сделал ДНК-тест и выяснил, что его родители не являются биологическими. Поэтому правоохранители возобновили поиски.
В итоге выяснилось, что настоящий Пол живет в штате Мичиган и борется с онкологическим заболеванием.
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